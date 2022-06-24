Кабмин разрешил на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения строительного паспорта
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Кабинет Министров разрешил на время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные постройки без получения строительного паспорта застройки земельного участка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.
Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии – согласно целевому назначению земельного участка.
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+5 Цитаты, притчи, афоризмы.
показать весь комментарий24.06.2022 18:42
+4 Sophia-Maria Duglass
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+2 три - пятнадцать
показать весь комментарий24.06.2022 18:38
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и к ним часто ещё и отопление варят
В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝
Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
только не залазить за красные линии .
ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
Мнение украинцев про гетьманцева :
Oleksandr Zabolotnyy
побачив би тебе розумнику з малою дитиною і торбами в ПАЗіку де температура як в пеклі - 2 год поїдка на село при тому що на авто 45хв...не мели х"рні...
21.06.2022 13:46
а у тех, у которых не осталось нифига...за какой х** строиться (даже без разрешительных док-тов) ??