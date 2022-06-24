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России не удается помешать поставке западного оружия для Украины, - Sky News
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По данным Sky News, россияне пытаются, но не могут атаковать поставки западного оружия в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.
Представитель Министерства обороны США, говоривший на условиях анонимности, сказал, что оружие, в том числе системы большой дальности, успешно доставляется в Украину, и РФ не может этому помешать.
Он также не придал большого значения уходу украинских войск из Северодонецка.
"Выводя украинские вооруженные силы из Северодонецка, они занимают положение, в котором могут лучше защищаться", – сказал чиновник.
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