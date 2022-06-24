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Враг обстрелял из РСЗО населенный пункт возле Запорожья, поражены объекты инфраструктуры, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг обстрелял из реактивных систем залпового огня населенный пункт возле Запорожья, поражены объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, - это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. В самом городе "прилетов" не было", - отметил Старух.
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Denis Antivatnikov c2fab17f
показать весь комментарий24.06.2022 11:26 Ответить Мне нравится 0
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