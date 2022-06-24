Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 июня потери личного состава противника составляют около 34 530 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.06 ориентировочно составляют:
личного состава / personnel - около/ about 34530 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1507 (+3) ед.,
боевых бронированных машин - 3637 (+5) ед.,
артиллерийских систем - 759 (+3) ед.,
РСЗО - 241 (+1) ед.,
средств ПВО - 99 (+0) ед.,
самолетов - 216 (+0) ед.,
вертолетов - 183 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),
крылатых ракет - 137 (+0),
кораблей /катеров - 14 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед.,
специальной техники – 60 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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С такими темпами "потерь" орки к осени нарастят свою численность до 300 000 - 400 000 чел. и пойдут в новое наступление на Киев.
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ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФ, написавшего книгу "Их там нет".
Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать офицерский состав российских оккупантов. Очередным "двухсотым" стал командир зенитно-ракетного взвода рф.
Речь идет о старшем лейтенанте илье мазаеве с позывным "Мазай".
Об этом в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц"
"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "ИХ ТАМ НЕТ" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам", - написал офицер.
Согласно информации на базе "Миротворец", настоящее имя "Мазая" Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК "Вагнер". Также принимал участие в войне в Сирии и Ливии.
Чекаємо на завтра.