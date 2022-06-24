Доказательства по делу об агентурной сети ГРУ РФ должны стать основой самых жестких санкций, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Доказательства по делу об агентурной сети Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, в которую входил народный депутат Андрей Деркач, должны стать основой самых жестких антироссийских санкций.
Об этом председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Разоблачение Службой безопасности Украины агентурной сети ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач, позволило получить доказательства, которые должны лечь в основу самых жестких санкций", - отметил политик.
По данным Арахамии, СБУ установила, что были выделены миллионы долларов для создания частных охранных фирм под кураторством российских разведчиков.
"Эти факты подтверждают не только то, что Россия является спонсором терроризма, но и то, что для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", - отметил Арахамия.
По его убеждению, в этой связи Россия должна быть полностью отрезана от возможности получать, хранить, переводить доллары, евро или другую свободно конвертируемую валюту. "Ведь для них это инструмент финансирования преступлений, а не способ развивать экономику, создавать блага и делиться ими с человечеством", - заявил народный депутат.
Как сообщалось, Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления Генерального штаба Российской Федерации, в которую входил народный депутат Андрей Деркач. По данным следствия, Деркач курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В отношении депутата начато досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
вот цей перл є явним пргресом проти поддутих корабєльних сосєн
для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", - отметил Арахамия.
"Держите вора!!!"
А що, фраерок - хламидия нервувать і дьоргаться почав!?...
завали тупое хлебало, мудила
Дубинский заявил, что ОПУ требовал его участия в пресс-конференции Деркача по «пленкам Порошенко-Байдена»
https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/novost/politika/araxamiya-otreagiroval-zayavlenie-dubinskogo-prichastnosti-op-plenkam-poroshenko-bajdena
«И именно Офис президента требовал от меня участия в пресс-конференции, где Деркач обнародовал те пленки. Так вот специально для аферистов и мошенников с Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался и тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции Давиду Арахамии», - заявил он.
Дубинский также сказал, что Арахамия якобы «пытается замести следы в деле пленок Порошенко-Байдена».
«Потому что именно он собирал и подбирал людей в следственную комиссию по обнародованным Деркачем пленкам, именно Арахамия проводил через регламентный комитет соответствующее постановление и затем регистрировал ее и пытался провести в повестку дня», - добавил он.
что так называемые "ПЛЕНКИ ДЕРКАЧА",
на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену,
могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.
https://www.currenttime.tv/a/zelensky-poroshenko-derkach-baiden/30622400.html
Его гнев был обращен не против Байдена,
а против его политического соперника Порошенко.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
Байден и сам в 2018 году раскрыл свою роль в отставке Шокина, которая была законным условием получения помощи от США. Аудиозапись не открывает ничего нового, и, разумеется, ничего скандального о Байдене.
В свою очередь, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена». Его гнев был обращен не против Байдена, а против его политического соперника Порошенко. Хотя он, вероятно, подразумевал внутреннюю политику, Зеленскому стоит опасаться того, чтобы способствовать беспочвенной предвзятой кампании против Байдена, что может поставить под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
Ловити та САДИТИ!!!
В частности, про Оман ?
https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA
Кроме этого Дубинский утверждает, ОП не просто согласовывал соответствующие действия, но и принимал в них активное участие.
Источник: https://censor.net/ru/n3254081
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖО БАЙДЕНА
НЕ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ БИЗНЕСМЕНА РОМАНА АБРАМОВИЧА
Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 15 марта, Великобритания - 10 марта.
Абрамович начал спасать свои яхты из европейских портов, суперяхту "Solaris" спрятали в турецком городе Бодрум во избежание ареста
Через несколько часов после начала войны с Украиной Абрамович передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335079
Арахамія СПАЛИВСЯ!!!
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Я не пойму:
ЛОХ ВОВЧИК или НЕЛОХ?
Ой как нехорошо и неожиданно может получиться... Вагнеровцы, Крым, срыв оборонзаказа, волонтеры, генералы, ''Зависший'' конкурс на главу САП ....
только бы вы, засланцы, не успели сбежать в КНДР-Китай-Мокшу с "асфальтовым золотом партии", которое успели наколядувать..
ох и подсунул же вумный нарид дерьма всем нам и себе, в первую очередь..(
А то б у них бистро наступило "просвєтлєніе в уму".
Кажуть, що "визволителі" завозять в окуповані міста пам"ятники Лєніну.
Хай їм листа напишуть, привезуть у подарунок "для полного счастья"
@Punisher_Cat
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7 ч
Подейкують, що колишня медійна торпеда Банкової, а зумісництвом улюблений пудель Бені, учора сі....вся за кордон! Як завчасно, враховуючи офіційне повідомлення СБУ. Але ми впевнені, що він скоро повернеться. Тому що це вже занадто, якщо буде ще один зрадник серед Слуг народу!
Те, що Деркач російський агент знала вся Сумська область. У 2021 Штати тобі прямим текстом сказали, що Андрюха працює на рашку. Але вам було *****!
Ти думаеш, що ви там самі хитрожопі, а нарід тупий?
Бакланов має потрапити під санкції, ДБР та всі інші контори-дармоїди, які забили *** на антиукраїнську діяльність Деркача!
Да і ти, Агрохімія, теж несеш відповідальність, бо ти і твої друзі прикривали цю бездіяльність "компетентних органів".
До чого це призвело? До Чонгара, Херсона, Маріка. Це все на твоїй совісті, Агрохімія!
Не знало тільке Зе оточення )))
Как только кто-нибудь из них первый побежит, за ним рвонет целая стая
А то колаборантам умовне покараня і відновленя на роботі!
Збереженя депутатських мандатів при забороненій партії і колаборанстві!
Чи має ТАК бути?