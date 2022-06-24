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Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме, на прифронтовых и оккупированных территориях в онлайн-формате, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что в Украине учебный год начнется 1 сентября, однако на прифронтовых территориях и временно оккупированных обучение будет проходить в онлайн-формате.

Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Вопрос сложен, ведь связан с безопасностью наших детей. Безопасная ситуация в стране разная, и уже сейчас понятно, что на прифронтовых территориях вернуться к очной учебе невозможно, поэтому там продолжится онлайн-формат так же, как и на оккупированных территориях. Местные власти должны проработать весь организационный процесс и очной, и смешанной формы обучения. Рекомендуя начать учебный год в школах с 1 сентября, в университетах мы рекомендуем начать обучение с 15 августа, за исключением первых курсов", – сообщил Шмыгаль.

Он поручил Министерству образования и науки, Министерству внутренних дел Украины, Министерству развития громад и территорий, областным военным администрациям, военным гражданским администрациям обеспечить довоз детей в школы, а также - безопасность в учебных заведениях.

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Так, по его словам, органы местного самоуправления должны организовать регулярные учения по эвакуации учащихся в укрытия и уроки безопасности, визуализацию пути в безопасные места во всех учебных заведениях, в хранилищах должны быть все условия для пребывания и обучения, в каждом образовательном учреждении должна быть тревожна кнопка на случай чрезвычайной ситуации.

Также, отметил Шмыгаль, ГСЧС должна в ближайшее время завершить разработку типовых протоколов безопасности, а дальше - военные гражданские администрации и областные военные администрации должны утвердить на их основе индивидуальные протоколы безопасности для каждого учебного заведения и ознакомить с ними учеников и родителей.

"Осталось чуть более двух месяцев, чтобы весь учебный процесс сделать максимально безопасным и эффективным. Детские сады, школы и университеты в неприфронтовых территориях должны работать. И это важно. Правительство сделает все, чтобы это произошло и происходило в безопасных условиях", - подчеркнул Премьер-министр. 
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А чому не створити нові чи використати вже готові базові онлайн курси з усіх предметів? Думаю, що багато педагогів залучились би до такої роботи на волонтерських засадах.
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24.06.2022 18:22 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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02.07.2022 17:57 Ответить
Шмигаль не володіє ситуацією.На все місто 2-3 школи мають бомбосховище.У всіх інших закладах будуть створювати"потьомкінські дєрєвні".Коли в українців переможе здоровий глузд,а не популізм?
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24.06.2022 18:42 Ответить
Шмига не знає або знає та не говорить правди, що буде восени, зате проші вони попиляють вже зараз. Багато є інфи чий він ставленик.
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24.06.2022 19:58 Ответить
Але він же не каже про бомбосховище, він говорить про сховища. А це різні речі. Простий підвал - це не бомбосховище. Бомбосховища можуть бути в школах, які будувались в 50-60 роках.
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24.06.2022 22:30 Ответить
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
показать весь комментарий
02.07.2022 18:00 Ответить
 
 