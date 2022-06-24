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Ким о необходимости эвакуироваться из Николаева: "Ситуация такая же, как и четыре недели назад. Причин для паники нет"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ким,віталій,кім

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким опроверг необходимость срочной эвакуации из Николаева.

Об этом чиновник написал в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Уже утром было пять звонков о якобы срочной эвакуации из Николаева. Разместили в СМИ новость, там цитата Александра Сенкевича. Он по-прежнему рекомендует всем, кто имеет возможность, выезжать из города. Для этого предоставляем автобусы.

Ничего не изменилось. Напротив, мы имеем успех, развиваем его. Ситуация такая же, как четыре недели назад. Причин для паники нет", – объяснил Ким.

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Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рекомендует жителям города эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.
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Топ комментарии
+13
Это было понятно сразу, научитесь уже не вестись на фейки с красочными заголовками
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24.06.2022 14:45
+12
Цікаве інтерв'ю про оборону Миколаєва.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
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24.06.2022 15:07
+7
Отправь резюме, может ты тот самый.
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24.06.2022 14:55
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Это было понятно сразу, научитесь уже не вестись на фейки с красочными заголовками
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24.06.2022 14:45 Ответить
Ракетных прилетов стало больше. Но с наземной точки зрения угрозы до конца боев на Востоке нет.
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24.06.2022 14:47 Ответить
а как вы себе представляете окончание боев на Востоке?
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24.06.2022 15:18 Ответить
Да какая разница как я себе представляю. Тут играет, как ***** представляет. И как наша оборона отработает. Для кацапов выход на админ границы Донецкой области предел возможного на этом этапе. Для ВСУ удержание основных городов. Месяцами/годами рашики атаковать не смогут. А уж тем более создавать более 1-2 ударных группировок и параллельно наступать где-то еще, кроме участка Изюм-Угледар.
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24.06.2022 15:23 Ответить
Так и я о том же, ну вытеснят ВСУ на границы области, но от этого наша армия не перестанет существовать, соответственно рашики не смогут перекинуть много войск на юг
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24.06.2022 16:49 Ответить
Почему? Перейдут к обороне в Донецкой области и перекинут 50 БТГР под Херсон. Они же так уже делали, когда ушли с севера. Тогда у них процесс занял до 3 недель.
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24.06.2022 21:04 Ответить
Уявляю нашу перемогу, все стає на свої місця, депутати, генерали СБУ, судді та прокурори вертаються з закордону. Олігархи знову починають красти те що ще не вкрали і тут ракета з кацапстану по Верховні раді і далі живемо як жили.
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24.06.2022 16:01 Ответить
Невже замість цього кіндерсюрприза не знайшлось більш фахової людини?
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24.06.2022 14:49 Ответить
Отправь резюме, может ты тот самый.
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24.06.2022 14:55 Ответить
Більш фахові міста та райони здавали. Тут ще питання, що краще.
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24.06.2022 14:59 Ответить
Компетентні люди коментарів не дають, тільки Кім і Сєнкевич(мер міста) все кудкудахчуть - перший заспокоює, другий істерить.
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24.06.2022 14:52 Ответить
Как раз они компетентны, а вот в отношении писателей по 1000 комментариев по всем темам, которые ничего не решают - это справедливо
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24.06.2022 14:58 Ответить
Ну да, в любой момент может прилететь из РСЗО или арты, или крылатыми или баллистическими ракетами.
"Причин эвакуироваться нет".
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24.06.2022 14:54 Ответить
Крылатыми может прилететь в любую точку Украины. Если есть возможность вывезти детей куда-то в Норвегию, то нужно пробовать.
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24.06.2022 14:58 Ответить
В Николаев прилетает гораздо чаще, чем условный Львов, Ивано-Франковск, Винницу или Полтаву.
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24.06.2022 15:05 Ответить
Крайние дней 10, да. Есть возможность, уезжайте. Мер говорит правильно. Но если денег йок, то путешествие во Львов будет не долгим.
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24.06.2022 15:16 Ответить
Прочитай внимательно новость Хотя самому придумать содержание интересней и по своему творчески, тут не спорю)
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24.06.2022 15:00 Ответить
Прилетить касетний снаряд, вб'є - хіба це причина евакуюватись?
Тим більше, такі успіхи на фронті - щодня здаємо новий населений пункт на Донбасі...
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24.06.2022 15:01 Ответить
Зрадойпство по призванию?
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24.06.2022 15:25 Ответить
все правильно, эвакуировать и интернировать людей нужно заблаговременно
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24.06.2022 15:04 Ответить
Цікаве інтерв'ю про оборону Миколаєва.

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, впевнений, що не можна зупиняти війну зараз, «миру вже не буде». Треба йти до кінця «добивати ворога» і повертати всі окуповані території : Луганськ, Донецьк, Херсон і Крим.
https://www.youtube.com/watch?v=0UToxyp1mjs&t=1s
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24.06.2022 15:07 Ответить
он ответит за гибель сотрудников когда он на работу ппж пришел?
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24.06.2022 15:14 Ответить
і яким чином він відповідальний за дії кацапських ублюдків? чи потрібно було власноруч зупиняти ракету?
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24.06.2022 15:17 Ответить
Тут сложно сказать. Орган гражданский, в большей мере. Расселить всех дошло не сразу.
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24.06.2022 15:18 Ответить
Зеленский лично кричал, так же само как и Ким про Бучу, Ирпень, Гостомель, Мариуполь и другие города: сидите, все будет хорошо. И что? Десятки тысяч если не сотни украинцев. Изнасилованы и убиты женщины и дети.
Николаев не слушай зетварей. Бегите.
Украина уже сдана ***** зеленским.
Берегите себя и своих детей.
Пусть Бог убережет вас и Украину. Аминь!
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24.06.2022 15:16 Ответить
Дописую с огромной скорбью страшное слово: десятки, сотни тысяч убитых украинцев
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24.06.2022 15:18 Ответить
Эк вас ************. Прямо по кремлевской методичке оттараторили.
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24.06.2022 15:19 Ответить
Не перекручуйте. Кім сказав: "Причин для паніки немає"
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24.06.2022 15:21 Ответить
Так какого вы не смотались после 111 погибших? Вас же Зеленский еще в марте продал. Или потом купил, что бы продать дороже? Что-то не сходится в вашем конспекте. Не взлетает.
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24.06.2022 15:26 Ответить
Это консерва кацапская, судя по всему.
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24.06.2022 15:36 Ответить
Звідки 111? Загинула одна людина, більше 20 поранено.
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24.06.2022 15:41 Ответить
Это про обстрел здания ОДА, видимо.
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24.06.2022 21:07 Ответить
Якщо орки розхірачать мости, втікати буде просто пізно. Миколаїв стане пасткою для всіх мешканців. Зрозуміло, що краще поїхати на якийсь час, але час цей буде невизначений. Питання куди і як жити, на це відповіді влада не дає(
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24.06.2022 15:34 Ответить
До речі, поки мешканці знаходяться в Миколаєві, то мають право на щомісячну допомогу від держави, але коли переїдуть в західні області, то відразу виплати припиняють (за виключенням тих, у кого помешкання пошкоджене/зруйноване).
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24.06.2022 15:36 Ответить
То как я понимаю, все наоборот должно происходить. Внутренеперемешенные особы могут от государства и мировых организаций получать деньги, если они переехали с города где проходят боевые действия. А если они дома в самом Николаеве, то могут просить только в едопомоге у красного креста, но там не факт что дадут, только семьям бедным которые на учете или инвалиды.
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24.06.2022 16:09 Ответить
Хтось мені тут намагається довести про" кремлевские методички".
Попитай, зесрань, що таке " причин для паники нет" у тих людей які втратили свої сім'ї, своїх дітей, батьків. І тільки тому, що влада заспокоювала "причин для парники нет. Это запад нагнетает".
Суки подоляцькі, хай цей весь жах, які перенесли люди, прийде вам у жахливих снах. Це в найкращому вигляді.
Краще не вилазьте, або одразу нах
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24.06.2022 15:35 Ответить
Причин для паники нет

А потом будут комментарии - все наши уже эвакуировались,те, кто остался, это сепары
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24.06.2022 15:42 Ответить
Гитлер всего за три месяца захватил территорию с населением 65 млн чел..
Не помню у кого читал...кажись у Виктора Суворова или у Марка Солонина...
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24.06.2022 16:11 Ответить
За три месяца он захватил Бенилюкс и пол Франции. С принятием капитуляции и Дюнкерком для англичан.
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24.06.2022 21:09 Ответить
Не слушайте никого, люди! Уезжайте все, куда можете. Лучше всего заграницу, через Молдавию,
пока можно,пока принимают, сбережёте себя и свои семьи. "Без паники", а семьи свои попрятали!
Власть не может защитить вас, увы, такую выбрали. Надеюсь, от чумы зелёные твари сдохнут.
Лучше всего на машинах через Европу на Германию, здесь спокойно, не кваптесь.
Честно, здесь и напоят и накормят и оденут!
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24.06.2022 17:40 Ответить
Женщинам с детьми лучше. С больными пожилыми технически сложно. Но решаемо. Просто на данный момент паниковать не имеет смысла. Есть несколько (пару точно) месяцев на подготовку переезда.
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24.06.2022 21:12 Ответить
слава Богу что Украина избавилась от таких идиотов как вы
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24.06.2022 22:48 Ответить
Вот так, при помощи одной лишь камеры можно стать дважды орденоносцем, и при этом нихрена не делать. Знаю о чём говорю - николаевец.
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24.06.2022 18:51 Ответить
 
 