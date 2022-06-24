Беларусь наращивает системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций на границе с Украиной и ЕС, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без особых изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На территории Республики Беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах", - отмечают в Генштабе.

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