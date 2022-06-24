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Рашисты на оккупированных территориях похищают родственников украинских военных, в том числе детей, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

діти

Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.

К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", - говорится в сообщении.

В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Книга палачей украинского народа": в Украине создали базу российских военных преступников

В ГУР отметили, что ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина.
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Топ комментарии
+15
росія - найбільша міжнародна терористична організація
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24.06.2022 15:25
+15
А пам'ятаєте той славетний пост рашиста і друга Ze - портнова, який після перемоги преZEдента озвучив плани по складанню списків тих з проукраїнських громадян, кого саджатимуть, вбиватимуть і тд. Так от, цей список у дії.
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24.06.2022 15:26
+7
Припустимо, з Херсонської, Запорізької та інших окупованих територій, які потрапили під окупацію в перші три-чотири-п'ять днів повномаштабного касапського вторгнення 24/02 - виїхати одразу було психологічно і фізично неможливо. Тим більше: пригадайте, як верщук, смаглюк та інші урядові курви тоді переконували населення нікуди не їхати, залишатися на місці проживання... Повірили багато хто...
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24.06.2022 15:38
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росія - найбільша міжнародна терористична організація
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24.06.2022 15:25 Ответить
касапи - звичайно, терористи, без питань.
Але в тому, що вони творять на окупованих територіях - винуваті не лише вони. Не менша провина в тому і тих, хто допустив ту окупацію...
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24.06.2022 15:35 Ответить
А пам'ятаєте той славетний пост рашиста і друга Ze - портнова, який після перемоги преZEдента озвучив плани по складанню списків тих з проукраїнських громадян, кого саджатимуть, вбиватимуть і тд. Так от, цей список у дії.
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24.06.2022 15:26 Ответить
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24.06.2022 15:35 Ответить
то ще одна антиукраїнська тварюка із гнізда зелемойського
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24.06.2022 16:18 Ответить
прокляті ви..кі, ні краплини гонору в них немає.
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24.06.2022 15:26 Ответить
все в «кращих» традиціях фашистів і тоталітарних репресій радянської влади,

кого вони «захищають» викрадаючи людей і шантажуючи?
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24.06.2022 15:29 Ответить
Нужно выкрасть значит кабаеву и всех личинок ***** и долго пытать электрическим током, а когда они будут терять сознание, колоть им адреналин, шоб не окочурились!!!
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24.06.2022 15:31 Ответить
Вас розумні люди попереджали,що сценарій один в один із жидобільшовизмом,як сто років тому,війна,репресії,голод,все по колу ходять малороси.
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24.06.2022 15:33 Ответить
Шкода і сумно! Але чому вони не покинули території, які були під загрозою окупації?
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24.06.2022 15:33 Ответить
То есть они сами виноваты? А не 73% идиоты, выбравших эту зеленую продажную шелупонь?
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24.06.2022 15:38 Ответить
А причем тут 73% голосовавших за Зеленского?
Или по-твоему Зеленский виноват в том, что Россия напала на Украину?
Ты выдаешь себя, дешевый бот.
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24.06.2022 15:57 Ответить
Хто касап - це ще те питання. У всяк випадку кожний касап в слові "касапія" робить шість-сім помилок.
Ну, і 73/43%зебіл з ментальністю "жрать+ржать+срать" - також.
А, може - ти той самий матюкливий подляцький бот під VPN, який свого часу попросту допік навіть того модера, що вас тут захищає?

А, щоб не забути: офцер у відставці на пенсії Сергей Гусаченко після фронту ложив на всіх касапів і зебілів. Захочеш - переконаєшся.
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24.06.2022 16:09 Ответить
Припустимо, з Херсонської, Запорізької та інших окупованих територій, які потрапили під окупацію в перші три-чотири-п'ять днів повномаштабного касапського вторгнення 24/02 - виїхати одразу було психологічно і фізично неможливо. Тим більше: пригадайте, як верщук, смаглюк та інші урядові курви тоді переконували населення нікуди не їхати, залишатися на місці проживання... Повірили багато хто...
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24.06.2022 15:38 Ответить
Так хто фашист?
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24.06.2022 15:51 Ответить
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24.06.2022 15:52 Ответить
На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників. СБУ у нас НЕМА, уряду НЕМА, Президента теж НЕМА. Зате зрадницький ОП- ТУТ, прокурорша- ТУТ, бакланов теж ТУТ.
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24.06.2022 16:11 Ответить
захоплені адмінбудівлі - це певно військомати. Чи хоч одного працівника покарано чи хоча б об'явлена підозра?
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24.06.2022 16:22 Ответить
Рашка робить все те саме що й сто років тому
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24.06.2022 17:09 Ответить
А що не зрозуміло було що треба було виїджати ?А потім отака ситуація.При фронтові території що люди кажуть не хочу не буду а потім спасайте.Як ви за"бали тупорилі ! А потім гинете і гинуть наші ЗСУ !
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24.06.2022 18:16 Ответить
NET PODLOSTİ,NA KOTORUYU NE SPOSOBNİ ETİ NELYUDİ.ONİ ESHYO NİJE FASHİSTOV.
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24.06.2022 20:34 Ответить
 
 