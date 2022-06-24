В Харьковской области депутат ОПЗЖ Лазуренко получил два года тюрьмы за госизмену
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Депутата Солоницевского поселкового совета в Харьковской области от ОПЗЖ Андрея Лазуренко суд признал виновным в государственной измене и назначил наказание в виде двух лет заключения без конфискации имущества.
Об этом стало известно из приговора Киевского районного суда города Харькова, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Особа_1 признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 109 УК Украины, и назначить ему согласованное сторонами согласно соглашению о признании виновности от 09.06.2022г. наказание в виде лишения свободы два) года без конфискации имущества", - говорится в приговоре.
Согласно материалам уголовного производства, в период со 2 по 5 марта депутат по WhatsApp звонил представителям молодежного крыла партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и сообщал, что в ближайшее время Харьков и Харьковская область будет оккупирована представителями вооруженных сил РФ, которые будут поддерживать политический движение указанной партии.
Он предоставлял указания подготовиться, чтобы совместно совершить насильственные действия в отношении представителей государственной власти Украины и лиц, выполняющих функции по ее охране, а именно: представителей подразделений териториальной обороны Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и правоохранительных органов.
Из судебного документа становится известно, что в судебном заседании обвиняемый признал вину, раскаялся в совершенном уголовном правонарушении и активно способствовал раскрытию данного преступления.
"Потерпевших от уголовного правонарушения нет. Ущерб вследствие совершения уголовного правонарушения не нанесен, тяжелые последствия отсутствуют", - отмечается в документе.
Как сообщалось, депутата Солоницевского сельского совета от ОПЗЖ задержали 15 марта.
В прокуратуре не называли фамилии депутата, но, по данным СМИ, речь шла об Андрее Лазуренко. В 2019 году он баллотировался в Верховную Раду от ОПЗЖ. Являлся директором юридической компании "Ангард-АТТ".
Пожалуйста, подождите...
два роки за держзраду (вийде по ЗЄльоной амністії) єто круто !!!
Причому зарплатня у "наших" суддів у 2-4 разів перевищує європейські зарплати суддів.
Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
Кримінальний кодекс України (ЗМІСТ) Інши кодекси
1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років ...
яке узгодження сторін ?
дві тисячі долярів судді ???
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, -
караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
3. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
Отсюда вопрос: что это за приговор суда, который не соответствует ни одной статье КК Украины?
сісти на від 12 до 15 має не тільки держзрадник, але й судді !!
досить гівнизму суддів коли на фронті гинуть наші Воїни !!!
Що це за х*ня!? зараз?! Серйозно?! Під час війни?! О
Ви, *****, серйозно?!!!
СУД НЕ МОЖЕТ ДАТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСИТ ПРОКУРОР.
прокурор просил 2 - суд и дал 2.
(написано же: "мера наказания согласована сторонами - т.е. прокурором и обвиняемым")
Полностью свой Генпрокурор Бенедиктова одобряет
шо за "суддя" виніс таке ганебне рішення?
чому той "суддя" ще не в буцигарні?
Ось порошенкові за держзраду вкатають 15 діб, я гадаю.