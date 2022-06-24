Российского десантника будут заочно судить за пытки и угрозы казнью 9 заложников в Ирпене, - прокуратура

Военнослужащего 234-го десантно-штурмового полка вооруженных сил РФ будут заочно судить за пытки 9 заложников в городе Ирпень на Киевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Расследованием установлено, что в марте 2022 года обвиняемый в составе 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ вошел в г. Ирпень Киевской области. Вместе с другими захватчиками он разместил во дворе частного домовладения военную технику.

"Находясь в Ирпене, оккупанты разыскивали военнослужащих Вооруженных сил Украины, терробороны и сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый вместе с другими российскими военными взяли в заложники 9 мужчин. Пленных били прикладом и не давали еду и воду. Угрожали убийством и имитировали казнь", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Военному РФ сообщено о подозрении: издевался, избивал и обворовывал гражданских в с. Лукашовка в Черниговской области, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении оккупанта по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).