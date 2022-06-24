РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6439 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 224 8
армия РФ (15331) война (46566) Днепропетровщина (2877) обстрел (20085) Резниченко (470)

Враг ударил из "Ураганов" по двум громадам в Криворожском районе, есть разрушения, без жертв, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпропетровщина

Войска РФ в очередной раз обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов". Попал по двум громадам - Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской громаде есть разрушения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спасатели потушили пожар на нефтебазе на Днепропетровщине: она горела более 108 часов, - Резниченко

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пора вже починати лупашити по переправах на правий берег, щоби перевести всі ці смерчі і урагани на голодну пайку.
показать весь комментарий
24.06.2022 07:59 Ответить
Кацапня біситься що нам надали статус кандидита в ЄС, а вони так і залишились в своїх болотах.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:09 Ответить
Яка різниця з чого вони бісяться. А от бісяться вони того, що ми мало по зубах їм даєм.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:28 Ответить
Вчора як тільки з"явилась новина, так і почались обстріли. Ось тобі і какаяразніца.
показать весь комментарий
24.06.2022 08:36 Ответить
О чем ты чешешь?эти мудаки ведут каждодневные обстрелы уже в течении почти трёх месяцев и им никакого повода для этого не надо.
Повод один,наши проигрывают контр батарейную борьбу.
показать весь комментарий
24.06.2022 10:39 Ответить
Обстріли тільки вчора прчались?
показать весь комментарий
24.06.2022 10:56 Ответить
андоны!!! драные андоны !!!
показать весь комментарий
24.06.2022 09:14 Ответить
Кожен день одне й те саме з 1х днів війни. Пора звільняти Херсон! І ще, стріляє не залізяччя, стріляють рашисти. Нема рашистів- нема обстрілів, а їх залізяччя заберем собі.
показать весь комментарий
24.06.2022 10:45 Ответить
 
 