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Германия (6001) зерно (995) порт (678) Украина (44291) Анналена Бербок (228)

Германия надеется на ежедневный экспорт украинского зерна уже с июля, - Бербок

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что уже в июле зерно можно будет ежедневно экспортировать из Украины, если найти альтернативные маршруты.

Как передает Цензр.НЕТ, об этом сообщает Bild.

"Учитывая российскую захватническую войну, речь идет о поиске постоянных альтернативных маршрутов для экспорта из заблокированного Одесского порта", - отметила Бербок.

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Она добавила, что одной из возможностей является сухопутный маршрут через Румынию и внутреннее судоходство через Дунай.
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Спочатку зброя якісна , в достатній кількості без умов використання
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24.06.2022 15:21 Ответить
Лучше пусть его мыши съедят. Не даете нам оружие, то пусть хлынут негры и чурбаны в ваши домивкы, будете сами их кормыты
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24.06.2022 15:25 Ответить
Я не пойму неужели благосостояние какого-то чернокожего или араба, шо он там мол голодает важнее жизни украинца которого убивают рашисты? Это ****** товарищи. Ну поголодает, похудеет, это полезно для здоровья - пожить немножко в проголодь!!!
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24.06.2022 15:29 Ответить
Самое страшное, что видимо да
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24.06.2022 15:38 Ответить
Яким боком Німеччина до українського зерна?
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24.06.2022 15:43 Ответить
Українським фермерам треба гроші за зерно і місце для нового врожаю, країні фінансові надходження і податки. А от чи дадуть москалі зібрати врожай - це питання. Щоденно пожежі на полях. Німці, звичайно, в першу чергу за себе турбуються.
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24.06.2022 15:47 Ответить
Вони турбуються за світову економіку та порядок.
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24.06.2022 16:29 Ответить
дуже добре, що пані Бербок опікується і цими справами. Я б хотів би зауважити деяким коментаторам, що наче діти нерозумні радіють, що ми зерно хочемо - продамо, а хочемо - собі залишимо. Люди добрі! Якщо ви не в курсі, то краще мовчіть аби не виглядіти повними дурнями. Бо відсутність експорту зерна знижує ціни нижче собівартості. Це якби вам за вашу роботу заплатили їжею і робочим одягом. А на покурить, пива попить - звиняйте. І то в кращому випадку. В гіршому - частина врожаю згине на полях. Навіть не спаленим. Просто нікуди буде складати. Зрозуміло вам?
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24.06.2022 16:11 Ответить
Твої друзі це не всі зерносховища розбомбили, а якщо і поля не будуть бомбити, то якось розберемось
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25.06.2022 09:35 Ответить
Поки що через Румунію та Польщу. Така доставка дорожча за доларів на 30 на тонні зерна, але й світова ціна на зерно виросте на 10 доларів за тонну чи коло того
.
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24.06.2022 16:27 Ответить
 
 