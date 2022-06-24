Комитет Сената США принял резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Комитет Сената США по международным отношениям принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как пояснили в комитете, окончательное решение о признании РФ таким государством принимает администрация президента, резолюция комитета лишь призывает Белый дом сделать это.

"Нет сомнений в том, что Россия во главе с Путиным является государством-спонсором терроризма. То, что он сделал, отдав приказ идти на Украину, было террористическим актом. Он военный преступник, и на нем лежит ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени", - цитирует медиа-ресурс сенатора-республиканца Джеймса Риша.

"Считаю, что госсекретарь очень внимательно отнесется к рассмотрению этого вопроса", - добавил он.

Государственный департамент вносит в список стран-спонсоров терроризма государства, которые, по мнению госсекретаря, неоднократно оказывали поддержку террористическим актам по всему миру. Санкции, налагаемые на такие государства, предусматривают ограничения на получение помощи от США, запрет на экспорт и продажу продукции оборонного назначения, меры контроля над экспортом товаров двойного назначения, различные финансовые и другие ограничения.

В данный список внесены четыре государства: Куба, Северная Корея, Иран и Сирия.

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Среди аргументов для признания России спонсором терроризма сенаторы называют следующие.

по указанию Путина правительство РФ поощряет акты международного терроризма против политических оппонентов и национальных государств;

РФ вела кампанию террора во время Второй чеченской войны;

обстреливала мирных жителей Грузии;

с 2014 года поддерживает членов НВФ, совершающих акты насилия против мирных жителей на Донбассе;

наносила удары по гражданскому населению Сирии;

оказывает материальную поддержку Сирии, которая считается государством-спонсором терроризма;

сеет террор по всему миру через частные военные сети наемников, такие, как группа "Вагнера" ​​и т.д.

Члены комитета также учли соответствующее обращение к США Президента Владимира Зеленского и Верховной Рады Украины.