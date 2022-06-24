Делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что Украина сейчас вовлечена в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС", – сказал Макрон.

По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации.

"Мы открываем двери для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы говорим, что у европейской семьи нет определенных ограничений территорий. Такой геополитический подход дает возможность расширять границы ЕС. Экономический контекст также. Мы должны действовать на несколько шагов впереди. Мы бы так не действовали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть определенная усталость от войны и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств", – добавил президент Франции.

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Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего, для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.п.