Из-за боевых потерь РФ использует на войне старые самолеты и наемных пилотов-отставников, - разведка Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские силы сообщили о взятии в плен пилота российского штурмовика Су-25 FROGFOOT, сбитого 17 июня. Он признался, что был бывшим майором ВВС России, который устроился на работу в качестве военного подрядчика "Вагнера" и выполнял несколько задач во время конфликта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.
"Использование отставного персонала, который сейчас работает как подрядчики "Вагнера", для выполнения миссий непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажа. По всей вероятности, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного персонала России и ее боевых потерь", - говорится в сообщении.
Сообщается, что при выполнении своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. По данным разведки это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование для авионики.
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Навіть для параду не залишилось тих кому могли б довірити польоти над Кремлем.
Залишилось пілотів найманців вибити. Показати їм що їх ніхто просто так міняти не буде, лише по курсу 1 за 1000 азовців. І взагалі інакше якщо рф не погоджується на такий курс, то їх чекає саме страшне що можна тільки придумати - щоб смерть не була легкою та швидкою, різати по трохи на органи та інше для трансплантації. І тоді авіацію рф перестане взагалі застосовувати, бо пілотів крім неуків курсантів не буде.
І хто б що там не казав про міжнародні закони, але на терористів вс рф вони НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ і поширюватись не можуть, вже не кажучи за те що війну рф заперечує.
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Объясните мне: как освобождаются земли между Николаевом и Херсоном, если бригады под Николаевом после перевода Марченко находятся в обороне?