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Российские оккупанты частично позволили выезжать из Мариуполя в сторону Запорожья, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Российские оккупанты частично ослабили ограничения жителям Мариуполя на выезд в направлении территории, контролируемой украинским правительством.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Фиксируем смягчение режима на выезд в сторону Запорожья через Бердянск. Частично начали пропускать частные авто. Еще очень ограниченно, но начали. С плохого: такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мероприятиями. Однако, не пренебрегайте возможностью. Эвакуируйтесь, пока есть "окошко", - рассказал он.

Смотрите также: В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко. ФОТО

Советник мэра сообщил, что захватчики установили в Мариуполе ограничение комендантского часа с 23:00 до 5:00. Кроме того, детям до 16 лет запрещено находиться на улицах с 21:00 до 5:00.
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Топ комментарии
+4
по минным полям???
не верьте рашке... какойто наё* обязательно задумали !!! тем более наши потихоньку оттесняют русню в Запорожской обл.
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24.06.2022 19:15
+4
Не выехали предатели, вызвали все равно предатели. Ненавидеть граждан своей страны это уметь надо.
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24.06.2022 19:38
+3
Чим відрізняються мешканці Маріуполя від мешканців Енергодару, Херсону чи Ізюму? На мій погляд, що нічим. А щодо козачків, так цим піклуватись потрібно було ще з 2014 року, та відміняти с рашкой безвізовий режим.
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24.06.2022 19:20
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Евакуюйтесь, поки є "віконце" = звільніть місця для карєних житєлєй малорашенки, вони вже пакують радісних переселенців. І будувати нічого не треба, житло з усіма зручностями. А скільки з евакуйованими заїде козачків засланих... мм, фсб дрочить від насолоди. Так, радник хрінов? Уявити щоб в 41-45 було таке.. А ми ж з рашистами=фашистами воюємо. Чи ні?
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24.06.2022 19:10 Ответить
Чим відрізняються мешканці Маріуполя від мешканців Енергодару, Херсону чи Ізюму? На мій погляд, що нічим. А щодо козачків, так цим піклуватись потрібно було ще з 2014 року, та відміняти с рашкой безвізовий режим.
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24.06.2022 19:20 Ответить
Вообще мы ничем не отличается, разве что нас поубивали побольше чем остальных, прямо в наших домах. А так мы такие же украинцы как и все остальные и хотим жить в Украине. А кто не хочет, того депортировать в места его мечтаний.
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24.06.2022 19:40 Ответить
Не выехали предатели, вызвали все равно предатели. Ненавидеть граждан своей страны это уметь надо.
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24.06.2022 19:38 Ответить
по минным полям???
не верьте рашке... какойто наё* обязательно задумали !!! тем более наши потихоньку оттесняют русню в Запорожской обл.
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24.06.2022 19:15 Ответить
Редакція, нащо у новині фотка з руснявою назвою захопленого міста? Більш патріотичної не знайшлось?
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24.06.2022 19:21 Ответить
мабудь знак "маріуполь"при в"їзді в місто єдиний вцілілий об"єкт
кацапи повністю знищили місто і відбудовувати нічого не будуть
кацапи нічого не створюють - кацапи все руйнують
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24.06.2022 19:21 Ответить
юнармейцы поехали?
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24.06.2022 19:35 Ответить
Я б дуже уважно ставився до цих біженців.Думаєте серед них нема завербованих,перефарбованих,колаборантів((Згадайте Гадю.
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24.06.2022 20:14 Ответить
Це внутрішньо переміщені особи, громадяни України.
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24.06.2022 23:42 Ответить
наводчиков завезут
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24.06.2022 22:21 Ответить
Щось лахта активувались під різними проксі. Підозрілість та недовіра до громадян України, яки поїхали від війни - це російський наратив.
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24.06.2022 23:43 Ответить
может там уже самим кацапам жрать нечего стало да и трупы тягать оказалось не так весело и скрепно как рассказывал Хйло.
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24.06.2022 22:56 Ответить
Боротися треба за кожного громадянина України, боротися за розум та серця.
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24.06.2022 23:37 Ответить
 
 