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Российского десантника будут заочно судить за пытки и угрозы казнью 9 заложников в Ирпене, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,арміярф,окупант,рашист

Военнослужащего 234-го десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ будут заочно судить за пытки 9 заложников в городе Ирпень на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый в составе 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ вошел в г. Ирпень Киевской области. Вместе с другими захватчиками он разместил во дворе частного домовладения военную технику.

"Находясь в Ирпене, оккупанты разыскивали военнослужащих Вооруженных сил Украины, терробороны и сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый вместе с другими российскими военными взяли в заложники 9 мужчин. Пленных били прикладом и не давали еду и воду. Угрожали убийством и имитировали казнь", - говорится в сообщении.

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Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении оккупанта по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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зачем скрывают его е*ало?
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24.06.2022 18:22 Ответить
Чтобы его не нашли.
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24.06.2022 18:35 Ответить
Этот цирк с "заочным" судом начинает утомлять. Как в еврейском анекдоте: "Ой, я вас умоляю! Когда меня нет, то можете меня даже бить!" Зла не хватает...(((
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24.06.2022 19:41 Ответить
a ne krašče pri popytke k begstvu?... Bežatj ne proboval? Dyk pustitj.
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24.06.2022 22:59 Ответить
 
 