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Новости ПроисшествияВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ликвидация (1922) оккупация (9498) убийство (6290) Херсон (2092) коллаборационизм (680)

В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко. Он погиб на месте.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также информацию подтвердили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался около 8 утра. Автомобиль охватило сильное пламя. Внутри находился один человек – сам Савлученко. Местные телеграм-каналы пишут, что в авто находились сдетонировавшие боеприпасы.

Дмитрий Савлученко известен своей антиукраинской деятельностью. Он был членом партий Медведчука и Шария, организовывал скандальные "пробеги победы". После оккупации Херсона был назначен "председателем правления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При обстреле Скадовска в среду погиб местный житель, - мэр Яковлев

В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 01
В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 02
В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 03

В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 04
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Топ комментарии
+130
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24.06.2022 10:38
+101
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24.06.2022 10:39
+82
Сальдо, готуйся
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24.06.2022 10:40
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24.06.2022 13:42 Ответить
жив малоросом і подох як малорос
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24.06.2022 13:55 Ответить
Процес продовжується!
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24.06.2022 13:55 Ответить
Хто там наступний , із цих п'ятьох істот , що залишилися труїти місто Херсон ?
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24.06.2022 14:04 Ответить
Смажений КОЛОРАД - це звучить гарно
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24.06.2022 14:08 Ответить
- Що це таке: на асфальті серед уламків машини щось велике, почорніле й волохате?
- Савлученко.
- А чому волохате?
- ****** накрився.
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24.06.2022 18:43 Ответить
А чому такі колаборанти не були нейтралізовані ще до російського вторгнення? Чому вони і досі ходять у тилу і добре себе почувають? Списки відомі - колишні члени заборонених партій. Усіх до одного потрібно в обмінний фонд - бо вступ до таких партій - це свідомий вибір колаборанта.
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24.06.2022 18:55 Ответить
Вовк просто супер.
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24.06.2022 19:41 Ответить
До кабздона відправився співати про дєньпабєди.
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24.06.2022 20:23 Ответить
Там на фото тридварасов обратил внимание на женсчину...
И подумал...
Почему такое гендерное неравенство?
Почему не горят и не взрываются кошелки сепарские?
Или им надо специальную кошерую диверсионную группу?
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24.06.2022 20:56 Ответить
на последнем фото - ахмат -сила? Да? И шо, помогло?
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24.06.2022 21:19 Ответить
Палити за кермом небезпечно.
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24.06.2022 21:22 Ответить
А РОДСТВЕННИКОВ ЕГО !!!???
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24.06.2022 21:40 Ответить
Потрібне продовження!

"Партизан бесшумно приоткрыл окно и осторожно заглянул в комнату. Стояла жаркая летняя херсонская ночь, от духоты Сальдо спал, разметавшись по кровати. Василь выдернул чеку, забросил гранату в окно - и спрыгнул вниз и затаился в кустах под окнами.
Примерно через минуту молодой бандеровец вновь подтянулся на подоконнике и заглянул в спальню коллаборанта. Сальдо лежал, всё так же разметавшись, но уже по всей комнате..."

© за мотивами анекдота про Штірліца
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24.06.2022 22:44 Ответить
Скоро так и будет , я надеюсь
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24.06.2022 23:52 Ответить
За мотивами іншого анекдота, теж про Штірліца

...После убийства Савлученка и других тревожных событий Кириллу Стремоусову за каждым углом мерещились бандеровские мстители. А вчера он непроизвольно выпустил кишечные газы от громкого хлопка, когда какой-то кадыровец взорвал на улице светошумовую гранату. "*****, так и обосраться недолго..." - мысленно ругался коллаборант, пожиная омерзительные плоды предательства.
Но как ни стремался Стремоусов, физиологический порыв распрощаться с мочой перевесил страх. "Стрёмно, но уссусь же ж *****", - гауляйтер оставил охранников в машине и, нервно озираясь, направился в общественный туалет.
Во времена киевского фашизма туалет блестел идеальной чистотой. Братья-освободители превратили его в типичный сызранский нужник с лужами урины, фекальным граффити и чахоточным светом тусклой лампочки.
В туалете журчало и воняло.
...
Буквально полминуты спустя капитан ГУР Тарас Журчало вышел из туалета, убрав Glock-19 с глушителем под свободную гавайскую рубашку.
Стремоусов с простреленной головой остался мешкообразно лежать в загаженной кабине. В соседней кабине с аналогичным отверстием в черепе остывал донской казак Фрол Воняло, которого украинский офицер ликвидировал как излишнего свидетеля.

(казаку просто не повезло: классическое "не то место и не то время". Впрочем, решение "повоевать за русский мир на Украине" тоже было фатальной ошибкой... равно как и лихой побег из отцовского презерватива 35 лет назад)
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25.06.2022 02:57 Ответить
так а нащо він курив в машині з ************? куріння вбиває!
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24.06.2022 23:56 Ответить
Он "волонтерил" потихоньку! То там боеприпас *******, то там. Накопилась "критическая масса.. Ну и тут партизаны его и зае..шили ))
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25.06.2022 00:44 Ответить
Он из Партии регионов или ОПЗЖ??? Нужно всех их подорвать! Список партии - это список русской агентуры!
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25.06.2022 07:51 Ответить
..смерть спасет предателя! Лимонка в карман,доставит радость коллаборанту
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29.06.2022 17:53 Ответить
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