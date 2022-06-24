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Новости Политика Украины
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евроинтеграция (2116) членство в ЕС (774) Сибига (51) Офис Президента (1690)

ОП о выполнении требований для членства в ЕС: В короткой перспективе нужно принять более 70 законов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

сибіга

Статус кандидата в члены Европейского Союза изменяет всю повестку дня внутренней и внешней политики Украины – все будет определяться евроинтеграцией Украины.

Дорожная карта или план действий по выполнению требований по членству в ЕС должны быть приняты в ближайшее время, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшее время будет утверждена, возможно, дорожная карта или соответствующий план действий по необходимым шагам, которые должно осуществить государство на законодательном и исполнительном уровнях для достижения стратегической цели – членства в ЕС. Вообще это меняет парадигму. На сегодняшний день, мне кажется, вся повестка дня во внешней и внутренней политике будет определяться европейской повесткой дня", - отметил он.

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По его словам, работа по достижению критериев членства в ЕС будет осуществляться не потому, что это требования Евросоюза, а, в первую очередь, потому, что это нужно украинскому обществу и государству, чтобы стать передовой европейской страной.

Сибига отметил, что, по предварительным подсчетам, Украине в короткой перспективе предстоит принять более 70 законов, а всего - "закрыть 35 глав".

"С этим решением (о статусе кандидата, – ред.) в Украине и в Европе наступает новая реальность: мы избавились от неопределенности, не может уже быть никаких альтернатив. Мы направляемся, юридически в том числе, к членству в ЕС", - подчеркнул заместитель руководителя. ОП.
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Топ комментарии
+18
У короткій перспективі треба призначити вже обраного голову САП і перестати займатися хєрнею.
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24.06.2022 17:27
+11
Что же вы, принтеры наши безумные, делали 2,5 года до этого?
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24.06.2022 17:27
+9
Т.е. чтобы выгнать татарова, назначить уже выбранного главу САП, посадить бородатого беню надо 70 законов? И эти законы будет разрабатывать татаров, а оплачивать бородатый беня? Классно устроились! Не подавитесь!
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24.06.2022 17:30
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Что же вы, принтеры наши безумные, делали 2,5 года до этого?
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24.06.2022 17:27 Ответить
Так чего 2,5 года? Все 31 год, потому что особо новых лиц мы не увидели как обещали последние, а те что новые были осьо нихрена и не сделали, как и попередники. Это касается и НАТО и ЕС
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24.06.2022 17:45 Ответить
Коли зеленим треба, то вони стільки законів приймають за 1 годину в так званому "турбо-режимі". А зараз почнуть людям лапшу розвішувать, що: "треба стільки рішень... це 8 років не вистачіть", бла, бла...
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24.06.2022 21:25 Ответить
У короткій перспективі треба призначити вже обраного голову САП і перестати займатися хєрнею.
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24.06.2022 17:27 Ответить
тут в них запеклий спротив "внешему управлению"
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24.06.2022 17:33 Ответить
коротка перспектива, це років 50 чи менше?
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24.06.2022 18:22 Ответить
А їх виконувати?
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24.06.2022 17:27 Ответить
Усього лишень понад 70? Ну, турборежим й усе таке, ви ж це вмієте, хіба ні?
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24.06.2022 17:27 Ответить
смарагдові продовжують ссяти людям в очі... турборежимщики, блть!..
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24.06.2022 19:55 Ответить
легалізувати марихуану, зброю, в першу чергу
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24.06.2022 17:29 Ответить
Т.е. чтобы выгнать татарова, назначить уже выбранного главу САП, посадить бородатого беню надо 70 законов? И эти законы будет разрабатывать татаров, а оплачивать бородатый беня? Классно устроились! Не подавитесь!
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24.06.2022 17:30 Ответить
татарова вигнать? дядє вітє із растова ето нє панравіца!
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24.06.2022 19:57 Ответить
робота з досягнення критеріїв членства в ЄС здійснюватиметься не через те, що це вимоги Євросоюзу, а, в першу чергу, тому, що це потрібно українському суспільству і державі, щоб стати передовою європейською країною.

kolomoiskomu pakazhitj ce budj laska
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24.06.2022 17:30 Ответить
Оно Зелі хіба потрібно ! Йому б в "глаз" Путлеру зазирнути та ярлик на князювання Малоросієй отримати !
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24.06.2022 17:34 Ответить
А що таке «дорожня карта» у розумінні слуг та прислужників? Це не карта доріг, які треба асфальтувати? Для прийняття такої кількості законів знов увімкнуть ДурбоРежим?
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24.06.2022 17:38 Ответить
а може нужно исполнять уже принятые законы? там хоть кто-то из зелени Конституцию осилил?
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24.06.2022 17:38 Ответить
А з яких пір ОП став законодавчим органом?
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24.06.2022 17:40 Ответить
А кто вам ТРИ ГОДА мешал принимать эти законы и ВЫПОЛНЯТЬ УЖЕ принятые????
КТО вам мешал ПРОДОЛЖАТЬ УЖЕ начатые реформы????
Наверное, тот, кто не давал вам финансировать ВСУ?
Турборежим брехливый!
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24.06.2022 17:44 Ответить
Слышишь трепло. А 4 года,5 лет? 30 лет? Какое отношение к законам Евросоюза имеет твой треп?
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24.06.2022 19:00 Ответить
Те відношення, що призначити керівника САП бубочка обіцяв Байдену кажись ще у листопаді 2021-го… І зараз це є одною з вимог євросоюзу…
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24.06.2022 19:37 Ответить
"за попередніми підрахунками, Україні у короткій перспективі треба буде ухвалити понад 70 законів" -- в чем проблема? У вас дрессированные абизяны в парламенте вместо депутатов. Они отлично нажимают на нужные кнопки ровно так как вы им скажете. Или у кого-то нет политической воли, ась?

Три года херней страдали, а тут на тебе - работать приходится
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24.06.2022 17:49 Ответить
Тоже мне задача. При Порохе ВР при его содействии для получения ассоциации и безвиза приняла 144 закона. А эта ВР со своей монобильшистью и как мы помним, турборежиме может принять 700 законов. Любых, которых нарисует даже Безмозглая, или как там ее, рыжая такая, шо прикрыла ж.ОПу бубы от 111 статьи УК за предательство.
Ну е если серьезно, то это нашей ВР вполне по плечу. После всех согласований с Венецианской комиссией.
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24.06.2022 17:55 Ответить
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24.06.2022 18:10 Ответить
Як так виходе, що в нас заступник голови ОП розумніший, чим сам голова ?
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24.06.2022 18:54 Ответить
Будет все: и 70 законов, и дорожная карта, и план действий, и стратегические цели и пр. и пр. и пр. ....
Нет и не будет только одного - борьбы с коррупцией. А значит Украина как была в жопе, так и останется.
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24.06.2022 19:48 Ответить
 
 