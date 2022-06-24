РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6439 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 873 1
армия РФ (15331) война (46566) Запорожье (2339) обстрел (20085) Запорожская область (2240) Старух (145)

Враг обстрелял из РСЗО населенный пункт возле Запорожья, поражены объекты инфраструктуры, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

запоріжжя

Враг обстрелял из реактивных систем залпового огня населенный пункт возле Запорожья, поражены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, - это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. В самом городе "прилетов" не было", - отметил Старух.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты обстреляли Сумщину фосфорными боеприпасами, - ОК "Північ". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Балабино из сити оф лост хевэн...тримайся пригород
показать весь комментарий
24.06.2022 11:26 Ответить
 
 