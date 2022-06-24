Рашисты на оккупированных территориях похищают родственников украинских военных, в том числе детей, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.
К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", - говорится в сообщении.
В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.
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В ГУР отметили, что ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина.
Пожалуйста, подождите...
Але в тому, що вони творять на окупованих територіях - винуваті не лише вони. Не менша провина в тому і тих, хто допустив ту окупацію...
06/03/2020 13:47
кого вони «захищають» викрадаючи людей і шантажуючи?
Или по-твоему Зеленский виноват в том, что Россия напала на Украину?
Ты выдаешь себя, дешевый бот.
Ну, і 73/43%зебіл з ментальністю "жрать+ржать+срать" - також.
А, може - ти той самий матюкливий подляцький бот під VPN, який свого часу попросту допік навіть того модера, що вас тут захищає?
А, щоб не забути: офцер у відставці на пенсії Сергей Гусаченко після фронту ложив на всіх касапів і зебілів. Захочеш - переконаєшся.