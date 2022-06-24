Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение в обход Приднестровья
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Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение в обход Приднестровья на участке Березино–Басарабяска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Благодаря реализации этого проекта Украина получит дополнительные логистические возможности для экспорта/импорта продукции через порты Румынии.
"Благодаря развитию железнодорожного сообщения с Молдовой мы значительно увеличим экспортно-импортный потенциал Украины, в том числе в Дунайские порты. В ближайших планах - ремонт существующего и строительство нового пути между пунктом Джурджулешты на украинско-молдавской границе и румынским портом Галац. Новый и отремонтированный путь создаст дополнительный логистический маршрут для торговли Украины, что выгодно и нашим молдавским и румынским коллегам, которые могут существенно увеличить свою транзитную роль", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Движение на участке Березино–Басарабяска, протяженность которого составляет 22 км, было приостановлено в 1999 году.
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ну тримайся не до кінця розмінований південь...
зелені тебе таки дораізмінують...
Можно и вторую скоростную ветку проложить только для зерна.
Ze...,бальшой любитель чувака из Питера ..
где должна было быть по планам?))