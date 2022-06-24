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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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железная дорога (1377) Молдова (1682) Приднестровье (616) Мининфраструктуры (935)

Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение в обход Приднестровья

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

дорога,железная,рельсы

Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение в обход Приднестровья на участке Березино–Басарабяска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Благодаря реализации этого проекта Украина получит дополнительные логистические возможности для экспорта/импорта продукции через порты Румынии.

"Благодаря развитию железнодорожного сообщения с Молдовой мы значительно увеличим экспортно-импортный потенциал Украины, в том числе в Дунайские порты. В ближайших планах - ремонт существующего и строительство нового пути между пунктом Джурджулешты на украинско-молдавской границе и румынским портом Галац. Новый и отремонтированный путь создаст дополнительный логистический маршрут для торговли Украины, что выгодно и нашим молдавским и румынским коллегам, которые могут существенно увеличить свою транзитную роль", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Движение на участке Березино–Басарабяска, протяженность которого составляет 22 км, было приостановлено в 1999 году.

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Топ комментарии
+10
Домовились би краще ще приднестровье демілітаризовати та денацифікувати.
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24.06.2022 18:06
+9
ВСУ отбили несколько населенных пунктов на западе донецкой области https://m.youtube.com/watch?v=I8v3tQjQ3_M
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24.06.2022 18:05
+6
Вопрос с Приднестровьем решится автоматически сразу же после Победы Украины.
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24.06.2022 18:30
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ВСУ отбили несколько населенных пунктов на западе донецкой области https://m.youtube.com/watch?v=I8v3tQjQ3_M
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24.06.2022 18:05 Ответить
Новопіль звільнили ще 22.05
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24.06.2022 18:49 Ответить
Вже тижні зо три:
https://deepstatemap.live/#11.75/47.7767/36.6352
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24.06.2022 22:20 Ответить
Чому Литва на нашу підтримку може блокувати Кенінсберг, а ми за 8 років війни і 4 місяці тотального вторгнення так і не сподобалися на повну блокаду придністровья?
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24.06.2022 23:46 Ответить
а шо там у Молдові щє кого викрадати? вагонами?
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24.06.2022 18:05 Ответить
минуло лише 30 років ...
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24.06.2022 18:06 Ответить
до речі, декілька раз такі проекти висувалися, побачимо, чи тепер реалізують
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24.06.2022 18:10 Ответить
Если честно, то реально тема нужная. Вот в Болгарию будет ездить одно удовольствие. Автобус👎
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24.06.2022 18:14 Ответить
Домовились би краще ще приднестровье демілітаризовати та денацифікувати.
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24.06.2022 18:06 Ответить
Вопрос с Приднестровьем решится автоматически сразу же после Победы Украины.
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24.06.2022 18:30 Ответить
страшне шо робиться...
ну тримайся не до кінця розмінований південь...
зелені тебе таки дораізмінують...
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24.06.2022 18:11 Ответить
То ми впоралися? От що ти маєш робити
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24.06.2022 18:19 Ответить
Тільки тепер розумієш, ціль приїзду, президента Румунії до України разом із «тріо любителів путіна»!
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24.06.2022 18:20 Ответить
Вот и канал для экспорта зерна.
Можно и вторую скоростную ветку проложить только для зерна.
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24.06.2022 18:23 Ответить
Из Мацковии может удрать только хмырь путлера...Александр Невзоров самальотом до Вильнюса а дальше на такси до Києва...
Ze...,бальшой любитель чувака из Питера ..
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24.06.2022 18:25 Ответить
Та вкакався тобі той Невзоров. Я його не бачу. Чи він чимось загороджує гарізонт?
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24.06.2022 18:39 Ответить
а сбу все это время что те бесчинствовали бы
где должна было быть по планам?))
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24.06.2022 18:33 Ответить
А ще краще - Молдові стати Молдовою (як і має бути) без ніяких анклавів "уzкого мира", та жити і розвиватись як всі нормальні країни (у Молдови, для цього є все!!!).
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24.06.2022 20:13 Ответить
Ні ну молодці. Молдова через Дунай якраз побудувала в Румунію портові термінали на тій землі що Кучма поміняв їм на ділянку залізниці біля Дністра
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24.06.2022 22:17 Ответить
цікаво ,а хто саме лобіював закриття цього маршруту у 1999 році?
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25.06.2022 09:22 Ответить
 
 