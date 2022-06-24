РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6628 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
3 593 3
армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) Луганщина (6242) Северодонецк (601) Донбасс (26945) Донецкая область (7122)

Продолжаются бои за Северодонецк, наступление врага в районе Боровского остановлено. Разбита ДРГ оккупантов на Новопавловском направлении, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сєверодонецьк

Начались сто двадцать первые сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ

Как отмечается, противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне для установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей; содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.

В Генштабе констатируют, что противник продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

На Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементиевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

На Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

Также читайте: Остановлено наступление врага в направлении южной окраины Лисичанска, - Генштаб ВСУ

"На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии неподалеку от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационных ударов по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк", - говорится в сообщении.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

Также сообщается, что на Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива.

"Задействованные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись", - информируют в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов Авдеевка, Уманское, Веселое, Новобахмутовка, Гуляйпольское, Белогорье и Староукраинка.

В рамках логистического обеспечения оккупанты пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Обороняются и пытаются проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация, на соответствующих участках, ударила по ответным скоплениям врага.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь может предоставить России вооружение и военную технику для боевых действий в Украине, - Генштаб ВСУ

Также в Генштабе информируют, что украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очень тяжелая и нехорошая ситуация на фронте. Мордор наращивает и усиливает свои военные возможности, а нам западного вооружения с трудом на оборону хватает. Все наши попытки контрнаступлений враг останавливает. И о кратном увеличении поставок вооружений даже никто не заикается.
Необходимо использовать те преимущества, которые есть у ВСУ, но этого не происходит. Героически сидеть в глухой обороне, а потом героически отступать (или как говорит Залужный - маневренная оборона) - это не вариант. Так войны не выигрываются.
показать весь комментарий
24.06.2022 09:26 Ответить
так руские у наполеона войну выиграли
показать весь комментарий
24.06.2022 09:37 Ответить
и у Гитлера
показать весь комментарий
24.06.2022 11:47 Ответить
 
 