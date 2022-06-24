Киевлянин за 10 тыс. долларов делал "справку" волонтера для желающих незаконно уехать за границу мужчин
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Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал 50-летний киевлянин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 50-летнему киевлянину по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Подозреваемый искал желающих незаконно пересечь государственную границу, разместив объявление в мессенджере "Телеграм".
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В частности, заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальную базу данных, которая дает право на пересечение государственной границы как волонтеру. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.
Стоимость услуг составляла 10 тыс. долларов США.
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22 июня злоумышленника задержали на "горячем" при получении 4 тыс. долларов США за изготовленное удостоверение волонтера.
В настоящее время прокуратура сообщила задержанному о подозрении и направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.
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П.С. у нас и добровольцев хватает. Просто не выпускают, что бы беженцами мужиками Европу не напрягать. И так легче держать евро общественность по дальше от усталости от войны.