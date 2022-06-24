Если Украина вступит в ЕС через 7 лет - это очень хорошо, - Офис по координации евроинтеграции
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Для вступления в ЕС Украине нужно имплементировать большой массив европейского законодательства. Хорошо, если это удастся сделать в течение семи лет.
Об этом в эфире телемарафона сказала гендиректор Правительственного офиса по координации евроинтерации Наталья Форсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
На вопрос о том, есть ли шансы для Украины стать членом ЕС уже в следующем, 2023 году, Форсюк ответила так: "Считаю, что нет. Это невозможно процедурно. Не потому, что Украина не справится. По анализу, семь лет – это очень хорошо. Я думаю, что выходить надо из этого", - заявила она.
Форсюк пояснила, что процедура вступления в ЕС будет продолжительной, поскольку необходимо выполнить рекомендации по выводу Еврокомиссии. Гендиректор Правительственного офиса подчеркнула, что у Украины есть прогресс, то есть все эти условия только нужно выполнить, а не начинать что-то заново.
Форсюк отметила, что после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС страны союза должны поддержать открытие переговоров с Украиной, а Киев — начать имплементировать законодательство Евросоюза, что является длительной процедурой.
"Раньше этого времени – очень маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нам нужно не только принять, но и имплементировать в нашу повседневную жизнь. То есть мы должны полностью жить по законам Европы – экономически, политически, судебно. Это не может произойти за год", – подчеркнула Форсюк.
Пожалуйста, подождите...
Це якраз ще на один термін Боневтіка треба вибирать. І не сподівайтесь, за все доведеться відповідати.
Дайте Бубочці другий термін, хай мальчик повчиться, поескперементує на мідрому наріді.
"Зробимо, ще раз!"
Жити так як хочеш і надіятись, що хтось тебе кудись приведе , вибачте але це "совок", менталітет який нічим не відрізняється від московського.
"Грузини знищили корупцію за 2 місяці !"
Не знищили, а значно зменьшили, ПОВНІСТТЮ корупцію знищити ще нікому не вдавалось.
Причому маючи відносно величезне фінансування для маленькою за територією та населенням Грузією.
Одного бажання замало - вивчайте тему.
То була українсько-польска війна. Ніякої провини за нашою армією перед поляками у неї немає.
Інше питання, що зараз та війна, яка була майже 100 років тому - вже зовсім на другому плані. Й зараз ми з поляками НА ОДНОМУ боці. Але це не означає що Шухевича, Бандеру й УПА ми повинні поважати меньше. Наприклад поляки ж поважають Пілсудського? А від був найкращий друг Гитлера. Гітлер приїнав наприклад на його похорони й таку речугу там задвинув, що плакали усі присутні, ні на яких поминках Гитлер не був такий красномовний. Й Пілсудский й наразі в фаворі у поляків.
Тому не треба нам цього. У кожній нації свої герої. У нас - Бандера, який просидів всю війну у Гітлера у концтаборі, та у Аушвіці за наказом Гітлера поляками були вбити оба його рідні брати, а у поляків головний герой Пілсудський - найкращий друг Гітлера.
До слова, М. Санду заявила, що Молдові знадобиться декілька років для гармонізації свого законодавства з Європейським.
"12 років планомірно і системно руйнували правову систему, а тепер зібралися відновлювати аж 7 років."
Нічого не переплутали, особливо про 12 років?
Для "вЯлікіх спеців" - у нас правової систем наближенної до системи нормальних західних країн не було ніколи.
Була до 1991 р. совкова правова система з усією її специфікою, яка у трошки зміненому стані існувала з 1991, і 12 років тому ніяких кардинальних змін не було, в 2014-2019 були деякі кроки у правимльному напрямку, але, нажаль, реально відбулися мізені зміни, які після 2019 не продовжились і навіть нивілювались або взагалі саботувались (яскравий приклад - призначення очільника САП).
та реально дивитись на ситуацію,
а не висловлювати своє особисте невдоволення терміном у 7 років чи не обосновані забаганки.
1) Багато країн які ВЖЕ в ЄС проходили шлях реформ довше ніж за 7 років, а за 1-2 ще нікому не вдавалось.
2) Все логічно - ще 2 роки зебіли та їх чинуши будуть саботувати і ще років з 5 при наступному президенті та ВР супер інтенсивної роботи.
Це ще в найкращому випадку, бо після виконання УСІХ вимог ЄС ще рік-два все перевіряє і тільки після цього приймається рішення.
Звісно при суттєвому реформуванні забюрократизованої ЄС, про що говорять у самому ЄС все частіше,
вступ України дещо полегшиться, але зробити треба стільки, що навряд у нас вийде швидше
ніж за 7 років.
"ви з дуба впали??? яких сім років??? "
Треба (хотєлкі) та реальність - дуже різні речі.
Особисто я взагалі бажаю як найшвидше, але є реальність від якої не втечеш...
Нагадую, що мізерна спава порівнянно з тим, що теба зробити, по призначенню очільника САП
при зебілах затягнулась практично на 1,5 років і ще не вирішена.
Доречі, призначення очільника САП за прозорими процедурами як раз одна з вимог для вступу в ЄС.
Практично 100% гарантія, що при зебілах УСІ вимоги виконані не будуть, от і рахуйте.
"поставити очільника САП - то за пару годин мона вчинити"
Звісно можна, але ж не робиться, Ви ж самі зараз зазначили головну причину:
"Але маємо антиукраїнську владу, яка навіть в умовах війни проводить промосковську політику, підігруючи в усьому ворогу"
І я саме про це чітко писав -
"ще 2 роки зебіли та їх чинуши будуть саботувати".