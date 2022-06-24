Россия пытается свалить вину за скачок продуктовых цен на санкции, - Бербок
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Единственным виновником глобального продовольственного кризиса и дефицита зерна, который угрожает голодом миллионам людей, является Россия.
Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом международной конференции по глобальной продовольственной безопасности в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Россия сознательно использует голод как оружие и держит в заложниках весь мир", - заявила глава МИД.
Кризис голода нарастает как волна, угрожающая жизни многих людей, "но именно российская война превратила волну в цунами", - подчеркнул Бербок. Она обвинила Кремль в попытке переложить вину за скачок цен на продукты питания на введенные санкции и напомнила, что никаких санкций против российского экспорта зерна не вводилось. Первопричиной такой ситуации является прежде всего то, что именно Россия создает кризис, блокируя украинские порты и зернохранилища.
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По словам политика, 345 млн людей в 82 странах угрожает нехватка продовольствия. Она также привела цифру - 44 млрд евро, которые необходимы для преодоления кризиса голода в этом мире, из которых профинансирована только половина.
Много лет федеральное правительство Германии было вторым по величине донором в мире после США. Чтобы смягчить последствия российской захватнической войны для глобальной продовольственной безопасности, Германия как председатель G7 пообещала в марте выделить дополнительно 430 миллионов евро. В этом году Германия инвестирует около 4 миллиардов евро в гуманитарную продовольственную помощь и кризисные продовольственные системы.
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як вижили?
це вам "загадкова" кацапська душа як вона є - вбивці, мародери, вори і брехуни....
Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки для наводки ракет и авиации, будут координировать артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!
Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!
Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!