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Украинцев призывают не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Херсонщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,захисник

СНБО и Генштаб ВСУ обратились к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения. Их призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Мы сражаемся против коварного и, к сожалению, большого по численности врага. Поэтому перед тем, как что-то написать или сказать, просим взвешивать каждое слово, чтобы не причинить вреда и не создать инфоповод для пропаганды РФ. Сейчас призываем не распространять никакую информацию о продвижении наших войск и месте их расположения в Херсонской области!" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 23 июня на южном направлении уничтожены 44 оккупанта, 2 пушки, несколько единиц техники, - ОК "Південь"

В ЦПД подчеркнули, что сегодня только высшее военное руководство имеет полную информацию и может давать комментарии и прогнозы. Поэтому украинцев призывают соблюдать следующие правила:

  • Не транслировать перемещения военных.
  • Не снимать места обстрелов и работу ПВО.
  • Тщательно проверять информацию через официальные источники.
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Топ комментарии
+28
в першу чергу політики, радники усілякі най не розповсюджують нічого.
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24.06.2022 11:55
+24
https://youtu.be/6jMQMfIi2_s



Ось цього клоуна попередьте!

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Арестович, Дугін і помаранчева революція: як це забути?
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24.06.2022 12:06
+16
Арестович, Подоляк, Арахамія, Безугла вас чують?
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24.06.2022 12:07
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в першу чергу політики, радники усілякі най не розповсюджують нічого.
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24.06.2022 11:55 Ответить
Нимарсы судя по всему чистят, а техника и др. силы подтягивают для контр наступа☝❗Возможно перемога ближе чем кажется👍 Давайте бойцы, ужачи❗
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24.06.2022 12:09 Ответить
Чому ж, там знизу інфа як працює зброя Європи. По ландшафту можна все знайти
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24.06.2022 12:11 Ответить
********, звісно ж, не в курсі, де їм навалили або навалюють. Вони новини з фронта про оперативну ситуацію з ФБ та Тві отримують.
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24.06.2022 12:36 Ответить
Ганну, це не стосується напевно?
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24.06.2022 11:56 Ответить
Все вірно, наразі можна публікувати лише дохлих кацапів на цьому напрямку, дохлого Стремоусова або Сальдо по факту їх знищення. Без локацій, населених пунктів тощо
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24.06.2022 11:57 Ответить
Тиць.
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24.06.2022 11:59 Ответить
да да,на 500 км а исчо львов с чопам скоро захватят,усьо пропало,вам плакальщикам ***** все никак с 24 февраля не может наступить,а вы все так надеетесь так надеетесь.
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24.06.2022 12:00 Ответить
Уже Ла-Манш форсируют, Берлин берут и в рот.
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24.06.2022 12:03 Ответить
Тобі новобранцю 31.05.2022, видно добре, що там під Херсоном.
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24.06.2022 12:10 Ответить
Облиште юродивого. Воно в усіх темах сере.
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24.06.2022 12:14 Ответить
це до Люсі всі питання
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24.06.2022 11:58 Ответить
Та нема питань. Аби тільки просувалися.
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24.06.2022 12:01 Ответить
халамидии а с ним абрамовичу спасшему 400 000 украинцев /, заподляку, безуглой и прочим оркестровичам надо хоть на период активных действий ВСУ залепить скотчем пасти, может тогда победим. Потом придется отклеивать, а пока пусть дышат другими отверстиями.
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24.06.2022 12:02 Ответить
https://youtu.be/6jMQMfIi2_s



Ось цього клоуна попередьте!

YOUTUBE.COM

Арестович, Дугін і помаранчева революція: як це забути?
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24.06.2022 12:06 Ответить
Он вообще каждодневные отчеты с картой у Фейгина кацапам дает! О_О
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24.06.2022 13:02 Ответить
Арестович, Подоляк, Арахамія, Безугла вас чують?
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24.06.2022 12:07 Ответить
Цим зетварям + аДрестовічу , потрібно зашити іх брехливі роти 😠
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24.06.2022 12:36 Ответить
а ну - хлібальники на замок і геть з сайту.
мішаемо ми владі своїми ротами.....
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24.06.2022 12:08 Ответить
этот призыв в основном касается вооруженных дивайсами жителей Нового Шляха, Трудолюбовки и прочих Львівських Отрубів.
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24.06.2022 12:19 Ответить
Как бы не знают, дебил. Они инфу черпают из сетей.
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24.06.2022 12:38 Ответить
Це напевно до тих балогурів, у якіх ЗСУ вже на вулиці Херсона зайшли?
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24.06.2022 12:12 Ответить
Про Херсонщину не буду. Но есть про другое. В оккупированном Алчевске Луганской области система противовоздушной обороны российских оккупантов «перехватила» саму себя. Момент летального залпа попал на видео. Как можно заметить по видео, одна из вражеских ракет после запуска сменила траекторию и вернулась к месту запуска.

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24.06.2022 12:12 Ответить
красиво получилось, нечего и сказать...)))
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24.06.2022 12:19 Ответить
Кроме HIMARS заработала и святая рука митрополита Киевского Онуфрия.
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24.06.2022 12:38 Ответить
я, например, не знала, что туда летали вертолеты и вывозили раненых и доставляли все нужное и многие были не в курсе, поэтому почти все вылеты и получились..., хотя, если бы и знала, все равно бы нигде не болтала, а есть те, кому просто надо выпендриться- я,я, все знаю и про все знаю...
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24.06.2022 12:22 Ответить
А как насчёт всяких говорящих голов от правительства? Им можно?
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24.06.2022 12:13 Ответить
правильно...нащо говорити про те чого нема
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24.06.2022 12:15 Ответить
А чому на Харківщіні не закликають? Вибачте за військову тупість, але мешканці не мають достатьно інформації
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24.06.2022 12:18 Ответить
Цензор,щось забагато фальшивок набігло. Може почистити уже наразі
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24.06.2022 12:21 Ответить
Можете кто помнит плакати с Гитлером где он склонившись над картой дохлого сссра нарисовал линию указывающую направления удара на город Баку...а вверху написано было план Барбаросса... Гитлеру нужна была бакинская нефть...а не сраная Мацковия или Питер...там пусто...было...
Кстати фюрер издал Указ...немецким солдатам и офицерам...кто войдёт в Москву и чЛенинград...растрелл..
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24.06.2022 12:34 Ответить
Я не зовсім розумію, можливо хтось пояснить, чому не можна написати наприклад про вхід ЗСУ в умовну Чорнобаївку, чи вихід із Золотого якщо це вже відбулося? Невже у кацапів зовсім немає зв'язку між підрозділами і про дії ЗСУ вони дізнаються виключно з українських пабліків?
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24.06.2022 13:26 Ответить
порадів собі тихенько якщо зсу прийшли і тихо далі допомагай чим можеш
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24.06.2022 15:58 Ответить
"Ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела".

Это какие "офіційні джерела"? Сводки Генштаба? И шо там "проверять"? Каждый день одно и то же: " Войну воююем. Все норм. Ведем маневренную оборону". А карта все краснеет и краснеет ...
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24.06.2022 16:19 Ответить
 
 