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В Харьковской области депутат ОПЗЖ Лазуренко получил два года тюрьмы за госизмену

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,фемида,правосудие

Депутата Солоницевского поселкового совета в Харьковской области от ОПЗЖ Андрея Лазуренко суд признал виновным в государственной измене и назначил наказание в виде двух лет заключения без конфискации имущества.

Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда города Харькова, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особа_1 признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины, и назначить ему согласованное сторонами согласно соглашению о признании виновности от 09.06.2022г. наказание в виде лишения свободы два) года без конфискации имущества", - говорится в приговоре.

Согласно материалам уголовного производства, в период со 2 по 5 марта депутат по WhatsApp звонил представителям молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будет оккупирована представителями вооруженных сил РФ, которые будут поддерживать политический движение указанной партии.

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Он предоставлял указания подготовиться, чтобы совместно совершить насильственные действия в отношении представителей государственной власти Украины и лиц, выполняющих функции по ее охране, а именно: представителей подразделений териториальной обороны Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и правоохранительных органов.

Из судебного документа становится известно, что в судебном заседании обвиняемый признал вину, раскаялся в совершенном уголовном правонарушении и активно способствовал раскрытию данного преступления.

"Потерпевших от уголовного правонарушения нет. Ущерб вследствие совершения уголовного правонарушения не нанесен, тяжелые последствия отсутствуют", - отмечается в документе.

Как сообщалось, депутата Солоницевского сельского совета от ОПЗЖ задержали 15 марта.

В прокуратуре не называли фамилии депутата, но, по данным СМИ, речь шла об Андрее Лазуренко. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ. Являлся директором юридической компании "Ангард-АТТ".
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Топ комментарии
+60
Судді знущаються з України.
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24.06.2022 20:40
+42
Знову дуже суворе покарання за держзраду...
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24.06.2022 20:41
+40
За такие смешные приговоры за особо тяжкое преступление против государства в военное время надо на пару и судью сажать, а также наших недоделанных депутатов шевелить с реформой Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов
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24.06.2022 20:44
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всім - респект, шана, подяка і всебічна підтримка...
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24.06.2022 20:39 Ответить
всім оффуєннєйший респект та уважуха !

два роки за держзраду (вийде по ЗЄльоной амністії) єто круто !!!
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24.06.2022 20:52 Ответить
Цікаво, а "покаятися" на умовне у нього не вийшло?
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24.06.2022 21:12 Ответить
мабуть не схотів - з такими сроками та суддями вирішив не ссучитись...
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24.06.2022 22:04 Ответить
Не хвилюйтеся. Вийде через два місяці за примірну поведінку.
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24.06.2022 22:48 Ответить
Судья -пи#орасы гнойные ,желаю вам и вашим деткам попасть под бомбежки и быть изнасилованными вашими "старшими братьями" 🇷🇺💩, ограбленными или затоптанными танками🤮🤮🤮🤮🤮
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24.06.2022 22:41 Ответить
Європейські країни, своїм найомникам які були на боці кацапів, паяють по 29-25 років тюрми. "Наші" людиноподібні істоти у мантіях дають або смішні або взагалі випускають на волю.
Причому зарплатня у "наших" суддів у 2-4 разів перевищує європейські зарплати суддів.
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24.06.2022 23:38 Ответить
Судді знущаються з України.
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24.06.2022 20:40 Ответить
"Особа_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 КК України "

Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси

1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років ...

яке узгодження сторін ?
дві тисячі долярів судді ???
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24.06.2022 22:19 Ответить
Знову дуже суворе покарання за держзраду...
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24.06.2022 20:41 Ответить
Та да! Два роки без конфіскації - таке люте покарання назавжди і всім поголовно відіб'є бажання співрибітничати з ворогом, тобто вчиняти кримінальний!!! злочин. За крадіжку телеіону дають більше! Тьху, бл*ть!!!
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24.06.2022 21:10 Ответить
харьковское спецправосудие. местные судьи, похоже тоже в этой ячейке состояли и ждали русню. А как можно коллегу сильно наказать? Не поймут в ку-клус-клане
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24.06.2022 21:15 Ответить
От штрафа больше пользы
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24.06.2022 20:43 Ответить
За такие смешные приговоры за особо тяжкое преступление против государства в военное время надо на пару и судью сажать, а также наших недоделанных депутатов шевелить с реформой Уголовного и Уголовно-Процессуального Кодексов
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24.06.2022 20:44 Ответить
Це просто якась ганебна ганьба - за державну зраду 2 роки без конфіскації майна. НЕ 15 років, не довічне, а лише два роки без конфіскації майна. Та він вийде за півроку за хорошу поведінку. Цікаво скільки на цьому заробив так званий суддя?
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24.06.2022 20:44 Ответить
А через два роки він більше не буде зрадником?
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24.06.2022 20:45 Ответить
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -

карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -

караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.

Отсюда вопрос: что это за приговор суда, который не соответствует ни одной статье КК Украины?
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24.06.2022 20:45 Ответить
саме так !!!!!!!!!

сісти на від 12 до 15 має не тільки держзрадник, але й судді !!

досить гівнизму суддів коли на фронті гинуть наші Воїни !!!
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24.06.2022 22:12 Ответить
кота з вікна викинеш - 6 років, держзрада - 2, я хз.
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24.06.2022 20:46 Ответить
За крадений лісапєд більше дають.
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24.06.2022 21:35 Ответить
Как это возможно? За доказанную вину невозможно получить меньше 10 лет. За недоказанную вину всегда полное снятие обвинений и освобождение на месте с выплатой компенсации. Вообще нет сценария, при котором можно получить два года. Кроме конечно взяток следствию или наоборот уже со стороны следствия определенных вымогательств и рэкета, что "соглашайся, совсем немного, а то хуже сделаем", за деньги конечно.
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24.06.2022 20:46 Ответить
2 года за предательство
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24.06.2022 20:46 Ответить
Кроля чи курку треба було красти, більше би отримав.
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25.06.2022 00:23 Ответить
Это цирк на дроте, а не правосудие.
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24.06.2022 20:47 Ответить
Судячи з суддівства, держава якась хєрова - дають лише 2 роки за зраду. За звичайну крадіжку садять на значно довший строк.
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24.06.2022 20:47 Ответить
etih sudei nado vezatj....ale SBU ?!
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24.06.2022 20:48 Ответить
Виявляється суддів в Україні неможливо посадити. Під час зєльоної влади кримінальна відповідальність суддів за неправосудні рішень повністю скасована. Відкрито дорогу суддівському беспрєдєлу. Не здивуюсь, якщо ще презєденську відзнаку вручать тим суддям за «службу» батьківщині.
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24.06.2022 21:51 Ответить
Через день отпустят, еще и извинения попросят, и выплатят моральную компенсацию. Цирк на дроті.
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24.06.2022 20:48 Ответить
А конфискация имущества де? Я, наивная, думала, что дэржзрада - самое страшное преступление. Наравне с убийством с отягчающими обстоятельствами. А оно вона как. Чувак родине изменил, а судьи пожурили по отечески да и отпустили. Пипец
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24.06.2022 20:49 Ответить
А розстріл,що вже відмінили за зраду?
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24.06.2022 20:50 Ответить
За такий злочин проти батьківщини має бути мінімум 15 й позбавлення громадянських прав.А то виглядає ,як штраф за не використання паска безпеки((Знайєте скільки такий штраф був в Україні?((
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24.06.2022 20:51 Ответить
Всмысле ***** 2 года??! Как 2 года? Они там что совсем охренели?! Где обещанная 15-шка или пожизненное?
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24.06.2022 20:52 Ответить
Така держава приречена на загибель! Голосуйте й надалі за клоунів.
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24.06.2022 20:54 Ответить
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24.06.2022 20:56 Ответить
Умовно?
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24.06.2022 20:57 Ответить
е закон про колоборанство в ньому статі на 2 роки немае від 10до 15 чи довічне по якому законодавству судья судив злочинця,хтось контролюе такі вироки
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24.06.2022 21:01 Ответить
Занадто жорстоко, я вважаю, достатньо було б просто вибачення Це пи**ець. Якщо будуть такі вироки за держзраду, то цій державі гаплик без варіантів.
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24.06.2022 21:03 Ответить
2 года за госизмену????! Что происходит в стране????????????
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24.06.2022 21:03 Ответить
судьи такие же кцпские пдрсы
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24.06.2022 21:10 Ответить
щеленский своих не садит - будущее зелёной власти.
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24.06.2022 21:10 Ответить
Суки, це вирок не цьому зраднику, це вирок усій судовій системі цієї країни, та великим реХформаторам судів ПЕТІ та ЗЕЛІ
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24.06.2022 21:13 Ответить
Спасибо за лапшу на уши. Тюрьма, небось, на Гавайях...
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24.06.2022 21:15 Ответить
За хулиганство могут больше дать.
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24.06.2022 21:17 Ответить
это шутка такая? 2 года за предательство государства?
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24.06.2022 21:26 Ответить
Суддю на палю!
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24.06.2022 21:28 Ответить
С такими судьями, как у нас, выйдет через год и опять начнёт «топить» за руський мир. Только уже умнее. Судей этих, надо лет на пять посадить вместе предателями, а потом забыть выпустить
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24.06.2022 21:35 Ответить
За кандидатство в ЄС трохи пораділи й годі. Повноцінним членом ЄС ми станемо лише тоді, коли навчимось голосувати не "по пріколу".
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24.06.2022 21:40 Ответить
Судей под суд !!!
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24.06.2022 21:40 Ответить
Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 111 - позбавлення волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Але це ж посадовець, їм як завжди, добре що не умовне, це ж вони керують нами, а не ми(тобто народ), ми просто раби так завжди було.
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24.06.2022 21:40 Ответить
Я хз чого варта країна , за держзраду якої 2 роки дають . Під час війни. Може ще й умовно ? Якісь ******* сюр.
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24.06.2022 21:41 Ответить
А він сподівався на умовне,але і так добре вийшло.
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24.06.2022 21:47 Ответить
2 роки за держзраду... Хто призначить довічне судді за такий вирок?
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24.06.2022 21:48 Ответить
Идем в Европу, уже кандидаты. С такими судами и судьями через 30 лет может придем...
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24.06.2022 21:51 Ответить
С такими судами будет хер собачий а не Евросоюз
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24.06.2022 22:02 Ответить
Це знущання над всіма украінцями коли колоборант який зрадив Батьківщину під час війни дають два роки , а судді хіба не вороги?
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24.06.2022 22:05 Ответить
"Потерпілих від кримінального правопорушення не має. Шкода внаслідок вчинення кримінального правопорушення не завдана, тяжкі наслідки відсутні" Джерело: https://censor.net/ua/n3350055

Що це за х*ня!? зараз?! Серйозно?! Під час війни?! О
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24.06.2022 22:13 Ответить
Жорстоко. Можна б було просто ну-ну-ну, а тут аж 2 роки без конфіскації за державну зраду. З другого боку, цеж не якийсь Федина чи Маруся Звіроббій яки замахнулись на свте. Ця гнида раскаялася.Він більше не буде.
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24.06.2022 22:21 Ответить
2?
Ви, *****, серйозно?!!!
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24.06.2022 22:29 Ответить
Одному условно, другому 2 года. Срочно законопроект в раду- от15 до пожизненного, и напечатать кто голосовал против
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24.06.2022 22:38 Ответить
ПРИ ЧЕМ ТУТ СУД?
СУД НЕ МОЖЕТ ДАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСИТ ПРОКУРОР.
прокурор просил 2 - суд и дал 2.
(написано же: "мера наказания согласована сторонами - т.е. прокурором и обвиняемым")
Полностью свой Генпрокурор Бенедиктова одобряет
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24.06.2022 22:44 Ответить
Это чудовищное наказание по такой статье
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24.06.2022 22:46 Ответить
Эти судьи, вообще страх потеряли, за мешок картошки, и то больше дают, а здесь за измену родины, в военное время и 2 года. Вы вообще, народ считаете круглыми идиотами, которые в этом деле нихрена не разбираются, неужели все судьи умные, а остальной народ просто лохи???
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24.06.2022 23:05 Ответить
по логіці про держзраду виходить шо 13 років він вже відсидів?
шо за "суддя" виніс таке ганебне рішення?
чому той "суддя" ще не в буцигарні?
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24.06.2022 23:24 Ответить
Цей суддішко в місяць чистими отримує більше, ніж воїн зсу на нулі. Дуже потрібна державі і народу каста громадян...
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25.06.2022 04:35 Ответить
маразм крепчает. этих прокуроров и судей исправит только могила
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24.06.2022 23:52 Ответить
После таких "суровых приговоров" предатели будут множиться в геометрической прогрессии.
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25.06.2022 00:04 Ответить
Два роки...ну- це дуже багато!!! блін....а у військовий час, це не пожиттєве?
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25.06.2022 00:05 Ответить
Сурово ли это товарищи? Да, очень сурово…. Да после таких приговоров этих предателей ещё больше станет! И это в военное время… а может вы слуги ему ещё и бесплатные талоны на повидло выдадите??
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25.06.2022 00:36 Ответить
Я вкраду машину, отримаю більше.
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25.06.2022 00:39 Ответить
2 роки тюрми за Держзраду БЕЗ конфіскації майна у Воєний Стан, Карл це -
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25.06.2022 01:17 Ответить
Не зрозуміло, чому всі так на суддю накинулися? У нас же судова реформа давно як проведена, ще сивими поцрєотами, залишилося якусь вшиву вищу раду правосуддя дооформити, ну й головне, очільника сап... А так, усе вже реформовано, сім тисяч метрів пройдено...
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25.06.2022 04:32 Ответить
Де конфіскація майна?
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25.06.2022 04:33 Ответить
За крадіжку мішка картоплі більше дають. Суддю на мило!!!
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25.06.2022 07:22 Ответить
Мабуть це була не держзрада, а так собі - держзрадочка...

Ось порошенкові за держзраду вкатають 15 діб, я гадаю.
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25.06.2022 09:10 Ответить
Навіть до суду не дійде. Зелено-шоколадна вистава.
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25.06.2022 11:06 Ответить
за такой издевательский приговор самих судей судить нужно!
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25.06.2022 12:10 Ответить
чому не два тижня?
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19.07.2022 15:56 Ответить
 
 