ОП о выполнении требований для членства в ЕС: В короткой перспективе нужно принять более 70 законов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Статус кандидата в члены Европейского Союза изменяет всю повестку дня внутренней и внешней политики Украины – все будет определяться евроинтеграцией Украины.
Дорожная карта или план действий по выполнению требований по членству в ЕС должны быть приняты в ближайшее время, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире информационного телемарафона "UAразом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В ближайшее время будет утверждена, возможно, дорожная карта или соответствующий план действий по необходимым шагам, которые должно осуществить государство на законодательном и исполнительном уровнях для достижения стратегической цели – членства в ЕС. Вообще это меняет парадигму. На сегодняшний день, мне кажется, вся повестка дня во внешней и внутренней политике будет определяться европейской повесткой дня", - отметил он.
По его словам, работа по достижению критериев членства в ЕС будет осуществляться не потому, что это требования Евросоюза, а, в первую очередь, потому, что это нужно украинскому обществу и государству, чтобы стать передовой европейской страной.
Сибига отметил, что, по предварительным подсчетам, Украине в короткой перспективе предстоит принять более 70 законов, а всего - "закрыть 35 глав".
"С этим решением (о статусе кандидата, – ред.) в Украине и в Европе наступает новая реальность: мы избавились от неопределенности, не может уже быть никаких альтернатив. Мы направляемся, юридически в том числе, к членству в ЕС", - подчеркнул заместитель руководителя. ОП.
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kolomoiskomu pakazhitj ce budj laska
КТО вам мешал ПРОДОЛЖАТЬ УЖЕ начатые реформы????
Наверное, тот, кто не давал вам финансировать ВСУ?
Турборежим брехливый!
Три года херней страдали, а тут на тебе - работать приходится
Ну е если серьезно, то это нашей ВР вполне по плечу. После всех согласований с Венецианской комиссией.
Нет и не будет только одного - борьбы с коррупцией. А значит Украина как была в жопе, так и останется.