РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4620 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
989 6
поздравление (1029) посол (1727) США (23157) членство в ЕС (774) Бринк (113)

США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

баканов,брінк

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила украинцев с решением ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление и пообещала поддержку Соединенных Штатов в реформах, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление госпожа посол опубликовала в своем твиттере.

"Поздравляю Украину и ее народ с получением статуса кандидата на вступление в ЕС! Это решение отражает значительные достижения Украины в углублении европейской интеграции. США будут продолжать поддерживать Украину, которая проводит дальнейшие реформы для реализации европейских стремлений украинского народа", - отметила Бриджит Бринк.

Смотрите: Спецназовцы СБУ празднуют 28-ю годовщину создания ЦСО "А". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
channsq
@channsq1
·
22 июн.
Ленокс Льюис о Кличко: Обычно 21 июня я бы сделал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу отдать ему честь. Он участвует в самом большом бою своей жизни, и его жертвы, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение/

показать весь комментарий
24.06.2022 10:47 Ответить
Хех, цікава жінка
показать весь комментарий
24.06.2022 10:49 Ответить
Наши главные союзники не ЕС, а США и Великобритания.
Это важнее каких-то виртуальных статусов.
показать весь комментарий
24.06.2022 11:33 Ответить
теж вважаю, що в першу чергу треба утворювати союзи з тими, хто традиційно має спільні з нами інтереси, а ЄС там частина за "зберегти росії лице, за будь-яку ціну, яку заплатять українці", та ну на фіг.
показать весь комментарий
24.06.2022 11:41 Ответить
США не говорят: "Мы вам, засранцам, и лендлиз, и то, и сё", а вы всё на ЕС смотрите...."
Они говорят то, что полагается среди воспитанных людей.
А мы должны понимать то, что не сказано словами.
И делать правильные выводы.
показать весь комментарий
24.06.2022 18:19 Ответить
 
 