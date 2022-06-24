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Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по оккупантам. Поражён склад боеприпасов, до 30 бронированных машин и пункт ремонта техники, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

повітряні,сили

23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские бойцы уничтожили российский танк, который вплотную расстреливал жилые дома в оккупированном селе. ВИДЕО беспилотника

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Ранок починається з гарних новин і всі про мою рідну авіацію
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24.06.2022 08:15
+31
Всім виконавцям-респект.Не зупиняйтесь...
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24.06.2022 08:14
+15
Гарна новина, настрій зашкалює. Слава Ісусу! Дякую Збройним Силам України!
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24.06.2022 08:32
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Всім виконавцям-респект.Не зупиняйтесь...
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24.06.2022 08:14 Ответить
ти вже респектів нараздавав усім на 10 років вперед, якщо почитати твої коменти , топу респект, тим респект, усім респект, людина-респект😂
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24.06.2022 09:28 Ответить
Ранок починається з гарних новин і всі про мою рідну авіацію
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24.06.2022 08:15 Ответить
похоже на фейк.
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24.06.2022 11:01 Ответить
...точно Панасику! Вова ***** ще навесны казав, що русняві знищии всі українські аеродроми та всю авіацію. Хай такі як ти..довбойоби..так і думають.))))
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24.06.2022 12:09 Ответить
Респект
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24.06.2022 08:26 Ответить
Гарна новина, настрій зашкалює. Слава Ісусу! Дякую Збройним Силам України!
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24.06.2022 08:32 Ответить
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24.06.2022 08:36 Ответить
Це добре
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24.06.2022 08:36 Ответить
Давно пора уже хотя бы F-16E/F Block 60 передавать, а вместо вертолетов более маневренные и живучие A-29 Super Tucano!



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24.06.2022 08:50 Ответить
Такий Тукано можливо було б і в Україні виробляти.(хоча б по ліцензії).Як би це було комусь треба...
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24.06.2022 09:08 Ответить
опа... - і це не зважаючі на зелених ********...
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24.06.2022 09:19 Ответить
вразили до 30 броньованих машин... сводка за 23. 06. дала загальну цифру 5, куди дівся довесок в 30? фейк чи шо?
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24.06.2022 11:00 Ответить
А Лесичанску не нужна поддержка с воздуха?! Артиллерия, что утюжила Змеиный, который не может угрожать Украине ни десентом, ни ракетами... Это можно было сделать в любой удобный момент, а не когда у нас такая тяжелая картина в Северодонецке!
Эта арта очень нужна в Краматорске, чтобы утюжить наступающие войска на Изюм, на Северодонецк, на Лисичанск, на Бахмут, на Папасную...
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24.06.2022 11:12 Ответить
Командування повітряних сил не співпрацює з Генштабом?
Де ця інформація відображена у щоденних зведеннях Генштабу?
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24.06.2022 12:04 Ответить
 
 