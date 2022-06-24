Продолжаются бои за Северодонецк, наступление врага в районе Боровского остановлено. Разбита ДРГ оккупантов на Новопавловском направлении, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Начались сто двадцать первые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ
Как отмечается, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.
В Генштабе констатируют, что противник продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.
На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.
На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.
На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.
"На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк", - говорится в сообщении.
Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.
На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.
Также сообщается, что на Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.
"Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись", - информируют в Генштабе.
На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.
В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.
На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага.
Также в Генштабе информируют, что украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается.
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Необходимо использовать те преимущества, которые есть у ВСУ, но этого не происходит. Героически сидеть в глухой обороне, а потом героически отступать (или как говорит Залужный - маневренная оборона) - это не вариант. Так войны не выигрываются.