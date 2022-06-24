РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6628 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
8 564 18
Беларусь (7521) война (46566) Генштаб ВС (4256) граница (4730) Евросоюз (15860)

Беларусь наращивает системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций на границе с Украиной и ЕС, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без особых изменений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"На территории Республики Беларусь отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах", - отмечают в Генштабе.

Также читайте: Беларусь может предоставить России вооружение и военную технику для боевых действий в Украине, - Генштаб ВСУ

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
24.06.2022 07:49
+11
показать весь комментарий
24.06.2022 08:42
+10
Зачем они это делают? Я лично могу показать три позиции на карте откуда на Беларусь будет атака. И это явно не со стороны ЕС или Украины. Они не там оборонные позиции делают. Сейчас карту принесу и покажу три позиции откуда на Беларусь будет атака - это псковская область, смоленская область или брянская область террорашки
показать весь комментарий
24.06.2022 07:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай баяцца.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:37 Ответить
сподобалось: Держава розташована в Центрально-Східній Європі, територія країни простягається з півночі на південь на 545 км, а з заходу на схід - на 620 км. На півночі межує з Литвою (спільний кордон - 502 км), Латвією (141 км); на сході - з Росією (959 км); на півдні - з Україною (975 км); на заході - з Польщею (605 км).
502 +141+975+605=2223 кілометри кордону з Україною і країнами НАТО. Як казав вовк із відомого мультика собаці, яку хазяїн вигнав: бог в помощь
показать весь комментарий
24.06.2022 07:48 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 07:49 Ответить
ЄТО ДРУГОЄ, ВІ НІПАНІМАЄТЄ!
показать весь комментарий
24.06.2022 15:08 Ответить
Пані Маруся, вже всі притомні побачили і неодноразово пересвідчились, що ось цей "янелох", виявився звичайним, зеленим, мстивим, заздрісним і т.д.-лохом...
показать весь комментарий
24.06.2022 16:51 Ответить
Зачем они это делают? Я лично могу показать три позиции на карте откуда на Беларусь будет атака. И это явно не со стороны ЕС или Украины. Они не там оборонные позиции делают. Сейчас карту принесу и покажу три позиции откуда на Беларусь будет атака - это псковская область, смоленская область или брянская область террорашки
показать весь комментарий
24.06.2022 07:51 Ответить
Ніякої атаки на білорасєю з расєї не буде, не мели дурниць, пєтушара, білорасєя вже майже тридцять років стоїть у позиції тварини рака перед расеєю і готова прийняти усе що у неї запхають расєяни...
показать весь комментарий
27.06.2022 08:17 Ответить
навіть не знаю на разі чи ні бульбашню ********** шо би не совалася?
показать весь комментарий
24.06.2022 08:09 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 08:42 Ответить
Схоже - агрофюрер Ябатька таки вирішив встромити свій писок у війну ..
Білоруси пишуть що з Мозирського НПЗ в авральному порядку , вивозять паливо ,, бояться що ЗСУ можуть лупонути по заводу . А лупонути вони можуть , у випадку вторгнення армії бульбофюрера в Україну .

В Мозыре остановили нефтеперерабатывающий завод, люди убегают из города https://charter97.org/ru/news/2022/6/23/
показать весь комментарий
24.06.2022 08:51 Ответить
Краще ідіоти направили б сили і фінанси на розвиток економіки, адже білорусам зараз непросто...
показать весь комментарий
24.06.2022 09:46 Ответить
Перед Путиным делает вид, что готовится помогать? Мол сейчас вот только дострою укрепления и уж тогда... А строить их можно вечно.
показать весь комментарий
24.06.2022 10:23 Ответить
Схоже на відволікання!
Орки ще не задіяли людський ресурс від мацковського та пітерського округів - думаю під шумок з білорусі попруть на Львів, Франківськ (а перед цим піде в атаку приднестрів'я щоб Україна перекинула туди сили).
Також пам'ятати треба погрози пуйла про сармат на бойовому чергуванні в 23 році - оркостан повинен бути знешкоджений до появи цієї вандервафлі.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:02 Ответить
Якщо білоруська армія встигнуть збудувати кілька ліній оборони, то ЗСУ краще поки що не наступати для визволення окупованих міст і сіл Білорусі)
показать весь комментарий
24.06.2022 16:22 Ответить
Паскуди!
показать весь комментарий
24.06.2022 16:55 Ответить
Так-так....Стоїть ціле,військо ірозглядає природу...????оманське кубло кнурів знову на "договорняках" з кремлівською мафію ???бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе всерівно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
показать весь комментарий
25.06.2022 09:07 Ответить
Так-так....Стоїть ціле укомплектоване військо на кордоні іншої держави, розглядає природу...????оманське кубло кнурів знову на "договорняках" з кремлівською мафію ???бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
показать весь комментарий
25.06.2022 09:10 Ответить
 
 