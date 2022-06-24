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Отбит штурм в районе южной окраины Лисичанска, враг захватил Николаевку на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 24.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 121 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

В акваториях Черного и Азовского морей враг расположил четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм–Барвенково и Изюм–Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое–Долина. Штурмовые действия врага в направлении Сулиговка–Вернополье и Дубровно–Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их перебрасывания на другие направления. Нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Враг совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

Смотрите также: Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке - бои, оккупанты завладели Николаевкой, - Гайдай. ФОТО

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.
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Топ комментарии
+33
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.06.2022 18:43
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.06.2022 18:46
+11
ВІРИМО в ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.06.2022 19:04
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.06.2022 18:43 Ответить
вже трохи набрид твій капі-пейст...
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24.06.2022 18:47 Ответить
На себе глянь, суржикомовне
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24.06.2022 19:21 Ответить
у вас в палаті інтернет зайвий...
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24.06.2022 19:24 Ответить
Зайва в тебе хромосома, бо в тебе довiчний смайл на пицi
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24.06.2022 19:34 Ответить
та зрозумів я тебе - петрушка зелена,
кожен день Happy Birthday!
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24.06.2022 19:55 Ответить
Поздравляю!
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24.06.2022 22:11 Ответить
а ти не розуміеш, шо ціми повторюхами де треба і де ні зничтожуеться самий смисл?
боже кого я питаю, александра македоньского з шостої?
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24.06.2022 19:49 Ответить
не писди кацап из больницы
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24.06.2022 23:19 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.06.2022 18:46 Ответить
Якщо коротко, то ми відступаємо.
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24.06.2022 18:46 Ответить
дінамічною обороною це зелені обзивають....
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24.06.2022 18:49 Ответить
Маневреною, якщо точніше.
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24.06.2022 18:53 Ответить
лично ты балабол никуда не отступаешь а сидишь за клавой и писдишь
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24.06.2022 23:21 Ответить
Ситуация в Лисичанске критическая, перспектива скорого окружения уже видна всем.
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24.06.2022 18:47 Ответить
Критика военного командования сейчас не принята, но вопросов к нему все больше и больше.
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24.06.2022 18:50 Ответить
Каких вопросов? На этом участке фронта Украина уступает в количестве артиллерии и технике, сдерживали пока могли, а сейчас нужно отступать.
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24.06.2022 19:08 Ответить
Вопросы есть, но не к вам)
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24.06.2022 19:12 Ответить
критика всегда уместна иначе можна войну просрать как зеленский - но критиковать имеют право те кто знает реальный расклад
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24.06.2022 23:22 Ответить
Тому єдиний шлях - відступ. І так, на жаль, відбуватиметься скрізь. У нас немає ресурсів, щоб протистояти цій навалі.
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24.06.2022 18:55 Ответить
У кого, у вас, рашисте?!
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24.06.2022 19:46 Ответить
Помню несколько дней назад говорили, что Лисичанск не реальная цель для России, мол, даже не будут пробовать туда зайти
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24.06.2022 18:52 Ответить
памьять складна штука - альц геймер все за це знае...
кожен день нова новина і одні й тиж самі дописи....
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24.06.2022 18:58 Ответить
будет освобожден еще раз только позже все что идет к нам и даже еще дополнит HIMARS это все помощь это еще не ленд лиз даже и сегодня почти 8 лет как освободили-19 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия начали успешную совместную операцию по освобождению оккупированной части Луганской области. 21-го было зачищено Рубежное, на следующий день - Северодонецк и Попасная. По сути, террористы оттуда просто бежали. А вот за расположенный на высоком правом берегу Северского Донца стратегически важный Лисичанск пришлось сражаться. Засевшие там боевики (по оценкам экспертов, их насчитывалось до полутора тысяч) оказали ожесточенное сопротивление. Бои шли и на подступах к городу, и на его улицах. Тем не менее 24 июля над зданием горсовета был водружен сине-желтый флаг
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24.06.2022 19:05 Ответить
Да никто такого не говорил. Оккупируют Лисичанск, оккупируют с жестким с боем Бахмут, будут осаждать Славянск и Краматорск и вот там как раз и будет действительно борьба уже осенью и даже зимой скорее всего. Дальше все зависит от поставок вооружений и от нашего производства оружия. У нас имеется много толковых инженеров и рабочих, кто может хорошо работать в том числе и в Польше. Открыть там 20-30 новых военных заводов и начать штамповать простые вооружения и давить числом. А работать там будут не поляки с зарплатой в 4000 долларов каждому (с учетом всех налогов), что на миллион человек будет составлять 4 миллиарда каждый месяц, а наши мужчины и женщины за еду и жилье, все деньги только после войны.
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24.06.2022 21:08 Ответить
долпайоп какие инженеры какое оборудование?
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24.06.2022 23:23 Ответить
Где эти Himers, М109 и 777?!
По идее они должны уничтожать арту противника без ущерба для себя.
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24.06.2022 18:58 Ответить
Тося, паритет достигается не количеством орудий, а управляемым снарядом и точностью прилёта.
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24.06.2022 19:27 Ответить
і кількістю - також. Чим більше пострілів - тим більше попадань, нехай і 0,1% вірогідності попадання на кожний постріл... Але ж з тисячі - один потрапить в ціль...
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24.06.2022 20:03 Ответить
Не могут 4 Himars изменить ход войны, и сотня 777 тоже не может.
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24.06.2022 19:13 Ответить
Ход войны изменён ещё 2 месяца назад. Поэтому сосите, товарищ майор. Ты *******, потому что носишь галифе.
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24.06.2022 19:30 Ответить
м777 - какое-то кол-во в ремонте и уничтожено орками
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24.06.2022 20:53 Ответить
Безугла на фронте рулит
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24.06.2022 18:59 Ответить
за ніч наші відступлять я думаю....
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24.06.2022 19:01 Ответить
За Вовчоярівкою руїни Лисичанського НПЗ. Вони прикривають дорогу на Сіверськ. Поки там тримаються, здавати місто нема сенсу, там 16 км забудови вздовж річки, орки замахаються штурмувати.

Мені більше цікаво звідки рашисти тікають у Ольгине- з Вірнопілля, чи з Іванівки......
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24.06.2022 19:09 Ответить
ВІРИМО в ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.06.2022 19:04 Ответить
Порох в Бахмуті нині, прямо зараз, розказує на 5-му і на Прямому про обстановку.
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24.06.2022 19:09 Ответить
прослухав о 18:00 сьогодні в прямому ефірі на еспресо Бутусова в програмі "Радіо Свобода" про деталі цього відступу і здачі Северськодонецька. Ну, як що все так і було, як Бутусов стверджує - то хоч так... Не думаю, що Бутусову є сенс брехати дослівно "жодного солдата в оточені не залишили, жодного танка, жодної гармати".
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24.06.2022 19:10 Ответить
Яка ще "здача" Сєверодонецька? Задовбали уже ці рашистські боти в коментах
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24.06.2022 21:06 Ответить
дай бог что бы так и было а что же там в Азоте говорят уже сдаются некоторые?
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24.06.2022 23:26 Ответить
Лисичанськ треба залишати,на жаль в нас нема достатньої зброї щоб їх зупинити,є кілька хаймерсів і не знаємо на якому напрямку.
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24.06.2022 19:30 Ответить
 
 