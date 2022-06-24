Песков о кандидатстве на членство в ЕС Украины и Молдовы: Главное, чтобы процессы не доставляли проблем РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Кремле заявили, что вопрос предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдове – это внутреннее европейское дело, "главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях этих стран с Россией".
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Во-первых, это конечно внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не доставляли больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так достаточно", – отметил он.
Спикер президента России, развязавший полномасштабную войну в центре Европы, также отметил: главное, мол, "чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно испорчены".
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eto sovsem ne golovne problemi parashi nikovo nevalnue
щоб ви скоріше перегризли друг другу глотки нелюди
ЧТОБЫ и духом российским не пахло в Европе ( в т ч и кровавой культурой)
Сегодня ёршик уже седой, каждый раз отмывать всё труднее.
А теперь на хвост соли только насыпать можете.
Россия могла бы быть нормальной страной, с нормальными соседскими отношениями, но нет. Зачесалось имперство, превратились в паРашу, смердящую клоаку, Zиганутую фашню с плешивым гидроцефалом, срущим в чемодан и охреневшим от злобы и ненависти стадом.
Ну и хрен с вами. Аминь.
Дурое/ы полные.
Коли ти вже вагітний - немає сенсу жерти контрацептиви відрами...)))
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Нікого у світі більше не цікавить позиція раїсі, і під підлаштовуватисьніхто не буде. А щоб вам було зрозуміліше, вашою мовою це звучить так: "Ваше место возле параши"