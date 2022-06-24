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Новости Политика Украины
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Чернигов (792) Атрошенко (77)

Атрошенко по поводу запрета ему командировки в Польшу: такие поступки унижают Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

атрошенко

Не выпускать мэра на подписание соглашения о сотрудничестве с польским муниципалитетом, в то время как президент призывает усиливать сотрудничество с международными партнерами, это глупо.

Об этом городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По мнению мэра Чернигова, подобные действия дискредитируют Украину и Президента.

"20 июня президент Жешува подписал соглашение о сотрудничестве с Черниговом. К сожалению, я не смог присутствовать там из-за внутренних политических преград. Но, надеюсь, они пройдут быстро, как простуда. Ибо, когда Президент Украины призывает мэров более активно сотрудничать со странами-партнерами, и при этом мэра города, открыто поддерживающего Президента, и едет заграницу ради привлечения помощи на восстановление города, а его не выпускают, это – полная бессмыслица. Я уверен, что Президенту об этом не было известно. И если он об этом узнает, то ребята, которые это делают, получат, простите, по ж*пе. Поскольку такие поступки унижают Украину и дискредитируют Президента", - подчеркнул Атрошенко.

Мэр также ответил на вопрос, что сказал бы Президенту, если бы встречался с ним в ближайшее время.

"Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и на смелых, отчаянных, патриотических черниговцев. Господин Президент, Вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать Вас", - сказал Атрошенко.

Читайте: Мэр Чернигова Атрошенко требует от пограничников ответить, кто давал устное указание запретить ему командировку в Польшу. ДОКУМЕНТ

Он также отметил, что личное общение является важным условием для подписания соглашений о сотрудничестве и привлечении инвесторов.

"В Польше очень удивились. Неприятно удивились. А еще топ-медиа Польши об этом написали громко. Получилось очень некрасиво. В будущем таких ситуаций следует избегать. Они вредят стране. Ведь ни начало отношений, ни договоренности о помощи городу не достигаются в онлайн режиме, или путем электронной переписки. От слова "вообще". Почти на всех этапах требуется личный контакт", - подытожил Атрошенко.

Напомним, 20 июня пограничники запретили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко командировку в Польшу без объяснения причин. Поездка предполагала подписание соглашения о сотрудничестве с польским городом Жешув.

Также читайте: Мэра Чернигова Атрошенко не выпустили в Польшу на подписание договора о помощи Чернигову. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+12
Атрошенко має рацію
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24.06.2022 16:11
+11
Мер Чернігова дуже заможна людина у якої ве є. Але під час наступу русні на місто, вн всав на його захист. Саме він оголосив велику грошову нагороду за ворожі трофеї, та насправді її виплачував зі своєї кишені. Так є до нього батато питань як він став багатим...
Але він точно має право поїхати по справах за кодон, адже повернеться однозначо.

От москальский сепар женя червоненко, а в народі просто червонець кучмівській кідала з під готелю "Дністер", чомусь вільно їздить в ресторан у Варшаву.
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24.06.2022 16:14
+11
Да! Да! Зелений не в "курсі", це оточення його підставляє... тьфу млять!
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24.06.2022 16:20
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Атрошенко має рацію
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24.06.2022 16:11 Ответить
Маразм крепчал❗
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24.06.2022 16:14 Ответить
Мутная история. Евросоюз готовит финансирование для Украины . Польша тоже участвует. Вот чем может помочь город Жешув ? Атрошенко мог бы показать перечень тем в СМИ. Может он ноу-хау нашёл и другим городам будет полезно перенять опыт
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24.06.2022 16:13 Ответить
Кому, Вам показать? Или по другому, Вы уверены что Атрошенко ничего не сделал из того Вы упомянули?
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24.06.2022 17:16 Ответить
Мер Чернігова дуже заможна людина у якої ве є. Але під час наступу русні на місто, вн всав на його захист. Саме він оголосив велику грошову нагороду за ворожі трофеї, та насправді її виплачував зі своєї кишені. Так є до нього батато питань як він став багатим...
Але він точно має право поїхати по справах за кодон, адже повернеться однозначо.

От москальский сепар женя червоненко, а в народі просто червонець кучмівській кідала з під готелю "Дністер", чомусь вільно їздить в ресторан у Варшаву.
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24.06.2022 16:14 Ответить
Атрошенко до 60, червінцю за 60... об,ясняти дальші?
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24.06.2022 16:23 Ответить
Це правда, тоді Чернігів встояв на волонтерах які через оточення везли харчі і медикаменти. Орки стояли на всіх околицях
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24.06.2022 17:12 Ответить
Рецепт как выехать из Украины для всех. Нужно на границе говорить, что вы ненавидите Украину. Что ее ни когда не было, что придумал ленин. Кричать слава раиси, путин президент мира и вас выпустят куда угодно и даже обыскивать не будут. Ну как дети малые, ей богу
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24.06.2022 16:17 Ответить
получать за то цеглиною поміж ріг і їхати... на цвинтар.
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24.06.2022 16:19 Ответить
Смешно) Трудишься Клоуном в 95 квартале?
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24.06.2022 16:23 Ответить
Ні він озвучив, як лисий зміг на гастролі в Польщу попасти
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24.06.2022 16:47 Ответить
Атрошенко не відійде від тупих емоцій.... ти ж знаєш правила, ти не дипломат і не нардеп, шоб мати дипломатичний паспорт і вільно їхати, й там є проблеми, часто надумані(приклад з Порохом) написав заяву в погранслужбу перед від,їздом. получив "бумагу" - дозвівл і їдь... і не потрібно розводити різну хрінь.
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24.06.2022 16:18 Ответить
ты про тех 73% которые сейчас на фронте?
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24.06.2022 17:40 Ответить
думаю шо про те 73%, которые до сих пор ссутся кипятком от чувств при виде любимого найвеличнишого лидера
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24.06.2022 21:01 Ответить
и запомни - на фронте не только 73%, но и 25%. И пока они там воюют, нехороший кое-кто из бункера запрещает "еспрессо ТВ", воюет с патриотами (стерненко как пример) и продолжает лить говно на пороха.
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24.06.2022 21:04 Ответить
Може він спорцмен,як Усік.)Їм можна також Х
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24.06.2022 16:24 Ответить
У нас СН найкращі спортсмени!
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24.06.2022 17:29 Ответить
Да! Да! Зелений не в "курсі", це оточення його підставляє... тьфу млять!
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24.06.2022 16:20 Ответить
тю! проблема... пусть поручит юзику в Варшаву смотаться.
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24.06.2022 16:25 Ответить
"Пане Президенте, Ви не дозволили ворогу захопити Україну" -- молодец, хорошо прогнулся, глубоко лизнул. Тьфу, царька лепят из говна... А еще называют себя украинцами
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24.06.2022 16:26 Ответить
з такої "дипломатії" потім виникає культ лічності як у Сраліна
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24.06.2022 21:29 Ответить
Атрошенко .який відкрито підтримує Президента, і їде за кордон заради залучення допомоги на відбудову міста, а його не випускають, це - повне безглуздя. ((( їде за кордон заради залучення допомоги на відбудову міста- безглуздя мера повне ,та ще й з корисним власним інтересом )))
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24.06.2022 16:32 Ответить
Атрошенко як справжній зе-адепт, заявив, що сцарь неуіновєн, то бояри його такі зловредні. Зате не Порох. Курва, упоротим хоч кіл на голові теши...
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24.06.2022 16:40 Ответить
І навздогін. Наш Садовий теж отака хвойда. То йому йулю подай, то карлсона під кайфом, а тепер і зе . Мер за визначенням не повинен влізати в політику. Зі своїм гівном, сміттям і водою маєте давати раду.
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24.06.2022 18:26 Ответить
Що можна сказати! Зелені в черговий раз підтвердили, що вони-зебіли. Працюють по методичці старших братів-орків...
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24.06.2022 17:27 Ответить
Тому ми і не в ЕС, і не будемо при Клоуну, що мер не може поїхати у справах міста, а 95 квартал гастролює в Европі. Лицемірний бонеквтік...
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24.06.2022 20:45 Ответить
 
 