На Харьковщине в результате обстрелов 23 июня погибли два человека, еще десять - ранены, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате обстрелов Харьковской области со стороны России в четверг, 23 июня, погибли два мирных жителя, еще десять человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные по итогам дня обнародовали в Харьковской ОВА.
Как отмечено, оба убитых - жители города Балаклея Изюмского района.
Кроме того, в городе Чугуев шесть раненых, среди них двое детей – шести и девяти лет. По одному раненному в селе Большая Бабка Чугуевского района и Золочеве Богодуховского района.
Также от вражеских обстрелов пострадали два жителя села Андреевка Изюмского района.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Amber
показать весь комментарий24.06.2022 01:36 Ответить Мне нравится 1
Amber
показать весь комментарий24.06.2022 01:37 Ответить Мне нравится 0
Voc Vox
показать весь комментарий24.06.2022 01:59 Ответить Мне нравится 2
Voc Vox
показать весь комментарий24.06.2022 02:03 Ответить Мне нравится 2
Voc Vox
показать весь комментарий24.06.2022 02:07 Ответить Мне нравится 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...