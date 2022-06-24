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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Николаевская область (1868) Одесская область (3103) Херсонщина (3483)

В течение 23 июня на южном направлении уничтожены 44 оккупанта, 2 пушки, несколько единиц техники, - ОК "Південь"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

південь

Оперативное командование "Південь" обнародовало информацию об оперативной обстановке на юге Украины 23 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "Противник в нашей операционной зоне продолжает оборонные действия и контрбатарейную борьбу.  Имеющимися силами активных действий не вел, новых ударных группировок не создавал.

Тактика ракетных ударов продолжается как средство боевого и психологического давления.

Попадание ракет в такие социальные объекты, как больница, детская спортивная школа и стадион – это доказательства отчаянной вражеской агонии. А точное уничтожение ракет нашими силами ПВО – красноречивое подтверждение, на чьей стороне правда.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на оккупированных территориях. Таким образом, в Херсонской области они усложняют функционирование оккупационных "властей".

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А в Николаевском направлении враг развернул артиллерийские подразделения для огневой поддержки действий своих сил. Но замыслы противника достаточно очевидны и получают адекватный ответ.

Нашей авиацией по вражеским позициям нанесено в сутки 5 ударов.

Подтвержденные потери противника составляют 44 рашиста, 2 152-мм пушки - "Гиацинт-Б" и "Мста-Б", несколько единиц бронированной и автомобильной техники.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка врага пытается поддерживать благоприятный для своих сил оперативный режим. Но неблагоприятные штормовые погодные условия заставляют их время от времени укрываться в пунктах базирования. На устойчивость к морской болезни испытываются экипажи 4 ракетных и 3 больших десантных корабля.

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Угроза ракетного удара с моря остается достаточно высокой, но не исключает удары и с временно оккупированных территорий и Крыма, и Херсона, как и применение стратегической авиации.

Штормовая погода напоминает также о возможной активизации дрейфа морских мин".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Прийде час і жодного орка не залишиться в нашій краіні ,тільки не потрібно панікувати, а потрібно вірити та допомагати ЗСУ !
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24.06.2022 02:29
+4
Це війна кпцапні не тільки проти України, але й проти всього цивілізованого світу. Тому необхідно, щоб Захід різко збільшив виробництво зброї й збільшив поставки Україні.
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24.06.2022 04:26
+3
щоб вони почали видихатися потрібно 500-600 тушок в день, щоб почати визволяти - від 1000. Інакше їх прибуває більше.
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24.06.2022 02:38
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Знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи...
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24.06.2022 02:01 Ответить
Что-то мне подсказывает что там каждый день прибывает орков больше, чем мы уничтожаем. И это мы ещё контрнастутельные действия типа ведём.
Таким темпом мы их никогда не выбъем
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24.06.2022 02:13 Ответить
Скоро будет из роддома прямо на фронт
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24.06.2022 02:15 Ответить
щоб вони почали видихатися потрібно 500-600 тушок в день, щоб почати визволяти - від 1000. Інакше їх прибуває більше.
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24.06.2022 02:38 Ответить
1. "На сегодня к широкомасштабной агрессии против Украины россия привлекла около 330 тысяч человек."
2. "Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти"

А тепер просто порахуйте, скільки продовжиться ще війна, якщо в ворога будуть такі втрати.
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24.06.2022 04:12 Ответить
"а счетчик счелкает и все равно - в конце пути придется расчитаться..."
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24.06.2022 02:26 Ответить
Прийде час і жодного орка не залишиться в нашій краіні ,тільки не потрібно панікувати, а потрібно вірити та допомагати ЗСУ !
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24.06.2022 02:29 Ответить
Нехай ригають і здихають і на морі, і на землі.
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24.06.2022 03:28 Ответить
Ukrainian Army: Ой у лузі червона калина [REMIX]
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24.06.2022 03:46 Ответить
А коли і хто казав ВСЮ правду?!
Слідкуй за руками та діями з наслідками.
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24.06.2022 05:44 Ответить
В тебе не з математикою щось не тебе, а з мозоком. Окрім південного напрямку є Східний, та зона ООС. Найзапекліши бойови дії та відповідно втрати (в тому чіслі у ворога) відбуваються в останньой.
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24.06.2022 13:02 Ответить
Нешановний тролле, а хто тобі заважає подивився на статистику Мінстерства Оборони ЗСУ по всім напрямкам станом на 23 червня? Там вказано про втрати ворога: (+100) осіб ліквідовано.
Так де тут відповідність до заяв Данілова?
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24.06.2022 13:45 Ответить
Це війна кпцапні не тільки проти України, але й проти всього цивілізованого світу. Тому необхідно, щоб Захід різко збільшив виробництво зброї й збільшив поставки Україні.
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24.06.2022 04:26 Ответить
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.

Источник: ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские захватчики в ближайшие недели прекратят наступления, что позволит украинским защитникам начать контрнаступления.
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24.06.2022 05:50 Ответить
В четверг Комитет Сената Соединенных Штатов по международным отношениям поддержал резолюцию признать Россию государством-спонсором терроризма.Источник: Голос АмерикиДетали: Эта резолюция является призывом к Госсекретарю США Энтони Блинкену признать Россию государством-спонсором терроризма.
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24.06.2022 05:53 Ответить
У четвер, 23-го червня, Комітет Сенату Сполучених Штатів із міжнародних відносин підтримав резолюцію із закликом до Держсекретаря..

Нагадаємо, що резолюцію із закликом до Держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму було зареєстровано в Сенаті США 10-го травня, 2022-го..

Просто неймовірна швидкість. А до початку наступного року резолюція може дійде й до діда.
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24.06.2022 14:19 Ответить
В Алчевске российская ПВО поразила саму себя - соцсети

Отрицательное наведение на цель, так сказать )))
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24.06.2022 06:53 Ответить
В РФ разбился военный самолет Ил-76: трое погибших
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24.06.2022 06:55 Ответить
Цікаво чим займається наша арта на південному напрямку, якщо за добу вражено тільки 2 гармати противника?
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24.06.2022 07:07 Ответить
Чи вони рахують тільки те що зафіксовано на відео? Тоді так і кажіть.
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24.06.2022 07:10 Ответить
 
 