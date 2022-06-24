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Новости ЭкономикаВойна в Украине
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Кабмин (13798) строительство (1946) Мельничук Тарас (33)

Кабмин разрешил на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения строительного паспорта

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

стройка

Кабинет Министров разрешил на время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные постройки без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.

Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии – согласно целевому назначению земельного участка.

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Топ комментарии
+5
Может быть вы и правы.
В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝

Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
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24.06.2022 18:42
+4
Думаю, что надо разрешить строиться всем , кто готов вкладывать деньги .
только не залазить за красные линии .

ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
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24.06.2022 18:35
+2
а хто коли звертав увагу на тей товстий кабмін?
мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
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24.06.2022 18:38
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Правила форума Совет форумчан
А НЕДОСТРОИ может тоже разрешить достроить ? Бо площадей под жилье и под бизнес будет катастрофически не хватать
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24.06.2022 18:33 Ответить
Оце не відомо. Я от бачу, в Києві практично всі будови без руху. Хіба немає будівельників. А уряд днями кричав, що страшна хвиля безробіття нас чекає! Це тільки для того, щоб рівень виплат знизити, здешевити робочу силу.
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24.06.2022 18:43 Ответить
А,будматеріали з неба зваляться???
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24.06.2022 18:54 Ответить
Потрібне неміряна кількість простійших обігрівачів. Тих же буржуйок!!!
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24.06.2022 18:33 Ответить
Зачем? На дворе 21 век, если есть электричество - все решаемо.
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24.06.2022 18:39 Ответить
Ви розумієте скільки десятківтисяч нематимуть змоги зігрітися. Ел. обігрівачі доки непогоріли трансформатори й кабелі
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24.06.2022 18:57 Ответить
Буржуйка - вещь практичная. Но ее варит любая компания по мет изделиям - откройте интрнет
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24.06.2022 18:41 Ответить
У практичных словаков, австрийцев, Чехов, венгров в частных домах есть такие .
и к ним часто ещё и отопление варят
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24.06.2022 18:43 Ответить
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24.06.2022 18:44 Ответить
П'ята частина житлового фонду зруйнована,військо в окопах,...! Недо гламуру. Й буржуйки потрібно робити зараз,бо потім...
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24.06.2022 19:00 Ответить
У практичных словаков есть "буржуйки" но это не буржуйки, а также центральное отопление в квартирах там никто не отменял! А вот у практичных болгаров (кстати румыны почему то называют их булгарами ...я то знаю почему) нету центрального отопления...и с приходом морозов, начинают топить дровами и пелетами, дымяря стоит капец...даже в многоэтажках
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24.06.2022 20:02 Ответить
В Словакии очень мягкая зима, можно в одной курточке, легкой, проходить всю зиму. А вот в восточной Болгарии может "натянуть" что и кости промерзнут
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24.06.2022 20:07 Ответить
Может быть вы и правы.
В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝

Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
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24.06.2022 18:42 Ответить
В містах біля зони б.д. підземні комунікації обнулені... Після ракет й авіабомоб. Тому,й підняв питання,бо невистачатиме металлу й ресурсу начас оголення проблеми. Їжа й тепло,інакше будуть гинути
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24.06.2022 19:03 Ответить
Думаю, что надо разрешить строиться всем , кто готов вкладывать деньги .
только не залазить за красные линии .

ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
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24.06.2022 18:35 Ответить
Буд.матеріалів невистачить й на відсоток потреби
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24.06.2022 19:04 Ответить
а хто коли звертав увагу на тей товстий кабмін?
мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
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24.06.2022 18:38 Ответить
Вернитесь к идиотскому закону про авто из ЕС , которые вы хотите удорожать на 30-40%
Мнение украинцев про гетьманцева :

Oleksandr Zabolotnyy

побачив би тебе розумнику з малою дитиною і торбами в ПАЗіку де температура як в пеклі - 2 год поїдка на село при тому що на авто 45хв...не мели х"рні...

21.06.2022 13:46
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24.06.2022 18:39 Ответить
Я,нехочу називати,ту падлюку
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24.06.2022 19:05 Ответить
а решить вопрос с землей под такую стройку они не хотят? а то я б уже давно построил. находил у себя в городе несколько раз свободные участки и писал на них заявления в горсовет. после чего получал отказ. а через три-четыре месяца это участок вдруг оказывался приватизированным. без взятки фиг получишь. даже как участник боевых действий. а купить даже 3 сотки стоит по цене как дом построить.
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24.06.2022 18:47 Ответить
Думаєте кабмін цю постанову для людей прийняв ? Не вгадали ! Длч відбудови житла новий будівельний паспорт не потрібний , ви і так вже все реєстпували ! А от самочинним забудовам це як на руку ковінька - тепер як гриби всі самозахвати за секунду стануть легальним будівництвом і нікому вже нічого не доведеш ! Це зроблено не для тих хто житло втратив , а хто зараз почне різноманітні тауни та віладжі лупити ліси вирубуючи ьа береги забудовуючи !
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24.06.2022 18:51 Ответить
самовольная постройка определяется скорее принадлежностью земельного участка, а не строй паспорта. просто можешь на своем участке теперь по упрощенной процедуре строить. а вот на чужом или государственном это все равно будет самострой
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24.06.2022 18:59 Ответить
Хотілося б посилання на якийсь нормативний документ. Бо те що хтось там в телеграмі щось пише - то в суді не пред'явиш...
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24.06.2022 19:04 Ответить
ну небедные обрадуются...
а у тех, у которых не осталось нифига...за какой х** строиться (даже без разрешительных док-тов) ??
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24.06.2022 19:20 Ответить
Садовый домик на 500 м2:
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24.06.2022 19:29 Ответить
Отложенный спрос. После войны кишки (деньги) вымотают. Гадом буду!)
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24.06.2022 19:45 Ответить
А ЗА ЩО !?
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24.06.2022 19:48 Ответить
Отримання будівельного паспорту-корупційна схема. Без хабара хрін його отримаєш.Сам в свій час зтикнувся з цим при побудові гаражу.Двічі письмово відмовляли (при тому,що виділена під забудову земля приватизована і має кадастровий номер),мотивуючи тим,що дана ділянка підпадає під міську житлову забудову (яка житлова забудова за 10 метрів від залізничної колії ? )... Хабар озвучили не маленький. Прийшлось плюнути і побудуватись без довбаного будівельного паспорту... Далеко не всі мріють про Європу. Корупціонери так точно-ні.
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24.06.2022 19:51 Ответить
Тепер всі повводять в експлуатацію свої висотки. Білозір наприклад.
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24.06.2022 20:40 Ответить
Це будівництво дасть можливість розпочинати будову негайно, по типовому проекту. ВЕликі будови встали, багато безробітних будівельників, а так вони зможуть перекрутитись, допоки великі запрацюють. І будматеріали підуть в продаж. Шмигаль розумний чоловік виявляється.
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24.06.2022 21:54 Ответить
 
 