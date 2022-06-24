ЕС в ОБСЕ: Путин просто должен приказать прекратить войну и вывести войска из Украины
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Президент РФ Владимир Путин, чтобы покончить с гибелью людей и разрушением в Украине, должен просто дать приказ о прекращении войны и выводе с украинской территории российских войск.
Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В четыре часа 24 февраля началась самая большая захватническая война в Европе со времен Второй мировой войны, которая принесла невыразимые страдания народу Украины. Мир знает, кто агрессор. Своим умышленным, неспровоцированным и неоправданным нападением Россия избрала быть агрессором, что мы решительно осуждаем. в дальнейшем солидарен с Украиной и ее народом", - говорится в заявлении.
Как напомнили в ЕС, на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила: масштабы смертей и разрушений в Мариуполе свидетельствуют о серьезных нарушениях международного права, а "ужасные вещи, совершенные в отношении гражданского населения, оставят неизгладимый след, в том числе для грядущих". поколений". В то же время несколько недель назад посол РФ в Великобритании назвал эти разрушения "побочным ущербом".
"Похоже, сейчас это цинично повторяется в Северодонецке и других местах Украины. Избежать такого ущерба достаточно легко. Президенту Путину просто нужно дать приказ прекратить эту войну и вывести все российские силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении ЕС.
В Евросоюзе также отметили, что агрессия России является трагедией для Украины и в то же время - острым вызовом для международного сообщества, ведь представители РФ ставят под сомнение термин "международный порядок, основанный на правилах".
"Недавнее заявление президента Путина о "возвращении и укреплении территории" разоблачило империалистический характер российской захватнической войны против Украины и четко продемонстрировало его насильственную и неоимпериалистическую попытку обычного территориального завоевания и переписывания истории", - говорится в документе.
В ЕС заверили, что продолжат оказывать мощную поддержку экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь. "Наши финансовые санкции, направленные на снижение военного потенциала агрессора, являются еще одной важной частью этого уравнения. Захватнические войны не окупились в прошлом и еще более необходимо, чтобы они не окупились в современном мире", - говорится в заявлении.
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Україна в складі СССР-2 (=рашкованська імперія)
це плюс 40 млн. талановитого населення та ВПК
Автор: © Віолетта Кравченко.
Кричать голодні -" Поможіть!
Порти давайте розблокуєм!"
Вам Україна не болить -
"Міста всі потім відбудуєм.
Ви лише дайте нам зерна,
На п'яти голод наступає."
А те, що в нас іде війна?
Від куль щодня хтось помирає.
А те, що в нас крадуть зерно,
Вивозять фурами до себе.
Ці факти вам, ніби кіно,
То ж не у вас палає небо.
А як родину повернуть?
Ні чоловіка, ні дитини...
Жінки собі волосся рвуть,
Чорну вдягаючи хустину.
Як не своє, то не болить?
Своя сорочка ближча тілу.
Ви їсти хочете, ми - жить!
Хіба вам є до того діло?
Загородили ми грудьми
Весь світ.
Тож не ховайте очі.
Ми вберегли вас від війни,
Лише у нас тривожні ночі.
Немає у людей житла,
Зруйновані міста і села.
Щодня могили і тіла,
Усіх, які за вас померли.
Бо то на нас цей звір пішов.
Коли б його не зупинили -
Уже й до вас би теж прийшов
І вже б у вас росли могили.
Цей звір роками кров смоктав
І сіяв смерть, а всі мовчали.
Його здолати час настав,
Бо зовсім не на тих напали!
Та замість нам допомогти
Здолати зло та жити в мирі.
Відкрити просите порти,
Піти на поступки росії.
А як же ми?
Усі мовчать...
Лунають лиш слова красиві.
Ракети нам щодня летять,
А ви з родинами...
Щасливі...
Минула ця страшна весна
І літо, літо на порозі.
Чи є в тім світова вина,
Що нас тримають у облозі?
Що в нас "котли" і геноцид,
Що нас з лиця землі стирають.
Нас просто знищують, як вид,
Бо сил здолати нас не мають.
Ви мовчите...
Вам би зерна...
Що трапилось з цим білим світом?
Бажаю вам, щоб крик -" Війна! "
Не чули ви і ваші діти.
Скандальное заявление сделал близкий соратник Путина, депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев:
- Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции.
Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%. В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов. https://t.me/charter97_org/76516
Терористи не мають права знаходитися в такій поважній міжнародній організаціі , як ОБСЄ !! ‼️‼️‼️