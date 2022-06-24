23 358 154
Депутат Госдумы РФ Гурулев угрожает, что Лондон станет первым городом, по которому нанесут удар в случае Третьей мировой войны
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявил, что столица Великобритании будет поражена первой, если "блокада Калининграда" приведет к войне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никто не будет беспокоиться, американцы они или британцы, мы бы рассматривали их всех как НАТО", - сказал депутат в эфире "Первого канала".
"Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%" - продолжил Гурулев.
"В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.
Топ комментарии
+64 KosAn30 JT26
показать весь комментарий24.06.2022 20:42
+57 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий24.06.2022 20:43
+48 три - пятнадцать
показать весь комментарий24.06.2022 20:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
"Вообще похоже у российских военных голову напрочь отморозило"
Голова у них, чтобы жрать водяру/бояру, ну и закусывать иногда, если получается.
Был еще при совке анекдот, насчет одной извилины у них и то, от фураги.
Вы, путиноиды, десяток турецких байрактаров уже цетвёртый месяц уничтожить не мохжете, а тут за один вылет собрались все спутники уничтожить. Просто злобные, ужербные недоумки эти руськие.
Три стакана ветками занюхать.
Плебсу дичь отборную как "манну" с неба втюхать,
Осень я забыл принять таблетки...
даже индия и пакистан которые друг друга ненавидят не грозят этим оружием
видимо пора все выступления 1 канала и соловьиного помета транслировать по cnn или fox
(или что там у них популярное)
с переводом
а то сидят дурачки, в неведении что тут у них враг намечается))
и японцах
хотя вроде и пару раз монтировали видео с атакой на вашингтон))
Так что там случилось с Нагасаки и Хиросимой, после того, как "ученики гитлера" разозлили американцев???
(окрім московитів - ті більше до фіно-угорців)...
Ваші погрози на *** вертять, спробують по чомусь вдарити, то відчують такий удар, що рф справді вже не буде.