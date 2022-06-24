В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко. Он погиб на месте.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также информацию подтвердили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Взрыв раздался около 8 утра. Автомобиль охватило сильное пламя. Внутри находился один человек – сам Савлученко. Местные телеграм-каналы пишут, что в авто находились сдетонировавшие боеприпасы.
Дмитрий Савлученко известен своей антиукраинской деятельностью. Он был членом партий Медведчука и Шария, организовывал скандальные "пробеги победы". После оккупации Херсона был назначен "председателем правления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".
Топ комментарии
+130 Перехватчик
показать весь комментарий24.06.2022 10:38
+101 Перехватчик
показать весь комментарий24.06.2022 10:39
+82 Vlad V d93bc8c3
показать весь комментарий24.06.2022 10:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Савлученко.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
И подумал...
Почему такое гендерное неравенство?
Почему не горят и не взрываются кошелки сепарские?
Или им надо специальную кошерую диверсионную группу?
"Партизан бесшумно приоткрыл окно и осторожно заглянул в комнату. Стояла жаркая летняя херсонская ночь, от духоты Сальдо спал, разметавшись по кровати. Василь выдернул чеку, забросил гранату в окно - и спрыгнул вниз и затаился в кустах под окнами.
Примерно через минуту молодой бандеровец вновь подтянулся на подоконнике и заглянул в спальню коллаборанта. Сальдо лежал, всё так же разметавшись, но уже по всей комнате..."
© за мотивами анекдота про Штірліца
...После убийства Савлученка и других тревожных событий Кириллу Стремоусову за каждым углом мерещились бандеровские мстители. А вчера он непроизвольно выпустил кишечные газы от громкого хлопка, когда какой-то кадыровец взорвал на улице светошумовую гранату. "*****, так и обосраться недолго..." - мысленно ругался коллаборант, пожиная омерзительные плоды предательства.
Но как ни стремался Стремоусов, физиологический порыв распрощаться с мочой перевесил страх. "Стрёмно, но уссусь же ж *****", - гауляйтер оставил охранников в машине и, нервно озираясь, направился в общественный туалет.
Во времена киевского фашизма туалет блестел идеальной чистотой. Братья-освободители превратили его в типичный сызранский нужник с лужами урины, фекальным граффити и чахоточным светом тусклой лампочки.
В туалете журчало и воняло.
...
Буквально полминуты спустя капитан ГУР Тарас Журчало вышел из туалета, убрав Glock-19 с глушителем под свободную гавайскую рубашку.
Стремоусов с простреленной головой остался мешкообразно лежать в загаженной кабине. В соседней кабине с аналогичным отверстием в черепе остывал донской казак Фрол Воняло, которого украинский офицер ликвидировал как излишнего свидетеля.
(казаку просто не повезло: классическое "не то место и не то время". Впрочем, решение "повоевать за русский мир на Украине" тоже было фатальной ошибкой... равно как и лихой побег из отцовского презерватива 35 лет назад)