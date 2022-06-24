В течение 23 июня на южном направлении уничтожены 44 оккупанта, 2 пушки, несколько единиц техники, - ОК "Південь"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной обстановке на юге Украины 23 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.
В сообщении отмечается: "Противник в нашей операционной зоне продолжает оборонные действия и контрбатарейную борьбу. Имеющимися силами активных действий не вел, новых ударных группировок не создавал.
Тактика ракетных ударов продолжается как средство боевого и психологического давления.
Попадание ракет в такие социальные объекты, как больница, детская спортивная школа и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда.
Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных "властей".
А в Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ.
Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено в сутки 5 ударов.
Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, 2 152-мм пушки - "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.
В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим. Но неблагоприятные штормовые погодные условия заставляют их время от времени укрываться в пунктах базирования. На устойчивость к морской болезни испытываются экипажи 4 ракетных и 3 больших десантных корабля.
Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает удары и с временно оккупированных территорий и Крыма, и Херсона, как и применение стратегической авиации.
Штормовая погода напоминает также о возможной активизации дрейфа морских мин".
Пожалуйста, подождите...
Таким темпом мы их никогда не выбъем
2. "Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти"
А тепер просто порахуйте, скільки продовжиться ще війна, якщо в ворога будуть такі втрати.
2. "Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти"(Українські захисники на південному фронті протягом 22 червня знищили 20 окупантів)
3. "Втрати України "набагато менші, ніж у противника" - Данілов"
Як це? Скажіть, в мене щось не те з математикой? Чи хтось каже неправду?
Слідкуй за руками та діями з наслідками.
Так де тут відповідність до заяв Данілова?
Источник: ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.
Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го..
Просто неймовірна швидкість. А до початку наступного року резолюція може дійде й до діда.
Отрицательное наведение на цель, так сказать )))