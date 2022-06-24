Ждал "новую власть" в Киеве. СБУ завершила досудебное расследование в отношении пророссийского пропагандиста

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству, фигурант которого вел пророссийскую деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

"Досудебным следствием установлено, что администратор сети антиукраинских информационных ресурсов создал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Общая аудитория их насчитывала более 350 тысяч пользователей. На подконтрольных ресурсах злоумышленник размещал материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, прославлял российские оккупационные войска и обвинял страны-партнеры в распространении фейков о событиях в нашем государстве.

В мессенджерах предателя сотрудники спецслужбы обнаружили переписку с гражданами РФ, где он выражает поддержку российской агрессии и надежду на установление в Киеве "новых властей", - говорится в сообщении.

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В ходе обыска по месту жительства злоумышленника в Соломенском районе столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с которых осуществлялось администрирование пропагандистских сетей и велась переписка с российскими абонентами. Обвинительный акт направлен в суд.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.