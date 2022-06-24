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Ким о необходимости эвакуироваться из Николаева: "Ситуация такая же, как и четыре недели назад. Причин для паники нет"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг необходимость срочной эвакуации из Николаева.
Об этом чиновник написал в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Уже утром было пять звонков о якобы срочной эвакуации из Николаева. Разместили в СМИ новость, там цитата Александра Сенкевича. Он по-прежнему рекомендует всем, кто имеет возможность, выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы.
Ничего не изменилось. Напротив, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как четыре недели назад. Причин для паники нет", – объяснил Ким.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендует жителям города эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
Топ комментарии
+13 Андрей Левый1
показать весь комментарий24.06.2022 14:45
+12 Myko
показать весь комментарий24.06.2022 15:07
+7 Игорь Билык
показать весь комментарий24.06.2022 14:55
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"Причин эвакуироваться нет".
Тим більше, такі успіхи на фронті - щодня здаємо новий населений пункт на Донбасі...
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
Николаев не слушай зетварей. Бегите.
Украина уже сдана ***** зеленским.
Берегите себя и своих детей.
Пусть Бог убережет вас и Украину. Аминь!
Попитай, зесрань, що таке " причин для паники нет" у тих людей які втратили свої сім'ї, своїх дітей, батьків. І тільки тому, що влада заспокоювала "причин для парники нет. Это запад нагнетает".
Суки подоляцькі, хай цей весь жах, які перенесли люди, прийде вам у жахливих снах. Це в найкращому вигляді.
Краще не вилазьте, або одразу нах
А потом будут комментарии - все наши уже эвакуировались,те, кто остался, это сепары
Не помню у кого читал...кажись у Виктора Суворова или у Марка Солонина...
пока можно,пока принимают, сбережёте себя и свои семьи. "Без паники", а семьи свои попрятали!
Власть не может защитить вас, увы, такую выбрали. Надеюсь, от чумы зелёные твари сдохнут.
Лучше всего на машинах через Европу на Германию, здесь спокойно, не кваптесь.
Честно, здесь и напоят и накормят и оденут!