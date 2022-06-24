Россия пытается свалить вину за скачок продуктовых цен на санкции, - Бербок

Единственным виновником глобального продовольственного кризиса и дефицита зерна, который угрожает голодом миллионам людей, является Россия.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом международной конференции по глобальной продовольственной безопасности в пятницу в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия сознательно использует голод как оружие и держит в заложниках весь мир", - заявила глава МИД.

Кризис голода нарастает как волна, угрожающая жизни многих людей, "но именно российская война превратила волну в цунами", - подчеркнул Бербок. Она обвинила Кремль в попытке переложить вину за скачок цен на продукты питания на введенные санкции и напомнила, что никаких санкций против российского экспорта зерна не вводилось. Первопричиной такой ситуации является прежде всего то, что именно Россия создает кризис, блокируя украинские порты и зернохранилища.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранье России не снимет с нее ответственность за усиление голода в мире, - Госдеп США

По словам политика, 345 млн людей в 82 странах угрожает нехватка продовольствия. Она также привела цифру - 44 млрд евро, которые необходимы для преодоления кризиса голода в этом мире, из которых профинансирована только половина.

Много лет федеральное правительство Германии было вторым по величине донором в мире после США. Чтобы смягчить последствия российской захватнической войны для глобальной продовольственной безопасности, Германия как председатель G7 пообещала в марте выделить дополнительно 430 миллионов евро. В этом году Германия инвестирует около 4 миллиардов евро в гуманитарную продовольственную помощь и кризисные продовольственные системы.