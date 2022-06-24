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Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гур

По полученным украинской разведкой данным РФ попытается втянуть Беларусь в военный конфликт с Украиной с помощью ряда провокаций в отношении инфраструктурных объектов и гражданского населения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУР Минобороны.

В город Мозырь под видом гражданского населения прибыли диверсионные группы. В их состав входят кадровые сотрудники главного разведывательного управления РФ и наемники частных военных компаний, контролируемых Пригожиным и Шойгу.

Известно, что в планы этих групп входит организация серии терактов на территории Беларуси. То есть будет использован сценарий, аналогичный тому, который применялся в России во время разжигания войны в Чечне. Тогда спецслужбы РФ организовали взрывы в нескольких домах Рязани, обвинив в этом мифических "чеченских боевиков". Кроме того, российское ГРУ планирует провести серию артиллерийских и ракетных ударов по Мозырьскому НПЗ, объектам гражданской инфраструктуры и жилым массивам. В ходе обстрелов дополнительно произойдут взрывы жилых домов, больниц и школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по мнению кремлевских кураторов "спецоперации", это создаст для Лукашенко так называемый "казуc белли". То есть формальный повод для развязывания войны. Считается, что в этом случае у самопровозглашенного "президента" Беларуси не останется возможности избежать участия в войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко утверждает, что Запад якобы пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной: "Для меня главное не влезть за ушами в украинский конфликт"

Имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря, добавили в ГУР.
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Топ комментарии
+19
Хай Зеленський знову подзвонить лукашу, і скаже, що у нього під боком підозрілі типи
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24.06.2022 16:00
+15
Провокації з чисельними людськими жертвами-це ісконная скрєпа кацапських мерзенних вбивць...
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24.06.2022 16:02
+14
Треба кацапам втерти носа і ******* по Белгороду)
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24.06.2022 15:59
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Треба кацапам втерти носа і ******* по Белгороду)
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24.06.2022 15:59 Ответить
Хай Зеленський знову подзвонить лукашу, і скаже, що у нього під боком підозрілі типи
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24.06.2022 16:00 Ответить
А то він не знає...
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24.06.2022 16:56 Ответить
Провокації з чисельними людськими жертвами-це ісконная скрєпа кацапських мерзенних вбивць...
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24.06.2022 16:02 Ответить
Ну это их стихия.. что что , а убивать и взрывать мирных людей это они могут.. а потом ещё ж припрутся их же освобождать, защищать от нато
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24.06.2022 16:29 Ответить
Рано чи пізно картоплю все рівно треба буде смажити
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24.06.2022 16:03 Ответить
Краще хай піздно.
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24.06.2022 16:05 Ответить
Партнери по союзному государству приїхали. Сахар привезли.
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24.06.2022 16:04 Ответить
оленеводи шойгу привезли тувинський сахарок
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24.06.2022 16:06 Ответить
почему Мозырь? Я щитаю Бобруйск более достоин.
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24.06.2022 16:11 Ответить
Ποχγ . Нехай!
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24.06.2022 16:16 Ответить
Тобто кацапи підірвуть своїх бульбоквіткарів і набрешуть, що це зробили українці. І що, білокацапи настільки тупі, що повірять, наче в українців зараз є час і натхнення на те, щоб на їхню нікому не потрібну білокапщину нападати?
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24.06.2022 16:16 Ответить
Будет тест на интеллект белокацапов☝Если не пройдут, то хаймарс им в сраку
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24.06.2022 16:21 Ответить
Зомбирование свое дело делает....
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24.06.2022 16:21 Ответить
Якщо їм 24/7 промивають мозок то повірять.
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24.06.2022 17:48 Ответить
сябры может и не хватают звезд с неба, но я надеюсь не настолько что бы не понять кто за этим стоит
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24.06.2022 16:17 Ответить
Белорусы тоже под многолетней пропагандой последнего диктатора. Могут и клюнуть, хотя маловероятно.
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24.06.2022 16:20 Ответить
шось білоруси як ті буряти сидять мовчки
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24.06.2022 16:20 Ответить
А що білоруські силовики будуть сидіти мовчки спостерігати - як вбивають їх рідних.?
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24.06.2022 16:22 Ответить
в них рот занятий членом кривавого таргана ! а хто вставляв гумові палки своїм родичам , білобуряти ?
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24.06.2022 17:04 Ответить
Ну раз будуть терпіти - хай дохнуть
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24.06.2022 20:09 Ответить
Як рашисти вже за...ли своїми дебільними заявами та діями! Здохніть вже нарешті!
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24.06.2022 16:22 Ответить
Допоможуть звалити Таргана.
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24.06.2022 16:35 Ответить
А Лукашенко шо уже не может сам новую карту нападения на них нарисовать?
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24.06.2022 16:50 Ответить
З ким поведешся...
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24.06.2022 16:51 Ответить
Ни ума, ни фантазии.
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24.06.2022 16:59 Ответить
Мозирь, то *****! Село!
Давайте в Мінську урядовий квартал *******, це буде переконливіше!
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24.06.2022 17:08 Ответить
белорусы рады. они же так любят россиюшку
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24.06.2022 17:10 Ответить
хай підриває за все треба платити за те що рівняете наші будинки з землею вбиваете дітей людей скільки зруйновано пару будинків це навіть не плата за нашу кров це так, так як саме винні білорсі з їх теріторіїї скільки ракет біло випущено скільки будинків і людей загинуло завдяки білорусіїї і не треба казати що люди не винні якраз винні що хлопали в ладоні обнімалися ходили без толку по 100 000 на мітинги роззувалися на лавочках а яець змести владу так ні в кого не знайшлося, хай руйнуть будинки цим вже не здивуеш що тільки Україну можна бомбити з теріторіїї білорусі а вас як і кацапів не ?так шо ваші браття орки вам "віддячать" за ваші братні народи
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24.06.2022 17:14 Ответить
Що воно дасть те "казуc беллі"? Вони й без усякого приводу можуть напасти. Все одно ватні білоруси будуть за. Але тоді можна буде вже спокійно розгатити той Мозирський НПЗ.
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24.06.2022 18:42 Ответить
Связался с друзьями оттуда. Так вот : "Имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря, добавили в ГУР." - это точно не правда.
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24.06.2022 20:16 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
3 ч

И они их взорвут,ибо месиная элита уже сдернула из города,уже вчера-сегодня.На роль пойманеых диверсантов ,враг подпишет наших пленных,из числа тех,кого нет в списках на обмен.И,не исключено,что это будут азовцы.
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24.06.2022 20:56 Ответить
Вже не шкода це населення, сьогодні знову-таки з бульболяндії було завдано удару по Україні. Бульбаші мовчать.
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25.06.2022 08:18 Ответить
 
 