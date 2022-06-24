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На саммите НАТО Байден объявит планы по усилению обороны альянса, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

байден

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде озвучит новые инициативы по укреплению обороны альянса.

Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На саммите НАТО мы объявим о новых договоренностях, направленных на укрепление политики в сфере сдерживания и обороны", - сказал журналистам Кирби в четверг на брифинге в Белом доме.

По его словам, США также "анонсируют шаги по укреплению европейской безопасности".

Саммит НАТО состоится в столице Испании – Мадриде – 28-30 июня.

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Топ комментарии
+4
Трампакс так мріяв розвалити альянс, весь свій сорок над цим працював, допомагав ***** готуватись до знищення України, тільки не вийшло у них нічого .
Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.
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24.06.2022 09:04
+3
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24.06.2022 08:38
+2
В парламенті десятиріччами сиділи камуняки і верещали НАТО ні.
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24.06.2022 08:57
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24.06.2022 08:29 Ответить
Жопа ЗЕ?
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24.06.2022 08:38 Ответить
ну як так можна за рідну опу?
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24.06.2022 08:40 Ответить
переодяглися б вже всі в зелене зверху і чорний низ - оце був би сігнал!
а так, з краватками? - балачня сама, вчити ще і вчити....
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24.06.2022 08:32 Ответить
А чому Україна не в НАТО ?
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24.06.2022 08:33 Ответить
Патамушта в зеленій ОПі сидять кроти. А НАТІ вони потрібні?
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24.06.2022 08:41 Ответить
Питання некоректне.
Запитувати треба не "чому Україна не в НАТО", а чому країни Балтії вже в НАТО, Польща в НАТО, Румунія в НАТО, а Україна все ще нє".
А відповідь буде такою (заздалегідь перепрошую, тому що вона багатьом не сподобається). Думати треба було не лише про завтра, а й на рік уперед, на два роки, на двадцять років уперед. Або, якщо простіше, взагалі треба було думати, а не сидіти на лавці 30 років і чекати, що буде.
У криміналістиці є такий вислів - "віктимна поведінка", коли жертва своєю поведінкою сама провокує зовнішню агресію
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24.06.2022 08:48 Ответить
В парламенті десятиріччами сиділи камуняки і верещали НАТО ні.
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24.06.2022 08:57 Ответить
"Камуняку на гілляку".
Нічого кращого порадити вам не можу.
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24.06.2022 08:59 Ответить
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24.06.2022 08:38 Ответить
Переброска в Европу 5 эскадрильев F-35...и РабZeя встане с каленак...
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24.06.2022 08:48 Ответить
Трампакс так мріяв розвалити альянс, весь свій сорок над цим працював, допомагав ***** готуватись до знищення України, тільки не вийшло у них нічого .
Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.
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24.06.2022 09:04 Ответить
Байденко и Порошенко с Джонсонюком добавились развалить концлагерь рabZeя путлер капута
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24.06.2022 09:37 Ответить
 
 