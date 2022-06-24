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Комитет Сената США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сша,сенат

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как пояснили в комитете, окончательное решение о признании РФ таким государством принимает администрация президента, резолюция комитета лишь призывает Белый дом сделать это.

"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он сделал, отдав приказ идти на Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени", - цитирует медиа-ресурс сенатора-республиканца Джеймса Риша.

"Считаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению этого вопроса", - добавил он.

Государственный департамент вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. Санкции, налагаемые на такие государства, предусматривают ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля над экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

В данный список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

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Среди аргументов для признания России спонсором терроризма сенаторы называют следующие.

  • по указанию Путина правительство РФ поощряет акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;
  • РФ вела кампанию террора во время Второй чеченской войны;
  • обстреливала мирных жителей Грузии;
  • с 2014 года поддерживает членов НВФ, совершающих акты насилия против мирных жителей на Донбассе;
  • наносила удары по гражданскому населению Сирии;
  • оказывает материальную поддержку Сирии, которая считается государством-спонсором терроризма;
  • сеет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие, как группа "Вагнера" ​​и т.д.

Члены комитета также учли соответствующее обращение к США Президента Владимира Зеленского и Верховной Рады Украины.
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Топ комментарии
+46
Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

І що цікаво, усі кацапські друзі!
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24.06.2022 12:22
+35
Слава богу! Спасибо США!
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24.06.2022 12:21
+31
Сенату США-респект...
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24.06.2022 12:21
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Слава богу! Спасибо США!
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24.06.2022 12:21 Ответить
Ещё подрежут и оборону и финансы☝ Поле возможностей все меньше и меньше❗
Два события разрушат кацапстан.
1. Потери и отступление до на 23 февраля.
2. Нефть опять уронят до 40 $

Все остальные события уже произошли.
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24.06.2022 12:26 Ответить
А прастіє роZZєянє то за щто, міравіє фашістьі, нас абманулі ми нєзналі ми ніпрічом кококококо
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24.06.2022 13:19 Ответить
Ну заслуга России очевидна!
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24.06.2022 13:35 Ответить
Крим також потрібно буде повернути
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24.06.2022 23:39 Ответить
Сенату США-респект...
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24.06.2022 12:21 Ответить
Блінкін може затвердити це рішення прямо сьогодні, перебуваючи в Європі, ще перед початком саміту G7.
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24.06.2022 12:21 Ответить
Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

І що цікаво, усі кацапські друзі!
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24.06.2022 12:22 Ответить
+расея == одна компания!
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24.06.2022 12:58 Ответить
а шо там жирна свиня стіфанчюк, таку заяву ще не ухвалила, ще не на часі?
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24.06.2022 12:24 Ответить
Нет. Тогда в Украине нельзя будет смотреть мультики про Колывана.
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24.06.2022 12:27 Ответить
а вдруг Путін образиться й нападе?
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24.06.2022 12:31 Ответить
До речі, це схвалив комітет Сенату Конгресу США.
Трохи іншу резолюцію (сенс той же, але інші слова, обгрунтування трохи відмінне) сьогодні/завтра розглядатиме аналогічний сенатському комітет в закордоних справах палати представників Конгресу США. У Блінкіна не буде шансів відмовити у прийнятті урядової постанови про визнання касапів спонсорами терористів... але й він не дуже пручається цьому
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24.06.2022 12:26 Ответить
та у Блінкена самого навіть без тих резолюцій від Сенату і Конгресу руки ********* зробити рашку спонсором тероризму. )
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24.06.2022 12:52 Ответить
ну, але без процедури він цього зробити не може
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24.06.2022 12:59 Ответить
Отлично. Последующие 100 лет кремлевский режим должен ассоциироваться в мире только с Игилом и Талибаном
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24.06.2022 12:28 Ответить
Не будет кацапстана. Всё❗Это их последний выход.
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24.06.2022 12:31 Ответить
Так каZZапьі и есть тот самьій ИГИЛ, просто ИГИЛ єто ихтамнетьі на востоке
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24.06.2022 13:22 Ответить
Відповідальність лежить не лише на ботоксному підорі, винне все свинособаче плем'я, все заліссянське шовіністичне бидло. Всю свою історію кацапи були терористами і залишаються ними й понині. Нехай всі їбані орки горять у пеклі - і такі, і "нєтакіє".
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24.06.2022 12:29 Ответить
Моцковія - це країна - терорист , а не тільки спонсор тероризму ‼️
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24.06.2022 12:30 Ответить
слово за Сенатом.
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24.06.2022 12:34 Ответить
Куба, Північна Корея, Іран, Сирія і кацапня лапотна.
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24.06.2022 12:36 Ответить
Почему только спонсором? Опг рф- это самая настоящая террористическая организация
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24.06.2022 12:37 Ответить
Кацапопітари ще ті терористи і нацисти
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24.06.2022 12:40 Ответить
ухвалене Президентом чи прийняте їм рішення то є указ,
який може бути скасований таким же указом наступного Президента.
дата підпис....
Прийняте Сенатом рішення, то є закон, який може буди скасований тільки Сенатом.
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24.06.2022 12:42 Ответить
Конгрес - то е Сенат + Палата Представників...
Рішення ухвалене Конгресом може бути скасовано тільки рішенням Конгресу тобто Сенатом + Палатою Представників..
лікбез закінчен...
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24.06.2022 13:09 Ответить
к сожалению, это пока что только англосаксы
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24.06.2022 12:43 Ответить
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24.06.2022 12:44 Ответить
З терористами не домовляються, - їх знищують.
Може хоча би після підписання рішення Байденом наша влада буде послідовною та перестане шукати приводи для "домовленостей" з московією.
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24.06.2022 12:50 Ответить
ну так это ********* уже не по кочкам понеслась... она начинает нестись по каменоломне...
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24.06.2022 13:01 Ответить
Рашка не спонсор. Рашка и есть наглый и упоротый террорист. И если её не задавить, кацапы так и будут гадить людям по всему миру
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24.06.2022 13:02 Ответить
Ультиматумы рабZei к США были туфтой от кгбшного быдла Шариковых...типа возьмём на понт..
и перебросим войска ближе к границам Украины и под шумок бульба фюрера в напарники возьмём...
Лукашеску сам того не замечала слил путлера...по кличке МОЛь...
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24.06.2022 13:03 Ответить
не удивлюсь если выяснится, что теракты в США 11 сентября 2001 года финансировала таже ********** банда что убила президента Ичкерии Дудаева и взрывала дома в Волгодонске с целью оправдать агрессию
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24.06.2022 13:16 Ответить
Бен Ладен у порівнянні з ****** - дитсадковий хлопчик.
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24.06.2022 13:54 Ответить
Перший крок до повного ембарго та позбавлення права вето в ООН!
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24.06.2022 13:19 Ответить
Поддерживаю двумя руками! путина на кол !!!
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24.06.2022 13:20 Ответить
Не вериться что примут, но было бы оччень здорово. Это будет по сути уже черная метка на десятилетия и не пуйлу а всей мокшандии
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24.06.2022 13:33 Ответить
Если бы не Россия, то и Куба, и Сирия, и Сев.Корея сидели бы тихо.
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24.06.2022 13:42 Ответить
Куба была райским уголком лучше Флориды, пока туда не сунулось
большевистское рыло "революции".
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24.06.2022 13:43 Ответить
Да, мне кубинки всегда очень нравились за их свободные нравы...
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24.06.2022 14:20 Ответить
Товариші терористи, тбехуни та вбивці, непотріб. Вам велика жопа, навіть ссср такого величного статусу не мав.
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24.06.2022 13:48 Ответить
Нарешті...)))
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24.06.2022 13:50 Ответить
Сенат США: наша рашафобія все ще недостатня!
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24.06.2022 13:51 Ответить
Щодо недостатня -нема питань, щодо "фобіЇ" - хто ту парашу боїться? Зневажають, ненавидять -так, але точно не "фобіюють"!
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24.06.2022 15:57 Ответить
підаРашку в топку , схоже цій терористичній шайці по-трохи приходить жопа
шкода що по-трохи...
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24.06.2022 14:27 Ответить
Давно пора. Московия - главный спонсор и организатор всех террористов мира, начиная с 1917г. Всемирный диверсионный КОМИНТЕРН не закрылся, он только меняет названия и маскируется...
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24.06.2022 14:36 Ответить
Кацападлія не спонсор - вона є квазідержавним терористичним утворенням типу іділ! Найбільше терористичне утворення за усю історію Землі!
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24.06.2022 15:54 Ответить
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Касса, как и прежде, на ЛУБЯНКЕ...
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24.06.2022 14:37 Ответить
еРеФія ніяка не держава спонсор тероризму,Мордор це держава Терорист,а спонсорами тероризму є Німеччина Франція Італія і всі хто купував і продовжує активно купувати за мільярди доларів в неї газ.
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24.06.2022 15:34 Ответить
👋
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24.06.2022 22:53 Ответить
Це конєшно гарна пропозиція Сенату США... Та я б визнав це квазідержавне утворення не спонсором - а ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДЕРЖАВОЮ! Як той самий іділ(до прикладу)! Оце була б справді дієва санкція! 👍 Від параші після визнання за нею такого статусу відсахнулись 😱 би навіть таліби! Бо одне діло спонсорувати терористичну діяльність, і зовсім інше - БУТИ ТЕРОРИСТИЧНИМ УТВОРЕННЯМ(і за своєю суттю і за своїми вчинками). Ви тільки згадайте усю історичну спадщину ************** кацападлії: там завжди був суцільний терор - червоний, білий та й взагалі на будь-який смак - по всіх усюдах і по всьому світу!
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24.06.2022 15:51 Ответить
► Господи! Це, без перебільшення, однозначно найкращий день народження за всі 39 років мого життя! І кандидатство в ЄС, і кацапляндію в спонсори тероризму... А день ще ж не закінчився! (Онде знайомі скинули відео, де окупанти з допомогою ППО якимось абсолютно неймовірно фантастичним чином здійснили нереальне - підбили запущеною ракетою самі себе!)
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24.06.2022 22:12 Ответить
какое-то странное решение США....какой спонсор вообще?? это страна террорист!
по их мнению россия спонсор терроризма спонсирует сама себя, но при этом - это не страна террорист??
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24.06.2022 22:52 Ответить
Это провокация!!!, нужно сохранить ***** лицо!!! Деды воевали!!! Брадский нарид!!! Импирический запад!!! Фашизм не пройдеть!!!

Вы прослушали краткую аннотацию канала параша тудей
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04.07.2022 13:03 Ответить
 
 