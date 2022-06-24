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Новости Война в Украине
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Киев (24529) мошенничество (1127) подделка (413) прокуратура (4863) волонтеры (2541)

Киевлянин за 10 тыс. долларов делал "справку" волонтера для желающих незаконно уехать за границу мужчин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

доллар,курс,долар

Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал 50-летний киевлянин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 50-летнему киевлянину по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемый искал желающих незаконно пересечь государственную границу, разместив объявление в мессенджере "Телеграм".

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В частности, заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальную базу данных, которая дает право на пересечение государственной границы как волонтеру. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

Стоимость услуг составляла 10 тыс. долларов США.

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22 июня злоумышленника задержали на "горячем" при получении 4 тыс. долларов США за изготовленное удостоверение волонтера.

В настоящее время прокуратура сообщила задержанному о подозрении и направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.
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Топ комментарии
+7
Лисому з кварталу хто довідку видав? Може він інвалід якийсь або слабоумний.
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24.06.2022 13:43
+5
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). а Портнову Мураеву Тищенку буде підозра при поверненні ?через які обставини війсковозабовязані покинули кордон або в розшук ?чи то інше?дожились за кордон такі гроші ще й ризикувати що арештують зроблять ворогом народа коли як Тишенки Мурави спокійно в Відні,зробили північну корею що люди готові такі гроші відавати коли спокійно виїїзжають Мураеви Портнови Тищенки не ховаючи через пункт пропуску
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24.06.2022 13:24
+2
Як там сертифікати з вакцинації? Чогось згадалось...
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24.06.2022 13:20
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Правила форума Совет форумчан
Боже, якщо вже існує така хрінь, зробіть платним виїзд за кордон, 10-20 штук баксів і нехай шурує, на ці грощі можна спокійно вдягнути декілька чоловік, якщо не вітділення чи взвод
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24.06.2022 13:09 Ответить
ну платним, це ж не налом, а не на рахунок в бюджет. кому з того вигода, як тільки державі? А так - всі потрошку зароблять, хто причетний.
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24.06.2022 13:14 Ответить
"всі потрошку зароблять" - это как минимум подделка документов, от 5 лет тюрьмы а если организованной группой лиц - то добавляй повышающий коэффициент
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24.06.2022 13:16 Ответить
Скоко ж у людей бабла на руках, раз готовы такие суммы платить за фуфло?
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24.06.2022 13:15 Ответить
Не любят наши люди неволи❗Любые оковы и ошейники любой ценой перегрызают. Воля або смерть❗Кто был на майдане помнят.

П.С. у нас и добровольцев хватает. Просто не выпускают, что бы беженцами мужиками Европу не напрягать. И так легче держать евро общественность по дальше от усталости от войны.
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24.06.2022 13:17 Ответить
Як там сертифікати з вакцинації? Чогось згадалось...
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24.06.2022 13:20 Ответить
Це розведення лохів, наразі не актуальне
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24.06.2022 17:04 Ответить
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). а Портнову Мураеву Тищенку буде підозра при поверненні ?через які обставини війсковозабовязані покинули кордон або в розшук ?чи то інше?дожились за кордон такі гроші ще й ризикувати що арештують зроблять ворогом народа коли як Тишенки Мурави спокійно в Відні,зробили північну корею що люди готові такі гроші відавати коли спокійно виїїзжають Мураеви Портнови Тищенки не ховаючи через пункт пропуску
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24.06.2022 13:24 Ответить
Це ж як треба боятися за свою сраку, щоб 10 кіл баксів за довідку заплатити...
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24.06.2022 13:29 Ответить
Лисому з кварталу хто довідку видав? Може він інвалід якийсь або слабоумний.
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24.06.2022 13:43 Ответить
Ого, такі грошища проходили мимо каси таможні! Бардак. Треба такого конкурента прибрати, аби іншим урок був.
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24.06.2022 13:51 Ответить
 
 