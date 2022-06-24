В Раде предлагают запретить на законодательном уровне выезд за границу мужчин во время военного положения
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В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить выезд за границу мужчин 18-60 лет во время военного положения.
Об этом говорится в законопроекте №7484, зарегистрированном на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Документ внесен в парламент тремя депутатами от фракции "Слуга народа" - Михаилом Лабой, Алексеем Кузнецовым и Анатолием Остапенко, и предлагает законодательно закрепить ограничения на выезд за границу мужчин призывного возраста во время военного положения (ранее запрет содержался только в президентском указе).
Соответственно, предлагают добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" новую статью.
В ней будут прописаны ограничения на выезд для мужчин 18-60 лет, и исключения.
Пожалуйста, подождите...
Запретами никогда ничего не добъёшься!
Если кому то уж так припрёт выехать то полями пробираешься на оккупированную территорию и выезжаешь ( это если нет дать нужным людям). И это реально, хотя и рисковано. Но не уверен шо после этого кто то останется патриотом Украины.
От така от хєрня!
І шо робить?
Без дешевого популізму.
Запросили б у військомати певну кількість людей, провели співбесіди для вивчення мотивації, або взагалі, придатності для служби.
І змогли б сформувати резерв з людей мотивованих, а не займатися дурістю по типу вручення повісток при порушенні ПДР.
Але ж, потрібно трохи попрацювати!
а от як бути з тими, хто обнулив оборону, яка була, закопавши гроші в асфальт замість виробництва готових вже ракет, заблокував інші військові програми та розмінував Чонгар і відкрив кордони з усіх боків?.. цікаво, що всі вони відомі (їх кожен день рекламують на ******** марафоні), але, походу, пошук підходящих "стрєлочників" досі триває..
Почему они не в тюрме и не с конфискацией.
Так так, саме при владі, ЗеРадники як у верховній, апараті бубачкі, прокоратурі...
Поки наші люди гинуть, ця вся наволоч жиріє та продовжує паразитувати і вбивати українців.
Я так розумію відкати від тіє справи вирішили поставити на законнлму рівні