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Беларусь наращивает системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций на границе с Украиной и ЕС, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без особых изменений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"На территории Республики Беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах", - отмечают в Генштабе.
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502 +141+975+605=2223 кілометри кордону з Україною і країнами НАТО. Як казав вовк із відомого мультика собаці, яку хазяїн вигнав: бог в помощь
Білоруси пишуть що з Мозирського НПЗ в авральному порядку , вивозять паливо ,, бояться що ЗСУ можуть лупонути по заводу . А лупонути вони можуть , у випадку вторгнення армії бульбофюрера в Україну .
В Мозыре остановили нефтеперерабатывающий завод, люди убегают из города https://charter97.org/ru/news/2022/6/23/
Орки ще не задіяли людський ресурс від мацковського та пітерського округів - думаю під шумок з білорусі попруть на Львів, Франківськ (а перед цим піде в атаку приднестрів'я щоб Україна перекинула туди сили).
Також пам'ятати треба погрози пуйла про сармат на бойовому чергуванні в 23 році - оркостан повинен бути знешкоджений до появи цієї вандервафлі.