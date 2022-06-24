РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10971 посетитель онлайн
Новости За рубежом Санкции против России
5 083 25
нефть (1804) Россия (91213) санкции (10610)

Российские танкеры возят нефть под флагом Либерии, сертифицируются в Индии и избегают санкций – СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

рф,танкери

Нефтяные танкеры российской компании "Совкомфлот" продолжают ходить в порты Европы, несмотря на западные санкции. Для обхода ограничений "Совкомфлот" разместил дочерние компании на Кипре и ОАЭ, его танкеры плавают под флагом Либерии, а их безопасность сертифицируется в Индии.

Об этом говорится в материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В мае 2022 года OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжали совершать рейсы, несмотря на санкции, введенные против компании из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В среднем каждый из них перевозит нефть ценой в 240 миллионов долларов. Расследователям удалось отследить шесть танкеров "Совкомфлота", которые направлялись в США, Италию, Данию и Нидерланды или находились в их портах.

Выяснилось, что "Совкомфлот" обходит санкции, совершая операции через дочерние компании на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагом Либерии. Таким образом, по мнению специалиста по международной политике и финансам Рикардо Соареса, "Совкомфлот" продолжает зарабатывать иностранную валюту, в которой "отчаянно нуждается Россия".

Пресс-служба Евросоюза не объяснила, почему после введения санкций суда "Совкомфлота" по-прежнему могут заходить в европейские порты.

Читайте также: Россия за сто дней полномасштабной войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро, крупнейшим покупателем остается ЕС, - Центр исследований энергетики

По информации Reuters, после введения санкций западные компании отказались сертифицировать безопасность нефтяных танкеров "Совкомфлота". Суда, которые находятся под управлением дубайской дочерней компании "Совкомфлота", подтверждают свою безопасность в Индии.

По данным индийской сертификационной компании IRClass, она подтвердила безопасность более 80 судов "Совкомфлота". В апреле и мае 2022 года большинство танкеров компании было переведено под надзор IRClass. Сертификация подтверждает, что суда безопасны и мореходны, она необходима для обеспечения страхования и доступа в порты.

После российского вторжения в Украину США и страны Евросоюза ввели санкции против "Совкомфлота" – крупнейшей судоходной компании России. В силу они вступили в конце марта в США, в середине мая - в Евросоюзе.

В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Пакет предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путем.

Китай и Индия в разы увеличили закупку российских энергоносителей после решения США и ЕС о введении эмбарго на российскую нефть и уголь. По утверждению трейдеров, Россия продает топливо азиатским странам со скидкой до 30%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия, вероятно, сейчас зарабатывает на нефти больше, чем до войны с Украиной, - Госдеп
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
В Алчевске русские нацики ударили по позициям ВСУ новейшей ракетой Бумеранг https://m.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57
+6
от так от...мудрі люди попереджали що каци знайдуть лазєйки...
справжні санкції то лише блокада кацапських портів
показать весь комментарий
24.06.2022 13:53
+5
ага, наша справа ввести санкції, а що потім кацапи будуть з ними робити, то вже не наша справа...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А креветки с бялорусси норм?
показать весь комментарий
24.06.2022 13:52 Ответить
от так от...мудрі люди попереджали що каци знайдуть лазєйки...
справжні санкції то лише блокада кацапських портів
показать весь комментарий
24.06.2022 13:53 Ответить
Не будьте наивны. Те кто вводил санкции изначально закладывали в них кучу возможностей для обхода. А со временем их станет еще больше.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:03 Ответить
Сьогодні все ще існує велика залежність від кацапської нафти і тому якісь щілини спеціально залишені. Це дозволяє дозувати і контролювати зменшення продажу нафти поетапно і поступово. Далі, по мірі заміщення кацапської нафти і витискиння кацапських трейдерів з ринку, щілини будуть блокуватися одна за одною. Перехід автовиробників на електромобілі, альтернативна енергетика також перетворять ********* на смердючий енергоринок, ... але ж суто внутрішній. Прийнято лише 7 пауетів санкцій. За рік їх буде як мінімум вдвічі більше. А тим часом Україна отримає зброю далекого враження і налагодить виробництво високоточних відчизняних ракет середньої дальності Грім (до 2000 км.). ...
показать весь комментарий
24.06.2022 17:12 Ответить
В Алчевске русские нацики ударили по позициям ВСУ новейшей ракетой Бумеранг https://m.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57 Ответить
показать весь комментарий
24.06.2022 16:20 Ответить
А потом индусы продают эту нефть в Европу, то есть издержки больше для Европы чем для рф. Санкции пока не имеют достаточного эффекта.
показать весь комментарий
24.06.2022 13:57 Ответить
95 млрд. євро дохід агресора за 100 днів від початку війни по експорту сировини та енергоресурсів. Санкції- ??? Ви смієтесь.. Ми тут раді якимось 500 млн від ЕС
показать весь комментарий
24.06.2022 14:00 Ответить
Но кремль не так много может на эти деньги купить.
Микрочипы - уже почти не может.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:04 Ответить
Але цих грошей вистачить,щоб знищити Україну.Вони вже багато чого знищили.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:22 Ответить
Заплати мудакам за контракт в ********** виросли. Єдина проблемка в тому що мудаків багато а от зброї у кацапів нормальної вже обмаль. Зробити ******* зброю вони вже не зможуть із за санкцій. В результаті мудики гинуть масово. Ну от навіщо гроші якщо нічого на них потрібного не продають?
показать весь комментарий
24.06.2022 17:20 Ответить
ага, наша справа ввести санкції, а що потім кацапи будуть з ними робити, то вже не наша справа...
показать весь комментарий
24.06.2022 14:06 Ответить
Кто-бы, ***, сомневался
показать весь комментарий
24.06.2022 14:13 Ответить
Пока толстый похудеет, худой помрет.
показать весь комментарий
24.06.2022 14:21 Ответить
Толстые умирают первыми от инфаркта.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:02 Ответить
А кто мешает нам арендовать английские подлодки с экипажами добровольцев и контролировать морские пути под флагом Украины ?
Одна торпеда - и московитские умники будут вынуждкены конвоировать
свои танкеры, что дороже самой нефти.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:00 Ответить
І в той же час Ліберія була учасником "Рамштайну" у квітні
показать весь комментарий
24.06.2022 15:06 Ответить
Есть морские дроны, радиус действия которых тысячи километров -
иди свищи кто это был. А вот разбирательство неизбежно: кто фрахтовал танкер, кто страховал, чья нефть, кто покупатель, кто разрешил ...
показать весь комментарий
24.06.2022 15:09 Ответить
Могу сказать точно, что все эти прокладки Либерия, Кипр + Индия= ********.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:13 Ответить
Москалям,можна завдати тільки військової поразки.А для цього потрібно не багато,десь 200 установок M-270 MLRS чи HIMARS,500-1000 нормальних танків,не застарілих,500 САУ також не застарілих,якихось нормальних далекобійних ракет і авіації.
показать весь комментарий
24.06.2022 15:24 Ответить
Потрібно все: супутники, висотні бомбардувальники, дрони увіх видів, що збивають ракеті усіх видів, і не забувати про світовий океан, де бовтаються "стратегичєскиє ракєтоносци судного дня".
показать весь комментарий
24.06.2022 18:49 Ответить
Хм... А хтось здивувався?
показать весь комментарий
24.06.2022 17:45 Ответить
А вот и 100%-ный Т Р О Л Л Я К А !
Запад просто переключится на катарскую нефть - нефти в мире полно.
А Россия потеряет рынок Европы навсегда.
Китай укрепляет связи с Америкой, а не нищебродской Россией.
Россияне вокруг путина не сплачиваются: они его КЛЯНУТ !
Они ещё помнят свою недавнюю жизнь до 2007-2011 года.
Рядовой француз, немец, итальянец свободно вздохнут,
когда кончится российский газовый шантаж.
показать весь комментарий
24.06.2022 22:19 Ответить
 
 