На Харьковщине в результате обстрелов 23 июня погибли два человека, еще десять - ранены, - ОВА

В результате обстрелов Харьковской области со стороны России в четверг, 23 июня, погибли два мирных жителя, еще десять человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные по итогам дня обнародовали в Харьковской ОВА.

Как отмечено, оба убитых - жители города Балаклея Изюмского района.

Кроме того, в городе Чугуев шесть раненых, среди них двое детей – шести и девяти лет. По одному раненному в селе Большая Бабка Чугуевского района и Золочеве Богодуховского района.

Также от вражеских обстрелов пострадали два жителя села Андреевка Изюмского района.

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