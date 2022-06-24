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На саммите НАТО Байден объявит планы по усилению обороны альянса, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде озвучит новые инициативы по укреплению обороны альянса.
Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На саммите НАТО мы объявим о новых договоренностях, направленных на укрепление политики в сфере сдерживания и обороны", - сказал журналистам Кирби в четверг на брифинге в Белом доме.
По его словам, США также "анонсируют шаги по укреплению европейской безопасности".
Саммит НАТО состоится в столице Испании – Мадриде – 28-30 июня.
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+4 irenka ko
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а так, з краватками? - балачня сама, вчити ще і вчити....
Запитувати треба не "чому Україна не в НАТО", а чому країни Балтії вже в НАТО, Польща в НАТО, Румунія в НАТО, а Україна все ще нє".
А відповідь буде такою (заздалегідь перепрошую, тому що вона багатьом не сподобається). Думати треба було не лише про завтра, а й на рік уперед, на два роки, на двадцять років уперед. Або, якщо простіше, взагалі треба було думати, а не сидіти на лавці 30 років і чекати, що буде.
У криміналістиці є такий вислів - "віктимна поведінка", коли жертва своєю поведінкою сама провокує зовнішню агресію
Нічого кращого порадити вам не можу.
Боже! Бережи президента Байдена! Нам з ним дійсно пощастило.