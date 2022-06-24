РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8937 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 743 41
евроинтеграция (2116) Молдова (1682) Песков (1738) Россия (91213) членство в ЕС (774) Евросоюз (15860)

Песков о кандидатстве на членство в ЕС Украины и Молдовы: Главное, чтобы процессы не доставляли проблем РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

пєсков

В Кремле заявили, что вопрос предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдове – это внутреннее европейское дело, "главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях этих стран с Россией".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Во-первых, это конечно внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не доставляли больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так достаточно", – отметил он.

Спикер президента России, развязавший полномасштабную войну в центре Европы, также отметил: главное, мол, "чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно испорчены".

Также читайте: Швеция поддерживает Украину со статусом страны-кандидата с условиями, – глава МИД Линде
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Нема росії- нема проблем.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:22
+13
Как раз Вас , Песков , повесят в Гааге ЗА ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ ‼️‼️‼️И над этим Украина активно работает
ЧТОБЫ и духом российским не пахло в Европе ( в т ч и кровавой культурой)
показать весь комментарий
24.06.2022 13:25
+11
Кому ви нахрен всрались "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная"(Толстой Л.Н.)

щоб ви скоріше перегризли друг другу глотки нелюди
показать весь комментарий
24.06.2022 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ваша головна проблема це твій тупорилий шеф, а не євроінтеграція України та Молдови
показать весь комментарий
24.06.2022 13:22 Ответить
Oooo ruskij , ti dazhe v samih plahih snah nevidil te problemi , katorije vas azhidajut !
показать весь комментарий
24.06.2022 13:22 Ответить
Нема росії- нема проблем.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:22 Ответить
Мнение русни, как муканье коровы. Никому не интересно.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:23 Ответить
....Головне, щоб процеси не завдавали проблем РФ....

eto sovsem ne golovne problemi parashi nikovo nevalnue
показать весь комментарий
24.06.2022 13:23 Ответить
Накуй - это во-о-он туда...
показать весь комментарий
24.06.2022 13:23 Ответить
Кому ви нахрен всрались "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная"(Толстой Л.Н.)

щоб ви скоріше перегризли друг другу глотки нелюди
показать весь комментарий
24.06.2022 13:25 Ответить
Це ж тільки х@йом по губам, ніяких проблем))
показать весь комментарий
24.06.2022 13:25 Ответить
Как раз Вас , Песков , повесят в Гааге ЗА ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ ‼️‼️‼️И над этим Украина активно работает
ЧТОБЫ и духом российским не пахло в Европе ( в т ч и кровавой культурой)
показать весь комментарий
24.06.2022 13:25 Ответить
Нема рашки нема проблем.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:26 Ответить
Головне - щоб ти пішов на ***! Зі своїм болотом і вашими проблемами разом!
показать весь комментарий
24.06.2022 13:26 Ответить
існування росії - головна проблема для світу
показать весь комментарий
24.06.2022 13:26 Ответить
Письков, какое твоё свинячье дело? Когда Украину и Молдову примут в ЕС, Параши уже не будет, поэтому никаких проблем у дохлой Параши тогда не будет в принципе.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:27 Ответить
Всі проблеми собі вже створила сама РФ. Україна тепер просто повинна РФ поховати, щоб більше проблем не було.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:28 Ответить
какие могут быть отношения, если куда вы лезете - везде 10-ки тысяч трупов умервщленных в муках людей, миллионы лишившиеся дома
показать весь комментарий
24.06.2022 13:28 Ответить
в тебе, козел, як і у вас всіх, проблема в мозку і в засраному туалеті
показать весь комментарий
24.06.2022 13:28 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 13:28 Ответить
Риторика кацапов поменялась кардинально. Пару месяцев назад были бы визги "Не допустим! Так нельзя! Будут последствия!". Теперь мямлянье пошло. Кацапы перешли к стадии принятия. А помните визги "Если Европа введет санкции - будут последствия! Если Европа поставит оружие - будут последствия! Если бла-бла - будут последствия!" Визгу было много, а по факту утерлись и сглотнули. Там, где кацап получает серьезный отпор, тут же сдувается.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:28 Ответить
щось він забув, як в 2013-му лише загроза підписання Асоціації України в торгівельну угоду з ЄС спричинила торгівельну війну від "роспотребнадзора", з українським експортом, а потім, коли повстав Майдан Гідності - і справжню війну від 20/02.2014р...
показать весь комментарий
24.06.2022 13:30 Ответить
Никто не создает проблем для рф больше чем сама рф. Так еще и другим жить мешает.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:30 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 13:30 Ответить
Песков в юности.
Сегодня ёршик уже седой, каждый раз отмывать всё труднее.
показать весь комментарий
24.06.2022 22:22 Ответить
Как то насрать на ваше мнение. Даже наоборот, рашке чем больше проблем нужно создавать
показать весь комментарий
24.06.2022 13:33 Ответить
Чем больше у Украины оружия, тем толерантнее Россия.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:34 Ответить
Ти ж диви проблем їм достатньо? Та ні, падлюки, ваші проблеми тільки починаються
показать весь комментарий
24.06.2022 13:35 Ответить
Вот купил себе корову. Спрашивается - КАКОЕ НАХЕР ДЕЛО МОЕМУ СОСЕДУ ДО МОЕЙ КОРОВЫ?? Оказывается есть, забыл его спросить, а можно мне или нельзя?? ВЫ УБЛЮДКИ САМИ НЕ ЖИВЕТ И ПОЛОВИНЕ МИРА ЖИЗНЬ ПОРТИТЕ, И ВСЕ ЭТО ВЫДАЕТСЯ ПОД СОУСОМ - ТИПА ВЫ ЗА МИР... КАК БЫ УЖЕ ПОВЫЗДОХЛИ!!!
показать весь комментарий
24.06.2022 13:37 Ответить
Ой, дурень.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:40 Ответить
А как дысали, как дысали! Помнится, месяц назад категорически были против вступления в ЕС. В 14 году Крым украли, лишь бы не пустить Украину в ЕС.
А теперь на хвост соли только насыпать можете.

Россия могла бы быть нормальной страной, с нормальными соседскими отношениями, но нет. Зачесалось имперство, превратились в паРашу, смердящую клоаку, Zиганутую фашню с плешивым гидроцефалом, срущим в чемодан и охреневшим от злобы и ненависти стадом.
Ну и хрен с вами. Аминь.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:47 Ответить
Больше проблем, чем сама себе московия, им никто не создаст.
Дурое/ы полные.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:51 Ответить
Ідіот...
Коли ти вже вагітний - немає сенсу жерти контрацептиви відрами...)))
показать весь комментарий
24.06.2022 13:53 Ответить
ПНХ............................
показать весь комментарий
24.06.2022 13:53 Ответить
Что россияне !!Проглотили пилюлю!!?
показать весь комментарий
24.06.2022 14:12 Ответить
Проблеми?Девіз цього покоління смерть путінским оркам !Ось і думай тварюка!
показать весь комментарий
24.06.2022 14:19 Ответить
накінець-то рашисти-путіністи починають прозрівати.....:

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показать весь комментарий
24.06.2022 14:31 Ответить
якщо тупі бидлолапті ще нічого не зрозуміли, скажу відверто:

Нікого у світі більше не цікавить позиція раїсі, і під підлаштовуватисьніхто не буде. А щоб вам було зрозуміліше, вашою мовою це звучить так: "Ваше место возле параши"
показать весь комментарий
24.06.2022 14:32 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 14:44 Ответить
У кремлі сидить Хабад. Не варто забувати.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:11 Ответить
А что он ещё мог сказать? "Мы всё просрали?"
показать весь комментарий
24.06.2022 16:34 Ответить
 
 