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Россия хочет полностью убрать ОБСЕ из Украины: блокирует продолжение мандата, - заявление ЕС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обсє

Блокируя продолжение мандата Координатора проектов ОБСЕ в Украине, Россия очевидно хочет полностью демонтировать все инструменты Организации в Украине.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашённом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия, похоже, полна решимости демонтировать один за другим все инструменты ОБСЕ, оставаясь преданной препятствованию или отмене всех инструментов, которые приблизили бы нас к прозрачности, посредничеству, примирению и, наконец, к устойчивому миру. Так было со всеми полевыми операциями ОБСЕ ", - заявили в ЕС в ответ на отчет присутствующего на заседании Координатора проектов ОБСЕ в Украине Генрика Вилладсена.

На заседании напомнили, что сначала Россия добилась закрытия в сентябре 2021 наблюдательной миссии ОБСЕ в пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк. Затем россияне вынудили закрыть Специальную мониторинговую миссию в Украине в апреле 2022 года.

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"Кроме того, поддерживаемые Россией вооруженные формирования удерживают членов миссии СММ под стражей в Донецкой и Луганской областях Украины, несмотря на их функциональную защиту как сотрудников ОБСЕ. Это совершенно недопустимо. Мы решительно осуждаем этот факт и призываем к их немедленному увольнению. Теперь офис Координатора проектов в Украине стал следующей мишенью препятствование со стороны России", - отмечается в заявлении.

В ЕС отметили решительную поддержку продолжения мандата Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

"Мы глубоко сожалеем по поводу заявления Российской Федерации о намерении заблокировать договоренность о продлении мандата Координатора проектов в Украине. Мы продолжаем призывать Россию пересмотреть свою позицию, чтобы дать возможность Координатору проектов в Украине продолжить свою важную работу в Украине", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+24
Надо не ОБСЕ из Украины, а мордор из ОБСЕ убрать и все проблемы решены.
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24.06.2022 19:27
+6
А какого хресна она тогда вообще там делает, о какой безопасности в Европе можно говорить если там есть расия
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24.06.2022 19:31
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Надо не ОБСЕ из Украины, а мордор из ОБСЕ убрать и все проблемы решены.
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24.06.2022 19:27 Ответить
послати росію за курсом відомого кораблеа вже давно пора
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24.06.2022 19:30 Ответить
мандата - звучить по різному для всіх....
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24.06.2022 19:31 Ответить
Якщо забуваєш як звати тьолку путіна, так и кажешь "ну мандата"
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24.06.2022 19:42 Ответить
*****т походит от слова *****
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24.06.2022 19:42 Ответить
А какого хресна она тогда вообще там делает, о какой безопасности в Европе можно говорить если там есть расия
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24.06.2022 19:31 Ответить
кацапи то стадо мародерів вбивць і злодюг
щоб не слухати кацапів - дайте ЗСУ більше зброї
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24.06.2022 19:37 Ответить
ненавиджу кравчука і клінтона і кацапів тварюки ненавиджу. щоб в пекли горів кравчук за нашу ядерну зброю, щоб його чорти драли вічність розпеченими дрючками
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24.06.2022 19:38 Ответить
Ненавидеть нужно всех кто демонтировал украинскую армию до 2014 года. Когда нацисты за забором, армия должна была быть одной из лучших в мире.
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24.06.2022 19:42 Ответить
место Раши у параши, а не в приличных (хотя и малоэффективных, опять же из-за кацапского там член-ства) организациях..
она, давно уже, сама себе его "выстрадала", но что-то никто кроме Украины не решается об этом сказать вслух..(
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24.06.2022 19:39 Ответить
А що парашу ще десь слухають?
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24.06.2022 19:45 Ответить
их до сих пор не выгнали? WTF
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24.06.2022 19:46 Ответить
ПЫЛЬ!ПОБЕГ ВСЕХ ПЛЕННЫХ ПОРАШЕВЦЕВ!!!А ПОТОМ БЕЗВИСТИ ПРОПАВШИЕ!!!
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24.06.2022 19:48 Ответить
Виженіть москалів з ОБСЄ, і буде ок... Або самі туди звиздуйте, гуманісти хрінові!
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24.06.2022 19:50 Ответить
Виключити касапів з ОБСЄ. Або - як в ПАРЄ, ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ.
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24.06.2022 19:59 Ответить
Назовите пожалуйста учетный номер заявки на вступлении в ООН и в Совет Безопасности страны под названием "Российская Федерация". Кто-то хоть раз видел эти документы? Украина вступила в 1945-ом и в 91-ом есть юридические документы на новый статус после УССР. А Российская Федерация что делает в Совете Безопасности? Там нету никаких юридических документов, есть устав и жить надо по уставу. Там есть СССР, но кто сказал, что он принадлежит кацапам? Может мы может заявить, что является правопреемником СССР. Разве было какое-то решение суда? Да кацапы там вообще на птичьих правах. Хуже статуса кандидата в ЕС.
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24.06.2022 21:03 Ответить
Так може послати їх на*уй, не?
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24.06.2022 22:20 Ответить
 
 