Кабмин разрешил на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения строительного паспорта

Кабинет Министров разрешил на время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные постройки без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.

Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии – согласно целевому назначению земельного участка.

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