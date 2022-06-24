Ким о необходимости эвакуироваться из Николаева: "Ситуация такая же, как и четыре недели назад. Причин для паники нет"

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг необходимость срочной эвакуации из Николаева.

Об этом чиновник написал в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Уже утром было пять звонков о якобы срочной эвакуации из Николаева. Разместили в СМИ новость, там цитата Александра Сенкевича. Он по-прежнему рекомендует всем, кто имеет возможность, выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы.

Ничего не изменилось. Напротив, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как четыре недели назад. Причин для паники нет", – объяснил Ким.

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Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендует жителям города эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.