В Кремле заявили, что вопрос предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдове – это внутреннее европейское дело, "главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях этих стран с Россией".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Во-первых, это конечно внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не доставляли больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так достаточно", – отметил он.

Спикер президента России, развязавший полномасштабную войну в центре Европы, также отметил: главное, мол, "чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно испорчены".

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