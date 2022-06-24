Российские оккупанты частично позволили выезжать из Мариуполя в сторону Запорожья, - Андрющенко

Российские оккупанты частично ослабили ограничения жителям Мариуполя на выезд в направлении территории, контролируемой украинским правительством.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично начали пропускать частные авто. Еще очень ограниченно, но начали. С плохого: такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями. Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь, пока есть "окошко", - рассказал он.

Смотрите также: В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко. ФОТО

Советник мэра сообщил, что захватчики установили в Мариуполе ограничение комендантского часа с 23:00 до 5:00. Кроме того, детям до 16 лет запрещено находиться на улицах с 21:00 до 5:00.