РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16079 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
6 988 14
задержание (6587) Киев (24531) пропаганда (3469) СБУ (18666)

Ждал "новую власть" в Киеве. СБУ завершила досудебное расследование в отношении пророссийского пропагандиста

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сбу

Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству, фигурант которого вел пророссийскую деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

"Досудебным следствием установлено, что администратор сети антиукраинских информационных ресурсов создал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Общая аудитория их насчитывала более 350 тысяч пользователей. На подконтрольных ресурсах злоумышленник размещал материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, прославлял российские оккупационные войска и обвинял страны-партнеры в распространении фейков о событиях в нашем государстве.

В мессенджерах предателя сотрудники спецслужбы обнаружили переписку с гражданами РФ, где он выражает поддержку российской агрессии и надежду на установление в Киеве "новых властей", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Задержан российский агент, который "сдавал" оккупантам позиции украинских защитников на Харьковщине, - СБУ. ВИДЕО

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника в Соломенском районе столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с которых осуществлялось администрирование пропагандистских сетей и велась переписка с российскими абонентами. Обвинительный акт направлен в суд.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
Сколько-сколько? 3 года? Они там с дуба упали? Это во время войны? Да его расстрелять на хрен и забыть.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:14
+9
А що слуги народу чи ОПЗЖ не вели проросійську діяльність (наприклад, Бужанський, Шуфрич і багато інших). Ну я розумію, що тепер знайти ОПЗЖистів буде важко, оскільки вони змінили назву.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:07
+5
всього 3 роки?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що слуги народу чи ОПЗЖ не вели проросійську діяльність (наприклад, Бужанський, Шуфрич і багато інших). Ну я розумію, що тепер знайти ОПЗЖистів буде важко, оскільки вони змінили назву.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:07 Ответить
всього 3 роки?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:08 Ответить
Сколько-сколько? 3 года? Они там с дуба упали? Это во время войны? Да его расстрелять на хрен и забыть.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:14 Ответить
У Вінниці на днях засудили всього на 5 років андона, який закликав росіян бомбити їхню телевежу.
показать весь комментарий
24.06.2022 18:46 Ответить
Вінницьку тобто.
показать весь комментарий
24.06.2022 18:47 Ответить
Сколько такой швали в каждом многоквартирном доме ...
Путин придёт - порядок наведёт, они это бухтели много лет назад.
Программу "Время" смотрели каждый вечер как свою родную...
показать весь комментарий
24.06.2022 16:17 Ответить
Та коли ж цих тридварасів вішати почнуть?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:21 Ответить
Целых три года ! А не сильно суровый приговор будет для любителя Узкого Мира ?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:25 Ответить
Думаю, вся Украина полна подобной прорасейской гнили. Да что там Украина, в никоим образом не граничащем с ********** Узбекистане полно тех, кто мечтает о путлерских танках в Ташкенте. Я уж молчу про мой Казахстан. Что с ними делать и как этих вшей-гнид выводить, понятия не имею.
показать весь комментарий
24.06.2022 16:27 Ответить
за кого мова?
це Бортник Руслан?
чи Бузаров Андрій?
чи Гладких Валентин?
чи хтось з братів Гайдаїв?
чи Постернак Олег?
чи Раїмов Дмитро?
чи Якубін Олексій?
чи Лазарєв Олександр?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:32 Ответить
"до трьох років"? це жарт?
показать весь комментарий
24.06.2022 16:35 Ответить
350 тыс. человек его аудитория. и каждому вливалась информация о приходе россии. о справедливой и гуманной российской армии. Сколько из этих 350 тысяч - враги Украины? Сколько из них корректируют обстрелы, сдают военных, их родственников, АТОвцев? Сколько новых предателей он подготовил и получил 3 года? а почему не условно? "Да здравствует украинский суд, самый гуманный суд в мире!" (почти цитата из кавказкой пленницы)
показать весь комментарий
24.06.2022 17:08 Ответить
Чому тільки три роки , а не довічне за зраду?😠
показать весь комментарий
24.06.2022 18:51 Ответить
 
 