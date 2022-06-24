Россия хочет полностью убрать ОБСЕ из Украины: блокирует продолжение мандата, - заявление ЕС

Блокируя продолжение мандата Координатора проектов ОБСЕ в Украине, Россия очевидно хочет полностью демонтировать все инструменты Организации в Украине.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашённом на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия, похоже, полна решимости демонтировать один за другим все инструменты ОБСЕ, оставаясь преданной препятствованию или отмене всех инструментов, которые приблизили бы нас к прозрачности, посредничеству, примирению и, наконец, к устойчивому миру. Так было со всеми полевыми операциями ОБСЕ ", - заявили в ЕС в ответ на отчет присутствующего на заседании Координатора проектов ОБСЕ в Украине Генрика Вилладсена.

На заседании напомнили, что сначала Россия добилась закрытия в сентябре 2021 наблюдательной миссии ОБСЕ в пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк. Затем россияне вынудили закрыть Специальную мониторинговую миссию в Украине в апреле 2022 года.

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"Кроме того, поддерживаемые Россией вооруженные формирования удерживают членов миссии СММ под стражей в Донецкой и Луганской областях Украины, несмотря на их функциональную защиту как сотрудников ОБСЕ. Это совершенно недопустимо. Мы решительно осуждаем этот факт и призываем к их немедленному увольнению. Теперь офис Координатора проектов в Украине стал следующей мишенью препятствование со стороны России", - отмечается в заявлении.

В ЕС отметили решительную поддержку продолжения мандата Координатора проектов ОБСЕ в Украине.

"Мы глубоко сожалеем по поводу заявления Российской Федерации о намерении заблокировать договоренность о продлении мандата Координатора проектов в Украине. Мы продолжаем призывать Россию пересмотреть свою позицию, чтобы дать возможность Координатору проектов в Украине продолжить свою важную работу в Украине", - говорится в заявлении.