США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк
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Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила украинцев с решением ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление и пообещала поддержку Соединенных Штатов в реформах, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.
Как передает Цензор.НЕТ, поздравление госпожа посол опубликовала в своем твиттере.
"Поздравляю Украину и ее народ с получением статуса кандидата на вступление в ЕС! Это решение отражает значительные достижения Украины в углублении европейской интеграции. США будут продолжать поддерживать Украину, которая проводит дальнейшие реформы для реализации европейских стремлений украинского народа", - отметила Бриджит Бринк.
(1/2) I congratulate Ukraine and its people on receiving EU candidate status! This decision reflects Ukraine’s significant achievements in deepening its European integration.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 24, 2022
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@channsq1
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22 июн.
Ленокс Льюис о Кличко: Обычно 21 июня я бы сделал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу отдать ему честь. Он участвует в самом большом бою своей жизни, и его жертвы, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение/
Это важнее каких-то виртуальных статусов.
Они говорят то, что полагается среди воспитанных людей.
А мы должны понимать то, что не сказано словами.
И делать правильные выводы.