РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6439 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 476 5
обстрел (20085) Харьковщина (4113)

На Харьковщине в результате обстрелов 23 июня погибли два человека, еще десять - ранены, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харківщина,золочів

В результате обстрелов Харьковской области со стороны России в четверг, 23 июня, погибли два мирных жителя, еще десять человек получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные по итогам дня обнародовали в Харьковской ОВА.

Как отмечено, оба убитых - жители города Балаклея Изюмского района.

Кроме того, в городе Чугуев шесть раненых, среди них двое детей – шести и девяти лет. По одному раненному в селе Большая Бабка Чугуевского района и Золочеве Богодуховского района.

Также от вражеских обстрелов пострадали два жителя села Андреевка Изюмского района.

Также смотрите: Последствия попадания российской ракеты в жилой дом в Золочеве Харьковской области. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіть у пеклі , кляті моцкалі 😡
показать весь комментарий
24.06.2022 01:36 Ответить
Золочів , це Золочівського району, а не Богодухівського р- ну!
показать весь комментарий
24.06.2022 01:37 Ответить
как сдавали ЮГ
показать весь комментарий
24.06.2022 01:59 Ответить
зэ-черви
показать весь комментарий
24.06.2022 02:03 Ответить
2015 год. Война с РФ, море крови, а #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
показать весь комментарий
24.06.2022 02:07 Ответить
 
 