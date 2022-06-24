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В Раде предлагают запретить на законодательном уровне выезд за границу мужчин во время военного положения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кордон,дпсу

В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить выезд за границу мужчин 18-60 лет во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №7484, зарегистрированном на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Документ внесен в парламент тремя депутатами от фракции "Слуга народа" - Михаилом Лабой, Алексеем Кузнецовым и Анатолием Остапенко, и предлагает законодательно закрепить ограничения на выезд за границу мужчин призывного возраста во время военного положения (ранее запрет содержался только в президентском указе).

Соответственно, предлагают добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" новую статью.

В ней будут прописаны ограничения на выезд для мужчин 18-60 лет, и исключения.

Читайте: С начала войны почти 5 тысяч военнообязанных мужчин пытались незаконно уехать из Украины, - ГНСУ
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Топ комментарии
+70
З винятками на кшалт Євгена Кошового і Ко. Бо вони інша каста.
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24.06.2022 16:23
+68
Зеленые твари.
Снимите 50+ тыс вооруженных и экипированных погранцов/таможенников с границ ЕС и в бой!!!
Миллионы чиновников с гос бюджета снимайте и в бой!!!
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24.06.2022 16:24
+46
це щоб любителі обирати по приколу змогли насолодитись сповна Гумором
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24.06.2022 16:27
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Війна все одно була б.
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24.06.2022 16:58 Ответить
Вкотре дупоголові слуги імітують діяльність. А що президента вони вже списали і його укази їм не указ?
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24.06.2022 16:46 Ответить
Бачите, як виявилося, голосування приколу має далеко не прикольні наслідки.
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24.06.2022 16:46 Ответить
Тепер зростуть суми хабарів, тим хто знає як "парешать"!
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24.06.2022 16:48 Ответить
Совок рулит!
Запретами никогда ничего не добъёшься!
Если кому то уж так припрёт выехать то полями пробираешься на оккупированную территорию и выезжаешь ( это если нет дать нужным людям). И это реально, хотя и рисковано. Но не уверен шо после этого кто то останется патриотом Украины.
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24.06.2022 16:49 Ответить
не ***** кацап
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24.06.2022 17:00 Ответить
по делу возразить что-то можешь без оскорблений? или ты зебилушко? ко-ко-ко отобрать ништяки у олигархов, ко-ко-ко все должны идти воевать?
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24.06.2022 18:38 Ответить
Чувак "разгаваріваєт" кацапським язиком, та й по тому.
От така от хєрня!
І шо робить?
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24.06.2022 21:55 Ответить
Гучніше всіх кричить "тримай злодія!"сам злодій! Стосується тебе і твоїх зелених хазяїв! Вибач, слуг.)))
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24.06.2022 17:20 Ответить
дебил! там из таких "пробиральщиков" павликов морозовых делают и в "армию попочленцев" сразу направят....
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24.06.2022 20:53 Ответить
Super Gut,а ти де воюєш?
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24.06.2022 16:51 Ответить
В диванних військах воно воює, герой бл*
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24.06.2022 17:01 Ответить
он возле кормушки - в жОПе
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24.06.2022 17:10 Ответить
чому не служить( не сидить) коломойський?
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24.06.2022 17:01 Ответить
Он же бабушка, нельзя
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24.06.2022 17:15 Ответить
Так давайте заодно забороніть виїзд жінкам-медикам.
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24.06.2022 17:02 Ответить
На то він і є, воєнний стан.
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24.06.2022 17:03 Ответить
ну так можно и загранотряды оправдать... к зелупе накопилось слишком много вопросов!
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24.06.2022 17:06 Ответить
а хтоце, зелупа? ти під)(уйльонок забагато собі дозволяєш.
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24.06.2022 22:05 Ответить
для власти которую поддерживает народ, подобные законы не нужны! Слава ВСУ и позор кооперативу 95-й квартал!
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24.06.2022 17:03 Ответить
Якби було трохи мізків у голові, то могли б досить легко вирішити питання формування резерву на майбутнє.
Без дешевого популізму.
Запросили б у військомати певну кількість людей, провели співбесіди для вивчення мотивації, або взагалі, придатності для служби.
І змогли б сформувати резерв з людей мотивованих, а не займатися дурістю по типу вручення повісток при порушенні ПДР.
Але ж, потрібно трохи попрацювати!

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24.06.2022 17:04 Ответить
щоб працювати треба мати мозок , а в зевлади його немає ! я повторюю котрий раз серед зе депутатів адекватних людей немає ! за 100 днів війни не проведено жодних навчань з громадської оборони .
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24.06.2022 17:20 Ответить
а кто сказал что резерва нету? есть куча резервистов на контракте. в каждой военной части уже года 4 как есть собственный резерв со всеми данными. всех атошников записали в прошлом году в резерв. я на военные сборы резерва в сентябре ездил. там народу было валом, как минимум на пару бригад. а некоторые пацаны в прошлом году умудрились по три раза на военные сборы поездить. было все. и артиллерия, и бронетехника, и слаживание подразделений.
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24.06.2022 18:31 Ответить
це шоколадні боти. в них зрада і зебіли в методичці. а армії вони не знають.
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24.06.2022 22:07 Ответить
Пропоную законодавчо заборонити виїзд чоловіків за кордон навічно. Всіх хто проти відправляти в армію на 25 років. Тільки ось одна проблемка, чоловіки не вміють народжувати, а жінки масово покидають країни. Тому щоб кількість рабів не зменшувалася треба проголосувати за закон, що чоловіки теж повинні народжувати.
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24.06.2022 17:05 Ответить
Хто не народить хоча б трьох тому повістка
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24.06.2022 17:18 Ответить
Якщо не народить без жінок, то одразу 10 повісток.
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24.06.2022 17:42 Ответить
але якщо хочеш стати головнокомандуючим зі своїм персональним бункером - то як мінімум 4 повістки маєш проігнорувати.
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24.06.2022 20:13 Ответить
А тебе каструвати
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24.06.2022 18:03 Ответить
Одобрямс!!! Першим у списку має бути Кулеба і далі по списку!
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24.06.2022 17:07 Ответить
Наші керманичі хочуть людьми дірки закрити. Бо ж багато промахів влади. Причому і попередників. Я наприклад казав, що ніякої призовної служби повертати не потрібно, а ті гроші, що витрачаються туди, краще би за них купити техніки. А армія має бути контрактна, професійна, технічно забезпечена.
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24.06.2022 17:08 Ответить
Професійна армія, це й добровільна армія.
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24.06.2022 17:25 Ответить
Це означає, що Україна входить в період можливих періодичних військових станів? Це дуже лякає
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24.06.2022 17:10 Ответить
Про яку періодичність ви говорити, ми з цієї війни не виберемося дуже довго.
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24.06.2022 17:17 Ответить
..ну, припустимо, - нехай... і так не збираюсь тікати від повісток.. хоча безпроблЕмну зброю для самозахисту досі не дозволено (тільки не треба розповідати про "мисливську" - проходили), а зе держава щось геть не справилася з захистом Громадянина.. та то таке... од них нічого було й чекати.. мерс дєрмак купив - і ладно..)

а от як бути з тими, хто обнулив оборону, яка була, закопавши гроші в асфальт замість виробництва готових вже ракет, заблокував інші військові програми та розмінував Чонгар і відкрив кордони з усіх боків?.. цікаво, що всі вони відомі (їх кожен день рекламують на ******** марафоні), але, походу, пошук підходящих "стрєлочників" досі триває..
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24.06.2022 17:13 Ответить
Треба закон, всіх з великого крадівництва відправити на фронт
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24.06.2022 17:43 Ответить
задавать вопрос нужно начинать еще с шоколадного. а именно, почему у нас куча складов повзрывалось, где была куча стрелкового оружия, боеприпасов и ракет типа точки У. там оба с зелей неплохо справились.
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24.06.2022 18:34 Ответить
..не болтай ерундой
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24.06.2022 22:42 Ответить
Щось так жуківщиною засмерділо. Кацапській арті не вистачає нових цілей чи котли не такі численні виходять? Справжня мета зеленої влади в цій війні - утилізація чоловічого працездатного населення України.
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24.06.2022 17:14 Ответить
Судді і прокурори вже повернулися із за кордону? Лисий з 95 кварталу інвалід 65 років.
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24.06.2022 17:16 Ответить
а их и не так много отвалило. основная масса работает. иначе в стране вообще бардак начнется. просто несколько прокуратур перевели в другие области и они продолжают работать. при этом несколько моих знакомых и судья воюют сейчас на донбассе. так что ненадо под одну гребенку.
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24.06.2022 18:37 Ответить
))))))))))))))))))) шутник ...мля....
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24.06.2022 21:00 Ответить
реалист. это мои друзья. патриоты.
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24.06.2022 21:19 Ответить
Надо распустить єто шобло и вибрати нових ,а их отправити на Луганськ хай поскачут
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24.06.2022 17:43 Ответить
Ці мавпи самі за кермо "фури" чи своїх вишкребків посадять?
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24.06.2022 17:48 Ответить
Кучма, Литвины и все ******** доведшие до войны в шоколаде. Теперь расхлебывать их ошибки должен народ?
Почему они не в тюрме и не с конфискацией.
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24.06.2022 17:54 Ответить
тому що обрали піськограя , який замість готуватись до війни на лижах катався і в очко ***** заглядав , а його шобла розповідала лохам що гроші важливійши для доріг ніж для армії ! тож першими до в'язниці повинна йти шапіто 95 з блазнем на чолі .
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24.06.2022 23:10 Ответить
Спохватилися зелені - треба терміново знімати відповідальність за ці сексистські рішення з президента. А взагалі красиво вони нарід зробили, спочатку шашличками приспали, а потім прикрили, щоб раби не порозбігались. А з такими законами сценарій один бачиться - не знімати цих заборон навіть після закінчення війни, бо люди виїдуть сім'ями і вже на жаль назавжди.
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24.06.2022 17:56 Ответить
Є ще можливість кайданами фіксувати, по "європейські", щоб ніколи до єс не прийняли.
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24.06.2022 18:02 Ответить
Рабів не пускають до раю....якби ви знали, як мені важко вдалося виїхати та як живеться біженкам, яких без знання мови та законів влаштовують на стажування на 1450злотих....допомогаю чим можу аби переводили хоча на мінімалку 3010зл, шукаю житло. Це ще один фронт про який мразі не подумали....
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24.06.2022 19:27 Ответить
Пока слугам каломыйского выезд не запретят - недовольных будет много…
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24.06.2022 17:58 Ответить
А не пішли б вони за Масквою
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24.06.2022 18:00 Ответить
узурпатор зелешеску надоел)((((
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24.06.2022 18:03 Ответить
Вау! Скільки уклоністів повилазило ! Хоч би сиділи і мовчали !
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24.06.2022 18:14 Ответить
Тема ця дуже цікава і не однозначна. В мене є тільки одне запитання: хто і на основі чого прийняв рішення довести вік ВСІХ військовозобов'язаних до 60 років?! Жила-була країна совдепія - дурна,ненависна до своїх громадян та злочинна. Але навіть в совдепії вік військовозобов'язаних у військовий час був чітко встановлений: для рядових 40 років включно,для сержантів - 45. А чому б не встановити до 90 років?! Ото б налякали кацапів! Гумор - гумором,але здорового глузду в такому рішенні я не бачу. В Україні ( як і в чортових кацапів) до 60 років по статистиці доживає приблизно 63 відсотки! Питається: яке здоров'я в тих,хто дожив? Поки ходемо спокійно,то начебто і здорові чоловіки,а як що попасти в армію?! В кого є здоров'я,добровільно хай іде,честь їм і хвала.
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24.06.2022 18:19 Ответить
и не только те кому 60. на медкомиссии видел как признали годного молодого пацана, у которого после аварии одна нога на 3 см короче другой, и после дтп с открытым переломом черепа операцию на мозгу делали.
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24.06.2022 18:40 Ответить
Кордон можна буде перетнути по паролю "У мене немає навиків" або "П**уй - перевірений лайфхак від Кошового "
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24.06.2022 18:51 Ответить
Де знаходяться найпотужніші війська орків?
Так так, саме при владі, ЗеРадники як у верховній, апараті бубачкі, прокоратурі...
Поки наші люди гинуть, ця вся наволоч жиріє та продовжує паразитувати і вбивати українців.
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24.06.2022 18:53 Ответить
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24.06.2022 18:53 Ответить
Цікавлять лише винятки- а так норм.
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24.06.2022 19:18 Ответить
А про депутатів і прочу "еліту", напевне буде окрема стаття закону
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24.06.2022 19:38 Ответить
Там уже законопроект был про неконтролируемаюый выезд депутатов(СМИ писали) по дип паспорту без сдачи его в МИД.
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25.06.2022 08:38 Ответить
Як писали поляки через наш дирявий / корумпований кордон виїхало 500 000 чоловіків призовного віку.
Я так розумію відкати від тіє справи вирішили поставити на законнлму рівні
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24.06.2022 20:12 Ответить
А що ще очікувати від ватанів. Поділили людей на 2 сорти на основі статі. Одна стать може безперешкодно кататись по пляжам світу та їсти халявні харчі, а інша стать замкнена в державі як худоба. Печерні сексисти!
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24.06.2022 20:38 Ответить
З Болгарії воно то краще захищається.
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24.06.2022 21:06 Ответить
Я вот не пойму, численность армии Украины по состоянию на январь 2022 года составляла +/- 220т.человек ..... мусорских трутней разных статей почти 255 тыс.ч., неужели нельзя, половину этих дармоедов нац.полиции направить в боевые подразделения ВСУ, ибо такой штат с сегодняшними ихними зарплатами под 30 и выше тыс. накер не нужен.
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24.06.2022 21:17 Ответить
ТА ЯКИМ ЗАКОНОМ? ЩО ВОНИ ТАМ ВСІ БЕЗУМНІ ? ПРИ ТАКІЙ КОРУПЦІЇ НІЧОГО НЕМОЖЛИВО ЗАБОРОНИТИ - МАКСИМУМ ЦІНИ НА ВИЇЗД ПІДНІМУТЬ...
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25.06.2022 00:07 Ответить
а Шуфрича повернуть ? такий закон беспредельний і ВР втрате легітимність ...Перше це інваліди-чоловіки їх що також не випустять ?Друге це поліція ДСНС прикордонники центра та Заходу України вони що священі корови ? Злочинці в тюрмах ? Закон бредовий повністю ...Якщо його прийняти так зброю тоді дайте щоб захищатися ,а так точно похоже на денацифікацію що б знищити населення України особенно чоловічу стать
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25.06.2022 07:02 Ответить
Середня тривалість життя чоловіків навіть у мірний час була 66 років - з урахуванням цього обмеження на виїзд людей віком 50-60 років виглядає як знущання... Яке дно, СССР якийсь...
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26.06.2022 00:18 Ответить
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26.06.2022 00:22 Ответить
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