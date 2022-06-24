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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Молдова (1682) Украина (44290) Эстония (1160) членство в ЕС (774) Каллас Кая (61)

Народы Украины и Молдовы окончательно повернули в сторону западных ценностей, - премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас положительно оценила обретение Украиной и Молдовой статуса стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

По словам Каллас, Европейский Союз, Украина и Молдова сделали свой выбор в пользу демократии, свободы и достойного людей образа жизни.

"Открытие дверей в Европейский Союз для новых членов является самым главным геополитическим шагом вперед для этого региона после распада Советского Союза. Присоединение Украины и Молдовы не только означает окончательный поворот этих народов в сторону западных ценностей, но и демонстрирует упадок менталитета, который имеет место в России и Кремле, и его контроля за многими государствами и народами", - сказала премьер.

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Премьер-министр отметила, что Эстония была в числе главных сторонников Украины, и это подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

"Эстония как государство и ее представители очень много помогали Украине, поэтому для нас особенно важно, что Украина приобрела статус страны-кандидата", - сказала Каллас.

"Благодарю всех тех дипломатов, которые в последние месяцы приложили много усилий, чтобы это решение родилось, много работали ради этого и верили в Украину, Молдову и Грузию", - добавила премьер-министр.

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Топ комментарии
+9
Естонцям та урядам країн Прибалтики щира подяка!
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24.06.2022 11:01
+6
не повернулися вони у нас ціності були вікові ще вас навчимо а відмовилися від духовних скрєп мокшанських болот
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24.06.2022 11:04
+1
Народ Украины давно повернулся, да вот Европа этот поворот успешно блокировала!
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24.06.2022 12:11
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Естонцям та урядам країн Прибалтики щира подяка!
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24.06.2022 11:01 Ответить
не повернулися вони у нас ціності були вікові ще вас навчимо а відмовилися від духовних скрєп мокшанських болот
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24.06.2022 11:04 Ответить
і то правда, так говорять, ніби у нас ніколи жодних цінностей не було. Все у нас було, і завжди буде. У нас і Жіноча Січ існувала вже у 1939 році і не тільки домом і дітлахами наші жінки опікувалися, вони й стройову підготовку проходили. І без усіляких там конвенцій обійшлися. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
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24.06.2022 11:15 Ответить
Жеенская сечь, может и была, а вот экономики уже нет
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24.06.2022 12:19 Ответить
а то як подивитися, в Європі зараз панують ліволіберали, а харошіє русскіє вони теж ліберали, ну принаймні допоки про Україну не говорять. Де більше всього хочуть знайти харошіх русскіх? В Європі. Де їх завжди приймали і підтримували? В Європі. А тепер і до України запрошують, це ж не просто так. Чинушам-корупціонерам, олігархам, ватникам їм зайде все, що допоможе зруйнувати громадянське суспільство, національну ідею України. Засобами вони не перебератимуть. Ви офігєєте, коли серед головних наших євроінтеграторів побачити колишніх опзж, і навіть комуністів, ага.
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24.06.2022 11:19 Ответить
Молдова Додона выберет еще раз и понеслась...
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24.06.2022 12:04 Ответить
Народ Украины давно повернулся, да вот Европа этот поворот успешно блокировала!
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24.06.2022 12:11 Ответить
Если то, что происходит в Украине это плата за западные ценности , то лучше не надо. Кто нибудь понимает, что экономика страны разрушена и никакая Европа ее не восстановит.
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24.06.2022 12:16 Ответить
 
 