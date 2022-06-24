Оккупант рассказывает жене, как украл телевизор: "Зайка, там все перли, что могли. Мне просто повезло", - перехват ГУР. АУДИО

Российские оккупанты рассказывают женам, как занимаются мародерством на оккупированной территории Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват ГУР Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказал, как украл у украинской семьи телевизор. "Ты понимаешь, где я нахожусь. И тут были моменты - командир наш... Пару домов вскрывали. Люди уехали. Машину забрали. Просто в нужное время оказался. Дом шикарный. И каждый забирал, все что мог. Я когда зашел, он в коробке. Коробку открыл – нифига себе, я его достал и ушел.

Там все перли, что могли. Мне просто повезло. Если бы ты знала, сколько командиры домой отправили техники и всего… Там - мама родная! Ты даже вообразить себе не можешь, сколько всего. Этот мой телевизор – это капля в море".

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