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США передадут Украине все обещанные ракетные системы HIMARS к середине июля, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

himars

Недавно объявленная Соединенными Штатами партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS будет доставлена в Украину до середины июля.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Первая партия из четырех ракетных систем, которіе США обещала Украине, уже находится в стране. Чиновник в беседе с журналистами также сообщил, что еще один взвод украинцев обучается в эксплуатации данных систем.

Читайте: США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк

23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов. Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.
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Топ комментарии
+9
Жданов казав що повинен бути запас для безпереривної роботи ціми пушками хочаб на місяць по по 17 годин в день. параходом везуть уже.
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24.06.2022 17:16
+9
Амерам-черговий респектище...
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24.06.2022 17:18
+8
Да ну,Жданов профессиональный военный и я смотрю его аналитику с 2014-го года.не нравится смотрите великого военного эксперта Тараса Чорновола.
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24.06.2022 17:38
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Саме цікаве питання:
Скільки БК для HIMARS?!!
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24.06.2022 17:10 Ответить
Тому і не дають 100-200 рсзо, бо на таку кількість машин тупо неможливо забезпечити логістику бк.
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24.06.2022 17:15 Ответить
Жданов казав що повинен бути запас для безпереривної роботи ціми пушками хочаб на місяць по по 17 годин в день. параходом везуть уже.
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24.06.2022 17:16 Ответить
Да ну,Жданов профессиональный военный и я смотрю его аналитику с 2014-го года.не нравится смотрите великого военного эксперта Тараса Чорновола.
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24.06.2022 17:38 Ответить
не песди кацапская падло Черновол не предатель как все твои арестовичи и ждуновы
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24.06.2022 23:15 Ответить
Ти сравді той одіозний Тоня, що вилизує миски і триндить всіляку дурню? Чи просто ліньки було під кінець робочого тижня оригінальний нік видумати?
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24.06.2022 18:04 Ответить
тне верещи. тобіж сказали що Б/К пливе морем , це не так швидко як хотілось би. літаками не можливо поставити велику кількість такіх патронів. їх повинно бути багато,дуже багато.
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24.06.2022 19:30 Ответить
Там вчора на цю тему роздумував ОМТВ або Самий Сок.Подивіться.Дуже багато БК потрібно навіть для чотирьох цих колошматок.
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24.06.2022 17:21 Ответить
Амерам-черговий респектище...
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24.06.2022 17:18 Ответить
Є людина-паук, є людина-літуча миш, а є Олексндр Чуднівець - людина - всім черговий респект.
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24.06.2022 18:23 Ответить
людина -бот-трепло
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24.06.2022 23:16 Ответить
как раз к тому времени кацапы Лисичанск захватят...
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24.06.2022 17:24 Ответить
не терпится дождаться? Пробирайтесь навстречу в Метёлкино.
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24.06.2022 17:41 Ответить
Захват населенного пункта это еще не поражение ВСУ - пусть орки попробуют его удержать когда начнут работать адские орудия Himars, Cesar, M777, Iran, Dana и другие мясорубки. Задача ВСУ сейчас сдерживание давления орков и если эту задачу невозможно выполнить, войска нужно отводить на более укрепленые позиции, а толпу орков накрывать крупным калибром.
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24.06.2022 17:50 Ответить
Виявляється не тільки наші чиновники говорять зайве (про кількість, час, навчання)!
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24.06.2022 17:31 Ответить
Думаю задача для первых четырех комплексов будет уничтожить штабы и склады,а потом и гаубицы орков утилизировать начнут.
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24.06.2022 17:40 Ответить
в Алчевске не только местные мобилизованные не желают идти в зону боёв, но и ракеты лететь на фронт тоже:
https://twitter.com/i/status/1540216366699102208
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24.06.2022 17:46 Ответить
Интересно, а B-2 Spirit сможет обработать крымский мост с высоты 15 км ?
Как у него с досягаемостью для средств ПВО ?
Крым - украинская территория, имеем право провести любые учения.
А кто подлез под руку - сам виноват.
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24.06.2022 18:42 Ответить
сподіваюсь що HIMARS буде достатньо щоб вигнати орків
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24.06.2022 18:46 Ответить
Ще чотири штуки. Може навіть аж п'ять.
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24.06.2022 18:49 Ответить
Поїдь в штати попроси більше...
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24.06.2022 20:31 Ответить
дебил эти 4-е хаймарса дадут просраться десяткам кацапским пукалкам..
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24.06.2022 23:18 Ответить
 
 