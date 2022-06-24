Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР

По полученным украинской разведкой данным РФ попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны.

В город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу.

Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. То есть будет использован сценарий, аналогичный тому, который применялся в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Кроме того, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырьскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. В ходе обстрелов дополнительно произойдут взрывы жилых домов, больниц и школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", это создаст для Лукашенко так называемый "казуc белли". То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной: "Для меня главное не влезть за ушами в украинский конфликт"

Имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря, добавили в ГУР.