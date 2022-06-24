Зеленский на фестивале Гластонбери призвал оказывать давление на политиков для помощи Украине: "Докажите, что свобода всегда побеждает!"
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Президент Владимир Зеленский призвал участников одного из самых мощных мировых фестивалей Гластонбери в Великобритании оказывать давление на политиков с целью усилить помощь Украине в восстановлении мира.
Соответствующий призыв глава Украины выразил в ходе выступления в формате онлайн, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что в этом году фестиваль возобновлен после двух лет перерыва. Пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила.
"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир.
Но! Мы не дадим российской войне сломить нас. И хотим остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей еще и в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки – все они сейчас под угрозой.
Вот почему я обращаюсь к вам за поддержкой!
Гластонбери – это самая большая концентрация свободы в эти дни. И я прошу вас поделиться этим чувством со всеми, чья свобода – под ударом.
Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир.
Время – бесценно, а каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединится к защите свободы и правды, тем скорее закончится российская война против Украины. Докажите, что свобода всегда побеждает!" – призвал глава Украины.
Пожалуйста, подождите...
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
наслідки у нього не дуже, видно по україні
И вооружать Украину, которая сейчас отстаивает свободу всей Европы.
Иначе путлер захочет дойти до Атлантики. Психология кацапни состоит на том, что они считают, что все что они способны захватить, то это все их исконное.
Не його це війна... Не розуміє він її природи...
Не наголошує на істині, що касапія - це агресивна імперія, яка завжди прагне колонізувати будь-які землі, будь-які країни навколо себе; і це просто на ********* етапі не фартонуло Україні опинитися, так би мовити, "в полі зору інтересів імперії"... І що саме тому *****, як самодержець імперії-метрополії, розпочав оцю загарбницьку війну...
Не говорить цього перша особа нашої держави - не знатиме цього весь світ; хіба що країни та народи, які вже побували в якості колоній московщини - відчувають, пам'ятають, і розуміють...
Жителям Запада следует настроиться на то, чтобы на несколько лет отдохнуть от потребительства. А промышленности Запада резко увеличить производство вооружения.
И вооружать Украину, которая сейчас отстаивает свободу всего цивилизованного мира.
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