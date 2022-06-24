Комитет Сената США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как пояснили в комитете, окончательное решение о признании РФ таким государством принимает администрация президента, резолюция комитета лишь призывает Белый дом сделать это.
"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он сделал, отдав приказ идти на Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени", - цитирует медиа-ресурс сенатора-республиканца Джеймса Риша.
"Считаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению этого вопроса", - добавил он.
Государственный департамент вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. Санкции, налагаемые на такие государства, предусматривают ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля над экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.
В данный список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.
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Среди аргументов для признания России спонсором терроризма сенаторы называют следующие.
- по указанию Путина правительство РФ поощряет акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;
- РФ вела кампанию террора во время Второй чеченской войны;
- обстреливала мирных жителей Грузии;
- с 2014 года поддерживает членов НВФ, совершающих акты насилия против мирных жителей на Донбассе;
- наносила удары по гражданскому населению Сирии;
- оказывает материальную поддержку Сирии, которая считается государством-спонсором терроризма;
- сеет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие, как группа "Вагнера" и т.д.
Члены комитета также учли соответствующее обращение к США Президента Владимира Зеленского и Верховной Рады Украины.
Пожалуйста, подождите...
Два события разрушат кацапстан.
1. Потери и отступление до на 23 февраля.
2. Нефть опять уронят до 40 $
Все остальные события уже произошли.
І що цікаво, усі кацапські друзі!
Трохи іншу резолюцію (сенс той же, але інші слова, обгрунтування трохи відмінне) сьогодні/завтра розглядатиме аналогічний сенатському комітет в закордоних справах палати представників Конгресу США. У Блінкіна не буде шансів відмовити у прийнятті урядової постанови про визнання касапів спонсорами терористів... але й він не дуже пручається цьому
який може бути скасований таким же указом наступного Президента.
дата підпис....
Прийняте Сенатом рішення, то є закон, який може буди скасований тільки Сенатом.
Рішення ухвалене Конгресом може бути скасовано тільки рішенням Конгресу тобто Сенатом + Палатою Представників..
лікбез закінчен...
Може хоча би після підписання рішення Байденом наша влада буде послідовною та перестане шукати приводи для "домовленостей" з московією.
и перебросим войска ближе к границам Украины и под шумок бульба фюрера в напарники возьмём...
Лукашеску сам того не замечала слил путлера...по кличке МОЛь...
большевистское рыло "революции".
шкода що по-трохи...
по их мнению россия спонсор терроризма спонсирует сама себя, но при этом - это не страна террорист??
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