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ЕС в ОБСЕ: Путин просто должен приказать прекратить войну и вывести войска из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин, чтобы покончить с гибелью людей и разрушением в Украине, должен просто дать приказ о прекращении войны и выводе с украинской территории российских войск.

Об этом говорится в заявлении ЕС, оглашенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В четыре часа 24 февраля началась самая большая захватническая война в Европе со времен Второй мировой войны, которая принесла невыразимые страдания народу Украины. Мир знает, кто агрессор. Своим умышленным, неспровоцированным и неоправданным нападением Россия избрала быть агрессором, что мы решительно осуждаем. в дальнейшем солидарен с Украиной и ее народом", - говорится в заявлении.

Как напомнили в ЕС, на прошлой неделе Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет сообщила: масштабы смертей и разрушений в Мариуполе свидетельствуют о серьезных нарушениях международного права, а "ужасные вещи, совершенные в отношении гражданского населения, оставят неизгладимый след, в том числе для грядущих". поколений". В то же время несколько недель назад посол РФ в Великобритании назвал эти разрушения "побочным ущербом".

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"Похоже, сейчас это цинично повторяется в Северодонецке и других местах Украины. Избежать такого ущерба достаточно легко. Президенту Путину просто нужно дать приказ прекратить эту войну и вывести все российские силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении ЕС.

В Евросоюзе также отметили, что агрессия России является трагедией для Украины и в то же время - острым вызовом для международного сообщества, ведь представители РФ ставят под сомнение термин "международный порядок, основанный на правилах".

"Недавнее заявление президента Путина о "возвращении и укреплении территории" разоблачило империалистический характер российской захватнической войны против Украины и четко продемонстрировало его насильственную и неоимпериалистическую попытку обычного территориального завоевания и переписывания истории", - говорится в документе.

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В ЕС заверили, что продолжат оказывать мощную поддержку экономической, военной, социальной и финансовой устойчивости Украины, включая гуманитарную помощь. "Наши финансовые санкции, направленные на снижение военного потенциала агрессора, являются еще одной важной частью этого уравнения. Захватнические войны не окупились в прошлом и еще более необходимо, чтобы они не окупились в современном мире", - говорится в заявлении.
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Топ комментарии
+15
*ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!* Кричать голодні -" Поможіть! Порти давайте розблокуєм!" Вам Україна не болить - " Міста всі потім відбудуєм. Ви лише дайте нам зерна, На п'яти голод наступає. " А те, що в нас іде війна? Від куль щодня хтось помирає. А те, що в нас крадуть зерно, Вивозять фурами до себе. Ці факти вам, ніби кіно, То ж не у вас палає небо. А як родину повернуть? Ні чоловіка, ні дитини... Жінки собі волосся рвуть, Чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить? Своя сорочка ближча тілу. Ви їсти хочете, ми - жить! Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми Весь світ. Тож не ховайте очі. Ми вберегли вас від війни, Лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла, Зруйновані міста і села. Щодня могили і тіла, Усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов. Коли б його не зупинили - Уже й до вас би теж прийшов І вже б у вас росли могили. Цей звір роками кров смоктав І сіяв смерть, а всі мовчали. Його здолати час настав, Бо зовсім не на тих напали! Та замість нам допомогти Здолати зло та жити в мирі. Відкрити просите порти, Піти на поступки росії. А як же ми? Усі мовчать... Лунають лиш слова красиві. Ракети нам щодня летять, А ви з родинами... Щасливі... Минула ця страшна весна І літо, літо на порозі. Чи є в тім світова вина, Що нас тримають у облозі? Що в нас "котли" і геноцид, Що нас з лиця землі стирають. Нас просто знищують, як вид, Бо сил здолати нас не мають. Ви мовчите... Вам би зерна... Що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик -" Війна! " Не чули ви і ваші діти. Автор :© Віолетта Кравченко .
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24.06.2022 21:50
+11
Господін ШікльГрубер просто должен остановіть вайну і вивєсті вайска із Австрії Чехословаччині Польші сєсєсєр і тд...
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24.06.2022 21:40
+9
О, ця двіжуха мені все більше подобається. Тепер ЄС виступає з нами єдиним фронтом у антіпутлерівській коаліції.
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24.06.2022 21:38
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О, ця двіжуха мені все більше подобається. Тепер ЄС виступає з нами єдиним фронтом у антіпутлерівській коаліції.
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24.06.2022 21:38 Ответить
наша віна це їхня війна, ми маємо змусити усвідомити це європейців !

Україна в складі СССР-2 (=рашкованська імперія)
це плюс 40 млн. талановитого населення та ВПК
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24.06.2022 22:02 Ответить
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24.06.2022 22:05 Ответить
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25.06.2022 03:08 Ответить
Ты шо обосрался, поц? Уже давно есть коалиция!
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24.06.2022 22:12 Ответить
Ес это дырка от бублика, так же как НАТО. Скоро проверим на Литве.
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24.06.2022 22:23 Ответить
скажи, паляниця!
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24.06.2022 22:42 Ответить
...вася, скоро украинцы и литовцы перед телевизорами с попкорном будут делать ставки, например, на масквачкалинский или питерский дистрикты, сражающиеся между собой в Первых Голодных Играх эрэфии - запомни этот пост
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24.06.2022 23:11 Ответить
Ва ші заяви давно не цікаві- цікаві реальні справи.
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24.06.2022 21:39 Ответить
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24.06.2022 21:39 Ответить
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25.06.2022 03:12 Ответить
І застрелитися.
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24.06.2022 21:39 Ответить
Господін ШікльГрубер просто должен остановіть вайну і вивєсті вайска із Австрії Чехословаччині Польші сєсєсєр і тд...
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24.06.2022 21:40 Ответить
Вже було. Ліга націй - була така організація.
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24.06.2022 21:53 Ответить
Ага, звідки срср благополучно випхали за напад на Фінляндію. А в "оновленому" ООНі кацапстан і досі має право вето...
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24.06.2022 22:51 Ответить
Их там что, зеленский покусал?
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24.06.2022 21:41 Ответить
Держи своего поца при себе!
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24.06.2022 22:14 Ответить
Ну добре, знову заявили, пальчиком пригрозили Давайте вже конкретніші дії, досить вже засідати.
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24.06.2022 21:44 Ответить
*ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!* Кричать голодні -" Поможіть! Порти давайте розблокуєм!" Вам Україна не болить - " Міста всі потім відбудуєм. Ви лише дайте нам зерна, На п'яти голод наступає. " А те, що в нас іде війна? Від куль щодня хтось помирає. А те, що в нас крадуть зерно, Вивозять фурами до себе. Ці факти вам, ніби кіно, То ж не у вас палає небо. А як родину повернуть? Ні чоловіка, ні дитини... Жінки собі волосся рвуть, Чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить? Своя сорочка ближча тілу. Ви їсти хочете, ми - жить! Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми Весь світ. Тож не ховайте очі. Ми вберегли вас від війни, Лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла, Зруйновані міста і села. Щодня могили і тіла, Усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов. Коли б його не зупинили - Уже й до вас би теж прийшов І вже б у вас росли могили. Цей звір роками кров смоктав І сіяв смерть, а всі мовчали. Його здолати час настав, Бо зовсім не на тих напали! Та замість нам допомогти Здолати зло та жити в мирі. Відкрити просите порти, Піти на поступки росії. А як же ми? Усі мовчать... Лунають лиш слова красиві. Ракети нам щодня летять, А ви з родинами... Щасливі... Минула ця страшна весна І літо, літо на порозі. Чи є в тім світова вина, Що нас тримають у облозі? Що в нас "котли" і геноцид, Що нас з лиця землі стирають. Нас просто знищують, як вид, Бо сил здолати нас не мають. Ви мовчите... Вам би зерна... Що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик -" Війна! " Не чули ви і ваші діти. Автор :© Віолетта Кравченко .
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24.06.2022 21:50 Ответить
Трошки підрихтував.
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24.06.2022 22:07 Ответить
ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!

Автор: © Віолетта Кравченко.

Кричать голодні -" Поможіть!
Порти давайте розблокуєм!"
Вам Україна не болить -
"Міста всі потім відбудуєм.
Ви лише дайте нам зерна,
На п'яти голод наступає."
А те, що в нас іде війна?
Від куль щодня хтось помирає.
А те, що в нас крадуть зерно,
Вивозять фурами до себе.
Ці факти вам, ніби кіно,
То ж не у вас палає небо.
А як родину повернуть?
Ні чоловіка, ні дитини...
Жінки собі волосся рвуть,
Чорну вдягаючи хустину.
Як не своє, то не болить?
Своя сорочка ближча тілу.
Ви їсти хочете, ми - жить!
Хіба вам є до того діло?
Загородили ми грудьми
Весь світ.
Тож не ховайте очі.
Ми вберегли вас від війни,
Лише у нас тривожні ночі.
Немає у людей житла,
Зруйновані міста і села.
Щодня могили і тіла,
Усіх, які за вас померли.
Бо то на нас цей звір пішов.
Коли б його не зупинили -
Уже й до вас би теж прийшов
І вже б у вас росли могили.
Цей звір роками кров смоктав
І сіяв смерть, а всі мовчали.
Його здолати час настав,
Бо зовсім не на тих напали!
Та замість нам допомогти
Здолати зло та жити в мирі.
Відкрити просите порти,
Піти на поступки росії.
А як же ми?
Усі мовчать...
Лунають лиш слова красиві.
Ракети нам щодня летять,
А ви з родинами...
Щасливі...
Минула ця страшна весна
І літо, літо на порозі.
Чи є в тім світова вина,
Що нас тримають у облозі?
Що в нас "котли" і геноцид,
Що нас з лиця землі стирають.
Нас просто знищують, як вид,
Бо сил здолати нас не мають.
Ви мовчите...
Вам би зерна...
Що трапилось з цим білим світом?
Бажаю вам, щоб крик -" Війна! "
Не чули ви і ваші діти.
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24.06.2022 22:08 Ответить
И как можно было это допустить на территории Украины? Где были зели, кулебы и прочая чепуха
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24.06.2022 22:28 Ответить
Про репарації там щось є?
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24.06.2022 21:51 Ответить
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24.06.2022 21:52 Ответить
В Госдуме РФ угрожают, что в случае Третьей мировой Лондон будут бомбить первым.

Скандальное заявление сделал близкий соратник Путина, депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев:

- Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции.
Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%. В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов. https://t.me/charter97_org/76516
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24.06.2022 21:58 Ответить
А какие нацисты не мечтают разбомбить Киев и Лондон? В 1940-м году нацисты начали бомбить Лондон в 1941 взялись за Киев. Так и эти хотят только в обратном порядке.
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24.06.2022 22:15 Ответить
Ты хочешь, чтобы разбомбили
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24.06.2022 22:25 Ответить
Отсоснуть, разом с тобою.
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24.06.2022 22:43 Ответить
Слова, слова, слова…
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24.06.2022 22:00 Ответить
Імпотентні та пусті організації, які крім занепокоєння нічого запропонували не можуть.
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24.06.2022 22:01 Ответить
Репарації без поразки ********* платити не буде. Це ж очевидно. Навіть якщо прибере війська, а це вони змушені будуть зробити отримавши звіздюлєй, ************ роки санкцій доки до них дійде що сплачувати за вкрадене і знищене з процентами таки доведеться. Вже те що вони втратять загарбане але знищать пів України, її економіку, загадять землю і повбивають людей вони будуть вважати "перемогою" яка "зупинила ніцізмь". І тільки десятиліття відрахувань з зарплат, пенсій, стипендій, і всіх видів доходів та продаж на користь Україні, змусять їх переоціни вартість агресивної війни і своїх "імперських амбіцій". І до кінця виплат санкції знімати не можна! - має ж бутти стимул для дебілів!
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24.06.2022 22:09 Ответить
Вывод войск и выплата репараций и осуждение военных преступников это главные условия возвращения в цивилизованный мир.
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24.06.2022 22:16 Ответить
вклади: "..вазможнава вазвращенія "
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24.06.2022 22:36 Ответить
Не має їм дороги до цивілізації
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24.06.2022 22:45 Ответить
Де вони бачили неоімперіалістичного насильника, який б розпочав найбільшу загарбницьку війну у Європі, порушив міжнародний порядок, спричинив масштабні руйнування і страждання... а потім такий, йой, і "просто віддав наказ" все припинити, все повернув і пішов? Ну, серйозно?
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24.06.2022 22:10 Ответить
уничтожение рф возможно... и это надо сделать ЛЮБОЙ ценой, даже ценой ядерной войны, иначе эта опухоль уничтожит всех. Второго не дано.
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24.06.2022 22:18 Ответить
Та й без ядерної війни. Розпад рАїсі найрозумніше продовження
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24.06.2022 22:24 Ответить
Коли дітям росіянського посла відріжуть голови. Це також буде побічним ефектом
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24.06.2022 22:22 Ответить
Оно не может. Оно поставило себя в позицию защитнега от злого напавшего НАТО. Питерский гопник не очень умный
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24.06.2022 22:43 Ответить
парад идиотов
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24.06.2022 22:54 Ответить
У мене дежавю .Я вже десь чув что нада просто перестать стрелять
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24.06.2022 22:54 Ответить
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24.06.2022 22:54 Ответить
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24.06.2022 23:13 Ответить
Вони там дійсно вважають це можливим, чи це прикол такий?
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24.06.2022 23:09 Ответить
А ще путін має приїхати у Відень і помити підлогу у всіх помешканнях ОБСЄ... Такий же реалістичний заклик...
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25.06.2022 00:28 Ответить
Потрібно гнати кацапів сцяними тряпками із Постійної ради ОБСЄ !!

Терористи не мають права знаходитися в такій поважній міжнародній організаціі , як ОБСЄ !! ‼️‼️‼️
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25.06.2022 00:34 Ответить
 
 