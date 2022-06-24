США передадут Украине все обещанные ракетные системы HIMARS к середине июля, - СМИ
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Недавно объявленная Соединенными Штатами партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS будет доставлена в Украину до середины июля.
Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.
Первая партия из четырех ракетных систем, которіе США обещала Украине, уже находится в стране. Чиновник в беседе с журналистами также сообщил, что еще один взвод украинцев обучается в эксплуатации данных систем.
23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов. Пакет включает в себя оружие и оборудование, включая новые реактивные системы залпового огня HIMARS и десятки тысяч дополнительных боеприпасов для артиллерии, которая уже была предоставлена.
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Скільки БК для HIMARS?!!
https://twitter.com/i/status/1540216366699102208
Как у него с досягаемостью для средств ПВО ?
Крым - украинская территория, имеем право провести любые учения.
А кто подлез под руку - сам виноват.