РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4244 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
987 5
война (46615) обстрел (20085) Одесская область (3103) прокуратура (4863) ракеты (2700) Братчук (97)

За 4 месяца оккупанты выпустили по Одесской области более 70 ракет, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

За четыре месяца оккупанты выпустили по Одесской области более 70 ракет.

Такие данные приводит прокуратура области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.

Как отмечается, задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 - ракетным оружием.

В результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 гражданских, среди которых один ребенок. Ранения получили 29 человек. Число погибших военнослужащих не разглашается.

Также сообщается, что в результате обстрелов повреждено имущество около 300 жителей области, полностью уничтожены 12 жилых домов и квартир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ за 3 часа запустили по югу Украины 14 ракет: били сразу по нескольким районам, - ОК "Південь"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Парадокс. А от нас Запад и Штаты требуют категорически не бить по Раше и в связи с этим не дают дальнобойного. В это время плешивая вонючая крыса методически последовательно уничтожает всю Украину.
показать весь комментарий
24.06.2022 12:53 Ответить
Это они зря❗Ответочка приближается. Химарсом вам в ср.аку💥
показать весь комментарий
24.06.2022 13:04 Ответить
Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив резолюцію із закликом до держсекретаря США Ентоні Блінкена включити Росії до списку країн-спонсорів тероризму. Цілком виважене та справедливе рішення! Це відповідь на заклик Верховної Ради який ми підкріпили прийняттям відповідної постанови.
Чекаємо на остаточне рішення від адміністрації Джо Байдена!
Нагадаю: включення до списку держав-спонсорів тероризму дозволяє накласти на країну додаткові категорії санкцій, включаючи обмеження на іноземну допомогу США, заборону експорту та продажу оборонної продукції, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, а також фінансові та інші обмеження.

See less.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:02 Ответить
ОДЕССА ДЕРЖИСЬ, С ТОБОЙ ВСЯ УКРАИНА
показать весь комментарий
24.06.2022 13:04 Ответить
а скільки по Миколаєву?
показать весь комментарий
24.06.2022 13:53 Ответить
 
 