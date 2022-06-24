ЕС в ОБСЕ: Путин просто должен приказать прекратить войну и вывести войска из Украины

Президент РФ Владимир Путин, чтобы покончить с гибелью людей и разрушением в Украине, должен просто дать приказ о прекращении войны и выводе с украинской территории российских войск.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В четыре часа 24 февраля началась самая большая захватническая война в Европе со времен Второй мировой войны, которая принесла невыразимые страдания народу Украины. Мир знает, кто агрессор. Своим умышленным, неспровоцированным и неоправданным нападением Россия избрала быть агрессором, что мы решительно осуждаем. в дальнейшем солидарен с Украиной и ее народом", - говорится в заявлении.

Как напомнили в ЕС, на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила: масштабы смертей и разрушений в Мариуполе свидетельствуют о серьезных нарушениях международного права, а "ужасные вещи, совершенные в отношении гражданского населения, оставят неизгладимый след, в том числе для грядущих". поколений". В то же время несколько недель назад посол РФ в Великобритании назвал эти разрушения "побочным ущербом".

Читайте: Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Евросоюза, - Кулеба

"Похоже, сейчас это цинично повторяется в Северодонецке и других местах Украины. Избежать такого ущерба достаточно легко. Президенту Путину просто нужно дать приказ прекратить эту войну и вывести все российские силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также отметили, что агрессия России является трагедией для Украины и в то же время - острым вызовом для международного сообщества, ведь представители РФ ставят под сомнение термин "международный порядок, основанный на правилах".

"Недавнее заявление президента Путина о "возвращении и укреплении территории" разоблачило империалистический характер российской захватнической войны против Украины и четко продемонстрировало его насильственную и неоимпериалистическую попытку обычного территориального завоевания и переписывания истории", - говорится в документе.

Также читайте: Россия хочет полностью убрать ОБСЕ из Украины: блокирует продолжение мандата, - заявление ЕС

В ЕС заверили, что продолжат оказывать мощную поддержку экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь. "Наши финансовые санкции, направленные на снижение военного потенциала агрессора, являются еще одной важной частью этого уравнения. Захватнические войны не окупились в прошлом и еще более необходимо, чтобы они не окупились в современном мире", - говорится в заявлении.