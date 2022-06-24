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авиация (2588) армия РФ (15331) самолет (3324) внешняя разведка (219)

Из-за боевых потерь РФ использует на войне старые самолеты и наемных пилотов-отставников, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

су

Украинские силы сообщили о взятии в плен пилота российского штурмовика Су-25 FROGFOOT, сбитого 17 июня. Он признался, что был бывшим майором ВВС России, который устроился на работу в качестве военного подрядчика "Вагнера" и выполнял несколько задач во время конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"Использование отставного персонала, который сейчас работает как подрядчики "Вагнера", для выполнения миссий непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажа. По всей вероятности, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного персонала России и ее боевых потерь", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что при выполнении своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. По данным разведки это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" ​​являются более старыми моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование для авионики.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
как там говорят на россие ? наемники не пользуются правами Женевской конвенции о военнопленных, а потому с ними можно делать что душе угодно.
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24.06.2022 09:38
+8
Саме так пілоти закінчились.

Навіть для параду не залишилось тих кому могли б довірити польоти над Кремлем.

Залишилось пілотів найманців вибити. Показати їм що їх ніхто просто так міняти не буде, лише по курсу 1 за 1000 азовців. І взагалі інакше якщо рф не погоджується на такий курс, то їх чекає саме страшне що можна тільки придумати - щоб смерть не була легкою та швидкою, різати по трохи на органи та інше для трансплантації. І тоді авіацію рф перестане взагалі застосовувати, бо пілотів крім неуків курсантів не буде.

І хто б що там не казав про міжнародні закони, але на терористів вс рф вони НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ і поширюватись не можуть, вже не кажучи за те що війну рф заперечує.
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24.06.2022 09:40
+5
Досить писати про "блеск і нищету" орків. Міста в руїнах,села розграбовані і не важливо хто це зробив дядько,старець чи сопляк. Вони вбивають,це має значення.
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24.06.2022 10:05
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24.06.2022 09:35 Ответить
Це не ефективно. Розбирати пару місяців на органи для трансплантації, комусь нирку, комусь легеню, комусь ноги і так поки від цього терориста не лишиться тільки самовар без органів.
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24.06.2022 09:42 Ответить
Послухай, лицар, в Україні немає розстрілу. Ну да потрапив найманець в полон, розірвати, розстріляти, спалити на багатті? Ну звичайно, отримати кайф заманливо, а ти знаєш, що тільки з "Азовсталі" в полон потрапили 1380 бійців "Азова", який визнаний Конгресом США, нацистами. Судити їх будуть в Донецьку, де смертна кара існує. Треба думати головою, а не дупою.
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24.06.2022 12:36 Ответить
как там говорят на россие ? наемники не пользуются правами Женевской конвенции о военнопленных, а потому с ними можно делать что душе угодно.
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24.06.2022 09:38 Ответить
Про це говорять не в Раші, є Конвенція, і найманці, не є військовополоненими. Закон суворий, але закон.
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24.06.2022 12:40 Ответить
Саме так пілоти закінчились.

Навіть для параду не залишилось тих кому могли б довірити польоти над Кремлем.

Залишилось пілотів найманців вибити. Показати їм що їх ніхто просто так міняти не буде, лише по курсу 1 за 1000 азовців. І взагалі інакше якщо рф не погоджується на такий курс, то їх чекає саме страшне що можна тільки придумати - щоб смерть не була легкою та швидкою, різати по трохи на органи та інше для трансплантації. І тоді авіацію рф перестане взагалі застосовувати, бо пілотів крім неуків курсантів не буде.

І хто б що там не казав про міжнародні закони, але на терористів вс рф вони НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ і поширюватись не можуть, вже не кажучи за те що війну рф заперечує.
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24.06.2022 09:40 Ответить
Не знав шо сушку називають жаб'ячою лапкою.
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24.06.2022 09:43 Ответить
Ймовірно, це пов'язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого персоналу

Як тяжко читати
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24.06.2022 09:47 Ответить
Отставной генерал-майор раб😁 Zei сбит недавно под Харьковом...
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24.06.2022 09:50 Ответить
Это конечно хорошо, что старые, но реальна обстановка печальна. В марте в войсках был слух, что вторжение начато в соответствии с договорняком. От Харькова до Одессы земли отходят РФ. Планы немного откорректированы из-за спасения ракет НЕПТУН и потопления флагмана, но все осталось в силе.
Объясните мне: как освобождаются земли между Николаевом и Херсоном, если бригады под Николаевом после перевода Марченко находятся в обороне?
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24.06.2022 10:05 Ответить
А чому перед тобою повинні звітуватися про хід військових операцій ? (( Ти що , єрмака брат , чи безумної коханець ? ))
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24.06.2022 12:50 Ответить
Если это был договорняк, то что они под Киевом делали? Шашлыки жарили? Разве что из гражданских в Буче. Только не надо про отвлекающий маневр. Сильно он мокшанам дорого обошелся... да и нам тоже( Если бы был какой договорняк, то все провернули бы как с Крымом скорее всего.
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24.06.2022 13:26 Ответить
Досить писати про "блеск і нищету" орків. Міста в руїнах,села розграбовані і не важливо хто це зробив дядько,старець чи сопляк. Вони вбивають,це має значення.
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24.06.2022 10:05 Ответить
Що це за блогер такий "розвідка Великої Британії", що повторює новини українських інтернет-видань тижневої давнини ?
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24.06.2022 10:08 Ответить
По одному сбитому орку с гражданским навигатором, куча аналитиков делают глубокомысленные выводы.
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24.06.2022 10:10 Ответить
Навигация не по пачке "Беломорканала" - уже прогресс!
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24.06.2022 10:17 Ответить
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24.06.2022 10:20 Ответить
.Скоро побачимо в небі України .. .
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24.06.2022 10:21 Ответить
Смех смехом, а винтовая ШТУРМОВАЯ (не истребительная) авиация недооценена в современном бою, это эффективнее, дешевле, проще в обслуживании и базировании, более живучее, чем винтокрылые (вертолеты). Хорошая маневреность и не слишком высокая скорость, чтоб не пропустить или не заметить цель (не успеть среагировать), но достаточная для уклонения от атак с возможностью полета на низких высотах (в условиях активного ПВО)! Конечно, совковые летающие "одноразовые" гробы времен второй мировой войны непригодны, но сейчас есть современная турбовинтовая учебно-боевая авиация!
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24.06.2022 10:33 Ответить
Зато талибы щас на «Super Tucano» рассекают.штук 30 американцы им подарили,могли бы и для Украины уже подсуетиться.
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24.06.2022 11:14 Ответить
..всі під парканом ... Можете не фантазувати. Нічого, що американці там залишили реально не літає. Разові польоти вертольотів Мі-17..і не більш. За делегацією на так званий петербургський форум талібів літав рашковійськово-транспортний Іл-76...))))
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24.06.2022 11:51 Ответить
 
 