США передадут Украине все обещанные ракетные системы HIMARS к середине июля, - СМИ

Недавно объявленная Соединенными Штатами партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS будет доставлена в Украину до середины июля.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Первая партия из четырех ракетных систем, которіе США обещала Украине, уже находится в стране. Чиновник в беседе с журналистами также сообщил, что еще один взвод украинцев обучается в эксплуатации данных систем.

Читайте: США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк

23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов. Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.