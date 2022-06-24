Депутат Госдумы РФ Гурулев угрожает, что Лондон станет первым городом, по которому нанесут удар в случае Третьей мировой войны

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявил, что столица Великобритании будет поражена первой, если "блокада Калининграда" приведет к войне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никто не будет беспокоиться, американцы они или британцы, мы бы рассматривали их всех как НАТО", - сказал депутат в эфире "Первого канала".

"Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%" - продолжил Гурулев.

"В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

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