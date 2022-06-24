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Новости Война в Украине
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голод (147) кризис (3069) Россия (91213) Анналена Бербок (228)

Россия пытается свалить вину за скачок продуктовых цен на санкции, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бербок

Единственным виновником глобального продовольственного кризиса и дефицита зерна, который угрожает голодом миллионам людей, является Россия.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом международной конференции по глобальной продовольственной безопасности в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия сознательно использует голод как оружие и держит в заложниках весь мир", - заявила глава МИД.

Кризис голода нарастает как волна, угрожающая жизни многих людей, "но именно российская война превратила волну в цунами", - подчеркнул Бербок. Она обвинила Кремль в попытке переложить вину за скачок цен на продукты питания на введенные санкции и напомнила, что никаких санкций против российского экспорта зерна не вводилось. Первопричиной такой ситуации является прежде всего то, что именно Россия создает кризис, блокируя украинские порты и зернохранилища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранье России не снимет с нее ответственность за усиление голода в мире, - Госдеп США

По словам политика, 345 млн людей в 82 странах угрожает нехватка продовольствия. Она также привела цифру - 44 млрд евро, которые необходимы для преодоления кризиса голода в этом мире, из которых профинансирована только половина.

Много лет федеральное правительство Германии было вторым по величине донором в мире после США. Чтобы смягчить последствия российской захватнической войны для глобальной продовольственной безопасности, Германия как председатель G7 пообещала в марте выделить дополнительно 430 миллионов евро. В этом году Германия инвестирует около 4 миллиардов евро в гуманитарную продовольственную помощь и кризисные продовольственные системы.
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Топ комментарии
+7
расія намагається сприздити все і оббрехати все.
це вам "загадкова" кацапська душа як вона є - вбивці, мародери, вори і брехуни....
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24.06.2022 14:38
+5
Это, мля, не мы начали войну. Это, мля, не мы воруем зерно
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24.06.2022 14:36
+5
Граждане мира!!! Внимание!!!

Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки для наводки ракет и авиации, будут координировать артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!

Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!

Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!
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24.06.2022 15:13
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Это, мля, не мы начали войну. Это, мля, не мы воруем зерно
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24.06.2022 14:36 Ответить
і як ті африканці жили 100 років тому без україньского зерна?
як вижили?
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24.06.2022 19:40 Ответить
tak sobralis vse v meste - i - razchistili chornoe more.....v chem problema ta ?
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24.06.2022 14:38 Ответить
расія намагається сприздити все і оббрехати все.
це вам "загадкова" кацапська душа як вона є - вбивці, мародери, вори і брехуни....
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24.06.2022 14:38 Ответить
Вінавати амеріканци і їх європейскіє приспешнікі
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24.06.2022 14:40 Ответить
а що держави ЄС не зрозуміли що кацапи то мародери вбивці і брехуни???
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24.06.2022 14:46 Ответить
Так не понял, а шо кто-та галадает? Всегда ж в АТБ можно зайти
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24.06.2022 15:02 Ответить
Граждане мира!!! Внимание!!!

Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки для наводки ракет и авиации, будут координировать артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!

Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!

Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!
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24.06.2022 15:13 Ответить
Чувак, твій заклик світу проти рашки, з якогось переляку написано російською мовою. Ти не знаходиш це трішки абсурдним?
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24.06.2022 18:22 Ответить
Ну, й взагалі, до чого він тут, на форумі цензора?
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24.06.2022 18:39 Ответить
 
 