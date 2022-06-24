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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15331) война (46566) Генштаб ВС (4256) ликвидация (1922) уничтожение (3804) техника (1540) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 июня потери личного состава противника составляют около 34 530 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.06 ориентировочно составляют:

личного состава / personnel - около/ about 34530 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1507 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 3637 (+5) ед.,

артиллерийских систем - 759 (+3) ед.,

РСЗО - 241 (+1) ед.,

средств ПВО - 99 (+0) ед.,

самолетов - 216 (+0) ед.,

вертолетов - 183 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),

крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед.,

специальной техники – 60 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Топ комментарии
+11
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24.06.2022 09:21
+9
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24.06.2022 09:19
+4
самоликвидация орков...
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24.06.2022 09:35
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перестав довіряти зведенням нашого Генштабу.
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24.06.2022 09:18 Ответить
Вони приходять з запізненням, а так плюс мінус вірно.
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24.06.2022 09:22 Ответить
Желание есть, можешь проверить.
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24.06.2022 10:43 Ответить
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24.06.2022 09:19 Ответить
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24.06.2022 09:42 Ответить
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24.06.2022 09:21 Ответить
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24.06.2022 09:25 Ответить
Грузинська молодь продвинута і це радує
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24.06.2022 09:31 Ответить
самоликвидация орков...
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24.06.2022 09:35 Ответить
Бумеранг кидали.
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24.06.2022 11:26 Ответить
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24.06.2022 14:38 Ответить
Залужный сказал, что у нас линия фронта - 1 200 км. Получается, что за сутки мы уничтожили 1 орка на каждом участке фронта, шириной в 12 км. (эа технику вообще молчу).
С такими темпами "потерь" орки к осени нарастят свою численность до 300 000 - 400 000 чел. и пойдут в новое наступление на Киев.
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24.06.2022 09:37 Ответить
Верно. Но этот сценарий будет осуществлен уже в августе. Судя по тому сколько киевлян сейчас кайфуют в барах ресторанах им все пох. Ну-ну...
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24.06.2022 10:56 Ответить
не всех можно посчитать после нанесения удара это раз, второе - не всегда получается атаковать, бывает что нужно отходить, полученные химарсы должны улучшить ситуацию
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24.06.2022 13:18 Ответить
и о погоде! ))
///
ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФ, написавшего книгу "Их там нет".


Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать офицерский состав российских оккупантов. Очередным "двухсотым" стал командир зенитно-ракетного взвода рф.

Речь идет о старшем лейтенанте илье мазаеве с позывным "Мазай".
Об этом в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц"

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "ИХ ТАМ НЕТ" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам", - написал офицер.

Согласно информации на базе "Миротворец", настоящее имя "Мазая" Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК "Вагнер". Также принимал участие в войне в Сирии и Ливии.
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24.06.2022 09:37 Ответить
Цього конченого мазая нашим ЗСУ зайці здали, бо навіть їх він за....бав.
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24.06.2022 09:50 Ответить
Якась фігня, а де той ка52 про який тіки писали, або тут або там брехня...
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24.06.2022 10:16 Ответить
Якщо ГШ не має фото- чи відеопруфів знищеної техніки, то вона в загальний залік не йде.

Чекаємо на завтра.
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24.06.2022 20:00 Ответить
 
 