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Зеленский на фестивале Гластонбери призвал оказывать давление на политиков для помощи Украине: "Докажите, что свобода всегда побеждает!"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал участников одного из самых мощных мировых фестивалей Гластонбери в Великобритании оказывать давление на политиков с целью усилить помощь Украине в восстановлении мира.

Соответствующий призыв глава Украины выразил в ходе выступления в формате онлайн, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что в этом году фестиваль возобновлен после двух лет перерыва. Пандемия поставила на паузу жизнь миллионов людей по всему миру, но не сломила.

"Мы в Украине тоже хотели бы сейчас вернуться к жизни, какой она была, и наслаждаться свободой и этим прекрасным летом. Но не можем этого сделать из-за самой страшной вещи – Россия украла у нас мир.

Но! Мы не дадим российской войне сломить нас. И хотим остановить войну, пока ее последствия не разрушили жизнь людей еще и в других странах Европы, Африки, Азии, Латинской Америки – все они сейчас под угрозой.

Читайте также: 4 месяца назад для Украины все изменилось. Мы стали страной в берцах и боремся за свою свободу, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Вот почему я обращаюсь к вам за поддержкой!

Гластонбери – это самая большая концентрация свободы в эти дни. И я прошу вас поделиться этим чувством со всеми, чья свобода – под ударом.

Распространяйте правду о российской войне! Помогайте украинцам, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за боевых действий. Найдите нашу благотворительную платформу United24. И оказывайте давление на всех политиков, которых вы знаете, чтобы они помогли Украине восстановить мир.

Время – бесценно, а каждый день стоит жизней. Чем больше людей присоединится к защите свободы и правды, тем скорее закончится российская война против Украины. Докажите, что свобода всегда побеждает!" – призвал глава Украины.
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Топ комментарии
+13
Я навіть більше скажу: Україна - це нерідна країна для Zе і всього 95-го кварталу... Не його!
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24.06.2022 21:50
+11
А Ти, видай коломойського Америці, заарештуй зрадників навколо себе і врешті-решт признач прокурора САП ( вже обраного)-доведи, що йдеш в Євросоюз, не "попріколу", а насправді...
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24.06.2022 21:40
+8
Потому что кловун просрал страну. Вам понадобится время, чтобы это понять.
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24.06.2022 22:40
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всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
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24.06.2022 21:28 Ответить
Цікавий формат спілкування з людством він взяв на озброєння- дуже перспективний.
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24.06.2022 21:35 Ответить
дієвий формат для симпатій, щоб бути на слуху...перевірено на українцях...
наслідки у нього не дуже, видно по україні
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24.06.2022 21:40 Ответить
Видно, що Україні не допомагають- чи що саме ви там собі розгледіли?
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24.06.2022 21:48 Ответить
Видео, что уже минус 20 % Украины.
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24.06.2022 22:37 Ответить
А чому Україна з малої літери?
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24.06.2022 21:56 Ответить
Жителям Запада следует настроиться на то, чтобы на несколько лет отдохнуть от потребительства. А промышленности Запада резко увеличить производство вооружения.
И вооружать Украину, которая сейчас отстаивает свободу всей Европы.

Иначе путлер захочет дойти до Атлантики. Психология кацапни состоит на том, что они считают, что все что они способны захватить, то это все их исконное.
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24.06.2022 21:35 Ответить
зеля нашел к кому обратиться. куча бухих и обнюханных фриков. видимо много свободного времени для записи к ним обращений. никаких же проблем под лисичанском нету...
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24.06.2022 21:38 Ответить
А Ти, видай коломойського Америці, заарештуй зрадників навколо себе і врешті-решт признач прокурора САП ( вже обраного)-доведи, що йдеш в Євросоюз, не "попріколу", а насправді...
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24.06.2022 21:40 Ответить
Це так
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24.06.2022 21:46 Ответить
Сам себе не арештує.
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24.06.2022 22:08 Ответить
Беню обязательно отдадут, как только Америка подаст запрос на экстрадикцию.
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24.06.2022 22:17 Ответить
Про сіньора голодоморів роскажи,ниций блаzeнь
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24.06.2022 21:46 Ответить
Ну от, знову якійсь неточні дефініції...
Не його це війна... Не розуміє він її природи...
Не наголошує на істині, що касапія - це агресивна імперія, яка завжди прагне колонізувати будь-які землі, будь-які країни навколо себе; і це просто на ********* етапі не фартонуло Україні опинитися, так би мовити, "в полі зору інтересів імперії"... І що саме тому *****, як самодержець імперії-метрополії, розпочав оцю загарбницьку війну...

Не говорить цього перша особа нашої держави - не знатиме цього весь світ; хіба що країни та народи, які вже побували в якості колоній московщини - відчувають, пам'ятають, і розуміють...
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24.06.2022 21:47 Ответить
Я навіть більше скажу: Україна - це нерідна країна для Zе і всього 95-го кварталу... Не його!
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24.06.2022 21:50 Ответить
чому Ви так вважаєте?
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24.06.2022 22:13 Ответить
вище пояснення. Це - просто побічний висновок.
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24.06.2022 22:28 Ответить
Потому что кловун просрал страну. Вам понадобится время, чтобы это понять.
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24.06.2022 22:40 Ответить
Краще припинити публікувати антисимітську нісенітницю
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25.06.2022 06:40 Ответить
Я вже подумав, що воно пофестивалити рвонуло...
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24.06.2022 21:49 Ответить
Натисни на Баканова спочатку! А краще обери за чесним конкурсом голову САП.
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24.06.2022 21:51 Ответить
британцы не очень довольны почитайте коменты под видео один из них-Отвратительная пропаганда на музыкальных фестивалях, куда люди едут, чтобы на несколько дней сбежать от реальности , а теперь подвергаются этому дерьму. Оставьте наши фестивали в покое или что дальше Грета Тунберг о климате будет также смеються что сколько бабок вложено и ходит в одной и той же футболке итд https://www.youtube.com/watch?v=b0N9d-IDK_Y&ab_channel=TheMirror
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24.06.2022 21:53 Ответить
Такие комментарии пишут не британцы, а ботяры кацапни.
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24.06.2022 22:13 Ответить
Интересно что лайканули тут кацпским ботам самые патриотичные патриоты с многолетним стажем.
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24.06.2022 23:08 Ответить
Зеленський знає толк в музиці
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24.06.2022 21:53 Ответить
Кремлєботи розуміють, що путлєр уже програв Зеленському дипломатичну та інформаційну війну, тому від безсилля бісяться в коментах.
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24.06.2022 22:01 Ответить
Свобода слова? А як же телемрафон, який уже всіх дістав.
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24.06.2022 22:07 Ответить
так само, як і потерті коменти на цьому сайті. тут пруть за свободу слова, але банять акаунти тих, хто не за Порошенка. з себе тре починати..
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24.06.2022 22:15 Ответить
на цій гілці - жодного потертого коменту, хіба що заспамлена брехня вище, ніби "кремлеботи тут" (насправді - жодного) ніби "бісяться в коментах". На заспамлення брехні в адекватної частини юзерів цього форуму вже зусиль вистачає. Не завжди, але вистачає.
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24.06.2022 22:33 Ответить
ой та ти шо а ну признайся як там тебе погоняли на попередньому акаунті)))
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25.06.2022 00:35 Ответить
История тысячелетий показывает, что страны, которые доходят до высокого уровня благосостояния и потребительства, переходят в состояние завоеванных и разграбленных завидующими им дикарями, потому что недостаточно уделяют внимание способности обороны.

Жителям Запада следует настроиться на то, чтобы на несколько лет отдохнуть от потребительства. А промышленности Запада резко увеличить производство вооружения.
И вооружать Украину, которая сейчас отстаивает свободу всего цивилизованного мира.
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24.06.2022 22:08 Ответить
Присутніх закликав тиснути на політиків. Політикам розповів що можна поводитись не демократично.
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24.06.2022 22:16 Ответить
тиск буде... але й там, де ЗЕ не сподівались
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24.06.2022 22:46 Ответить
Цей глашатай красиво говорити вміє. Артист.
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24.06.2022 23:13 Ответить
Цей популіст з Кварталу колись доп**диться на свою голову 🤡
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25.06.2022 01:01 Ответить
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі. Все це він назвав "Порятунком наших захисників"

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.06.2022 01:08 Ответить
 
 