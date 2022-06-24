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России не удается помешать поставке западного оружия для Украины, - Sky News

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,вертоліт

По данным Sky News, россияне пытаются, но не могут атаковать поставки западного оружия в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Представитель Министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому помешать.

Он также не придал большого значения уходу украинских войск из Северодонецка.

"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", – сказал чиновник.

Читайте: Россия хочет полностью убрать ОБСЕ из Украины: блокирует продолжение мандата, - заявление ЕС
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Топ комментарии
+12
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."
- Уинстон Черчилль
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24.06.2022 20:26
+11
всім респект всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:14
+10
Простыми словами,криворукие пытаются но не могут попасть.
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24.06.2022 20:14
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всім респект всебічна підтримка і повага!
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24.06.2022 20:14 Ответить
клює?
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24.06.2022 21:34 Ответить
Простыми словами,криворукие пытаются но не могут попасть.
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24.06.2022 20:14 Ответить
Кривизна Земли мешает.
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25.06.2022 08:25 Ответить
Жаль що ніяк вони не дають нам зброю великої дальності стрілянини, Ну я думаю, врешті-решт вони до цього теж прийдуть.
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24.06.2022 20:20 Ответить
"Американцы всегда находят единственно верное решение. После того, как перепробуют все остальные."
- Уинстон Черчилль
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24.06.2022 20:26 Ответить
На щастя кацапи і на таке не здатні!
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25.06.2022 08:23 Ответить
Наскільки велика дальність СТРІЛЯНИНИ догодить пані?
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24.06.2022 20:26 Ответить
))
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24.06.2022 20:30 Ответить
Вона перша почала...
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24.06.2022 20:32 Ответить
Гадаю таку дальність, щоб можна було в'їбати по москві, і не про корабель йдеться.
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24.06.2022 23:03 Ответить
Я думаю 300км буде цілком достатньо!!!
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25.06.2022 08:25 Ответить
80 кілометрів хватає, так би мовити "за глаза". тут з кількістю пускових систем не дуже, проблеми з кількістю, відверто кажучи.
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24.06.2022 20:33 Ответить
Не "хватає" 80км! До Криму не долетить! А там головна їхня база і флот!
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25.06.2022 08:29 Ответить
для блокування потрібен розум а його нема
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24.06.2022 20:21 Ответить
(одновлено) - всім респект всебічна пошана підтримка і повага!
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24.06.2022 20:21 Ответить
всім респект всебічна пошана підтримка і повага!
... а вже було? - мої пардони...
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24.06.2022 20:24 Ответить
Цей чиновник точно не зрадофіл чи всепропалець.
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24.06.2022 20:25 Ответить
Так так ((ще напишіть чому ,де і як це можна виправити((Нафіга такі новини?На кого вони працюють?На підняття духу?
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24.06.2022 20:30 Ответить
У кацапов нет ни одной ракеты с GPS-наведением именно как управления полетом. Либо крылатые курсовые с расчетом траектории, либо искандеры с телевизионной головкой наведения, которая сравнивает образы с заранее проведенной фотосъемкой БПЛА или иногда спутником. Попасть по движущийся цели они не могут ракетами. а авиация не летает. Но это не означает того факта, что они могут суицидно напасть сотней самолетов в расчете на то, что ракет ПВО не хватит на всех, и затем нанести ракетный удар самолетами. На 2-3 залета таких у них есть силы и поэтому рассредоточение на первом месте, а также поражение аэродрома в Мелитополе как опасного пункта дислокации, хотя конечно там ПВО не один дивизион наверное стоит.
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24.06.2022 20:32 Ответить
подобная атака была бы эффективна в начале вторжения но не сейчас
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24.06.2022 21:06 Ответить
Складно знайти те чого дуже мало.
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24.06.2022 20:32 Ответить
Атакуй, не атакуй - все одно одержиш нуль.
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24.06.2022 22:03 Ответить
 
 