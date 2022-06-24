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Новости Война в Украине
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зерно (995) Мелитополь (595) Федоров Иван (387)

Со всех элеваторов захватчики вывезли зерно старого урожая, - мэр Мелитополя Федоров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зерно

Каждый день из захваченного Мелитополя российские военные вывозят десятки машин с зерном. Новый урожай они готовы покупать по 80 долларов за тонну, ниже себестоимости.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Что касается нового урожая, то рашисты озвучивают следующие критерии уборки: с кем-то они договариваются, что забирают 50%, с кем-то - 70%. Они также озвучивают цену, за которую они готовы забирать урожай, - менее 80 долларов за тонну. Это меньше себестоимости, и только один человек от захватчиков уполномочен вести такие переговоры и покупать урожай", - сказал Федоров.

Он также добавил, что из всех элеваторов захватчики вывезли зерно старого урожая. По его словам, ежедневно из города и Мелитопольского района вывозят от 30 до 50 машин – это около 1000 тонн зерна.

Читайте также: Россияне готовятся вывозить из Мелитополя украденное украинское зерно, - Запорожская ОВА
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Гопники и мородеры. Всю жизнь занимаются этим ремеслом.
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24.06.2022 18:09 Ответить
а сам елеватор обгризли.
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24.06.2022 18:14 Ответить
На рабZее пригодиться всякое гавно...даже павутина в дяревне Простоквашино...
Быдлр мавзолейное...я прав))((
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24.06.2022 18:18 Ответить
та прав ти...
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24.06.2022 18:33 Ответить
Государство-террорист росии уже присвоено - очередное звание государство - мародёр!!!!! Welcome!!!!!!!!!
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24.06.2022 18:26 Ответить
Ze даже дороги строила для братана путлєра...не Стріляв Вова...я тоже Вова...
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24.06.2022 18:31 Ответить
А ти впевнений шо те зерно нєграм дістанеться?
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24.06.2022 19:12 Ответить
кацапи - мародери вбивці і злодюги
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24.06.2022 19:17 Ответить
...треба було трохи хлороформом протравити....
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24.06.2022 19:59 Ответить
Таке враження що ванько фьодоров звітується про виконану роботу. Дурні повинні страждати, випросили щоб ввх ввьел вайска, от він і ввів. Як там голодомор на осінь, чи до весни протянете (до лободи).
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24.06.2022 20:07 Ответить
Кацапи вже чудово розуміють що їм доведеться тікати з окупованих територій України. Тому крадуть все що тільки можуть вивезти, а що не можуть знищують. Ми все це порахуємо і змусимо за все вкрадене та знищене заплатити. Кацапи як завжди живуть одним днем і сподіваються що потім усе свинство вони звалять на ***** і уникнуть персональної та колективної відповідальності за скоєні злочини. Фашисти теж свого часу так думали, але ж розплата прийшла. І до кацапів теж прийде. Принесли стільки зла... а карма **** зла...
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24.06.2022 21:19 Ответить
дорогу замінувати, розстріляти пару машин, десь стають на стоянку,
якісь фсбешники бабло «заробляють»
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24.06.2022 23:22 Ответить
 
 