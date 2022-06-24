Российские танкеры возят нефть под флагом Либерии, сертифицируются в Индии и избегают санкций – СМИ

Нефтяные танкеры российской компании "Совкомфлот" продолжают ходить в порты Европы, несмотря на западные санкции. Для обхода ограничений "Совкомфлот" разместил дочерние компании на Кипре и ОАЭ, его танкеры плавают под флагом Либерии, а их безопасность сертифицируется в Индии.

Об этом говорится в материале Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) и агентства Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В мае 2022 года OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", которые продолжали совершать рейсы, несмотря на санкции, введенные против компании из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В среднем каждый из них перевозит нефть ценой в 240 миллионов долларов. Расследователям удалось отследить шесть танкеров "Совкомфлота", которые направлялись в США, Италию, Данию и Нидерланды или находились в их портах.

Выяснилось, что "Совкомфлот" обходит санкции, совершая операции через дочерние компании на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагом Либерии. Таким образом, по мнению специалиста по международной политике и финансам Рикардо Соареса, "Совкомфлот" продолжает зарабатывать иностранную валюту, в которой "отчаянно нуждается Россия".

Пресс-служба Евросоюза не объяснила, почему после введения санкций суда "Совкомфлота" по-прежнему могут заходить в европейские порты.

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По информации Reuters, после введения санкций западные компании отказались сертифицировать безопасность нефтяных танкеров "Совкомфлота". Суда, которые находятся под управлением дубайской дочерней компании "Совкомфлота", подтверждают свою безопасность в Индии.

По данным индийской сертификационной компании IRClass, она подтвердила безопасность более 80 судов "Совкомфлота". В апреле и мае 2022 года большинство танкеров компании было переведено под надзор IRClass. Сертификация подтверждает, что суда безопасны и мореходны, она необходима для обеспечения страхования и доступа в порты.

После российского вторжения в Украину США и страны Евросоюза ввели санкции против "Совкомфлота" – крупнейшей судоходной компании России. В силу они вступили в конце марта в США, в середине мая - в Евросоюзе.

В начале июня Евросоюз принял шестой пакет санкций в ответ на российское вторжение в Украину. Пакет предусматривает запрет на ввоз нефти из России морским путем.

Китай и Индия в разы увеличили закупку российских энергоносителей после решения США и ЕС о введении эмбарго на российскую нефть и уголь. По утверждению трейдеров, Россия продает топливо азиатским странам со скидкой до 30%.

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