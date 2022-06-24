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Новости Война в Украине
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Харьковщина (4114) государственная измена (949) тероборона (291)

Мэр города Южный Харьковской области, запретивший выдавать оружие теробороне в начале вторжения, получил 5 лет условно и уже вышел на работу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мэр города Южный (Харьковская область) заблокировал в первые дни наступления россиян выдачу оружия членам местной теробороны. Его наказали – присудили 5 лет с испытательным сроком два года. И он уже снова вышел на работу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке написал харьковский адвокат Владимир Рисенко.

Он отметил: "Вчера в Харькове взорвалась настоящая Государственная измена. Я не смог о ней написать - просто опустились руки. Но настоящую государственную измену надо фиксировать и, главное, уничтожать. Потому что она просто на наших глазах уничтожает Украину".

Районный суд в Харькове вынес приговор государственному изменнику - мэру города Южный Харьковской области. Но, неожиданно, не за государственную измену. Чистая хронология. Прочтите ее очень внимательно.

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28 февраля руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщает, что правоохранители задержали мэра Южного Александра Брюханова, его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора по подозрению в госизмене.

4 марта Брюханову объявили о подозрении по ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена). Что ему инкриминируют? О, здесь очень интересно.

Лежит себе в судебном реестре определение от 27 мая 2022 г., в котором все очень хорошо написано:

"Следователь указывает, что лицо_1 будучи председателем Южногородской территориальной громады Харьковской области после вторжения Вооруженных Сил Российской Федерации в государственную границу Украины, 27.02.2022 в неустановленное следствием время, находясь в г. Южный Харьковской области, у лицо_1 возник преступный умысел направлен на умышленное совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем блокирования выдачи огнестрельного оружия представителям териториальной обороны в период вооруженного конфликта. С этой целью лицо_1 обратился в городской совет о не допущении вооружения военных формирований на территории Южной городской территориальной громады для защиты территориальной целостности Украины".

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Простая и очевидная государственная измена - мэр города в Харьковской области обратился в городской совет и заблокировал выдачу оружия ТРО. Также выступил перед местными жителями и призвал не сопротивляться российским оккупантам.

Чем это подтверждено? И многим: "Следователь указывает, что обоснованность предъявленного ЛИЦО_1 подозрения подтверждается собранными входе проведения досудебного расследования доказательствами, а именно: сообщением об выявленном уголовном правонарушении от 28.02.2022, заявлением ЛИЦО_2 , ЛИЦО_6 , ЛИЦО_4 , ЛИЦО_9 , допросами ЛИЦО_6 , ЛИЦО_5 , ЛИЦО_2". Видите, вон куча свидетелей это подтверждает. А еще прокуратура хотела для доказательства вины Брюханова "провести допросы свидетелей, получить материалы публичного выступления ЛИЦО_1, после чего провести экспертизы видео-, звукозаписи и портретной экспертизы по таким материалам".

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При чем доказать вину прокуратура хотела именно по ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена). От 12 до 15 лет лишения свободы.

Еще 27 мая горело таким желанием. И суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил сроки до 28.08.2022г.

Но здесь и появляется знаменитое НО.

Но это желание внезапно исчезает. Никакие экспертизы никто уже не проводит.

11 июня 2022 прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры Бондаренко А.А. заключает с Брюхановым соглашение о признании виновности, в котором уже нет никакой государственной измены. Исчезла. Его действия переквалифицированы по ч. 2 ст. 110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) – от пяти до десяти лет.

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И уже 20 июня 2022 Киевский районный суд Харькова выносит приговор, в котором утверждает это соглашение с прокуратурой.

Пять лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком в два года. Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить ее из-под стражи из зала суда.

Все. Свободен на все четыре стороны. Только за пределы Украины уезжать нельзя.

На фото государственный предатель, мэр города, который заблокировал выдачу оружия ТРО и призвал не сопротивляться оккупантам. Который вчера вышел на работу.

Работать мэром города в Харьковской области, в которой продолжается война и каждый божий день гибнут украинцы, сопротивляясь оккупантам, сидя дома под обстрелами, ожидая освобождения на оккупированной части области.

Все, вот сейчас все. Вернее все. Все цензурные слова у меня закончились".

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Мэр города Южный Харьковской области, запретивший выдавать оружие теробороне в начале вторжения, получил 5 лет условно и уже вышел на работу 01
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Топ комментарии
+101
Це ж треба...
Патріотів так легко зелена влада не відпускала
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24.06.2022 22:37
+74
Такими темпами грядут суды Линча над судейским корпусом.
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24.06.2022 22:39
+72
Він же ж засуждений. Яким чином "він вийшов знов на роботу", яка є державною?
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24.06.2022 22:45
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Страница 2 из 2
Щось в цій історії значна прогалина, а саме перед укладанням угоди прокурор мав змінити обвинувачення з ч. 1 ст. 111 на ч. 2 ст. 110 КК. Але весь хейт у коментарях лише у бік суду чомусь) Адже суд за законом не може перекваліфікувати самостійно на більш тяжку статтю.
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24.06.2022 23:19 Ответить
За,такого складу, угода????
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24.06.2022 23:25 Ответить
угоду обычно заключают (особенно по тяжким), когда у следствия нету толковых доказательств, прокурор знает что оно в суде скорее всего развалится, и просто психологически ломают обвиняемого на угоду с условным сроком. что б типа и оправдательный не получить, и галочку про законченное дело поставить в отчет.
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25.06.2022 00:42 Ответить
"Не на часi, після війни розберемося" (с)
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24.06.2022 23:19 Ответить
Ви напевно не вкурсі, що два рази судити за один і то й же злочин не можна. Так що якщо спливе термін апеляції, то фініта ля комедія.
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24.06.2022 23:31 Ответить
А что помешает этой роже ещё раз сдать Украину?
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25.06.2022 07:14 Ответить
Ну і морда! Я чомусь такими і уявляв собі зрадників України.
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24.06.2022 23:23 Ответить
Декому не вистачить одного життя, щоб таке їбало наїсти...
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24.06.2022 23:40 Ответить
Шо? А,обнулити суд в повному складі в окопах?????????
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24.06.2022 23:24 Ответить
И что после этой статьи он так и продолжит жить в кайф и предавать страну дальше ?
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24.06.2022 23:33 Ответить
В этой новости прекрасно все
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24.06.2022 23:33 Ответить
Страна на ручном управлении Зеленского!
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25.06.2022 08:36 Ответить
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди»
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24.06.2022 23:38 Ответить
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24.06.2022 23:41 Ответить
так чому зараз мовчить тероборона вона ж вже озброєна чи ця падлюка її вже всигла розброїти
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24.06.2022 23:47 Ответить
За бабки Українські судді можуть все😉
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24.06.2022 23:53 Ответить
а судья тут при чем? если у него была угода с прокурором, то судья может ее лишь утвердить, если стороны не возражают
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25.06.2022 00:44 Ответить
Ага, как удобно! И все не при делах
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25.06.2022 08:39 Ответить
при делах или нет, но при угоде от судьи уже ничего не зависит
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25.06.2022 13:49 Ответить
Спасибо зебилы
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24.06.2022 23:53 Ответить
Я думаю ,что учитывая военное время , таких тварей надо просто ликвидировать! И я надеюсь ,найдется доброволец , который из-за действий этого выродка потерял все займётся его ликвидацией.
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24.06.2022 23:55 Ответить
****, що за суд? Де суд у військовий час? Скільки можна?.....
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24.06.2022 23:56 Ответить
А чё уже снаряды не литают и асколки не разлитаюцца, мины не валяюцца. Какие праблемы. ПС. И воззе ссутьда магут прилитеть.
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24.06.2022 23:57 Ответить
ліквдуівти порося за закнами війни.Зеленський Баканов Венедиктова де ви ***** нюх свій втратили. Ви що і далі будете з нас робити ідіотів.Ні ***** тепер не буде.***** російській ферерації слава ЗСУ. Всі це бачать та читають невже вам мало поперджень.
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25.06.2022 00:14 Ответить
Українська судова система-це суцільна державна зрада. Ну а з цим покидьком що повинно статися?..."нещасний випадок". Судячи з усього це єдиний дієвий метод
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25.06.2022 00:15 Ответить
На ньому кров наших побратимів, із-за нього нас вбивають і калічать дайте координати цієї тварини та його посіпак
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25.06.2022 00:30 Ответить
місце проживання: м. Південне, Харківський район, Харківська область - шо еще?
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25.06.2022 08:47 Ответить
просто он друг зелеНого-мародерины зеЛи. тот своих не бросает
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25.06.2022 00:44 Ответить
Страна не пуганных идиотов.
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25.06.2022 00:51 Ответить
І основна зрада цієї новини - навіть не вчинок цього вилупка.
"Отримав 5 років умовно і вже вийшов на роботу" - ось тут із мого зрадометра аж іскри посипалися і дим пішов.
...
Альо, ***! Ви суп із риби їли? Який нахій умовний вирок? Він що, фулюганство вчинив? По п'яні пику комусь натовк?
Злочин, який поставив під удар обороноздатність країни і прирік людей на загибель та окупацію. Тут навіть терміну давності не може бути. Вивестив чисте поле, поставити мордякою до стіни - і кулю в лоба. Як мінімум довічний термін без права на ґамністію, якщо вже по гуманізьму (хоча насправді треба суворо і за законами воєнного часу).
Кричущий *******. Схоже, треба купувати професійний зрадометр Technics чи Kenwood.
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25.06.2022 00:52 Ответить
*вивести в чисте поле
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25.06.2022 00:55 Ответить
Зе ВЛАДА ПОВАЖАЄ ЗАКОН, А ЗАКОН КАЖЕ - СВОЇХ НЕ ЧІПАТИ 😅
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25.06.2022 00:55 Ответить
Мені здається, що Зе компанія досі не усвідомлює ситуацію.
Якщо почне хитатися вся система, то живими вони з України не виїдуть, в тому числі і Блазень.
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25.06.2022 01:01 Ответить
Вот нет уже сил терпеть эту эту бесконечную безнаказанность, это бл**во. Что-то надо делать, а не только патриотические комменты строчить. Ведь продуем все, и эту войну продуем
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25.06.2022 01:14 Ответить
Ні не продуєм, але заплатим дуже дорого і якщо потім після перемоги не зробимо відповідних дій то союзники нас покинуть. От тоді продуєм ! А на сьогоднішній день Україна виконує роль памперса. Нажаль, але ми "мудрий нарід" самі йшли до цього.
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25.06.2022 08:43 Ответить
Ще кампанія дуже скоро піде за кораблем!!!
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25.06.2022 01:27 Ответить
С такими судьями нас в ЕС никогда не примут.
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25.06.2022 02:35 Ответить
Надежды на судебную систему нет никакой.Была гнилой и осталась гнилой.Только суды Линча может откроют глаза власти.
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25.06.2022 02:44 Ответить
Не обманюйте самі себе, не відкриють. Суд це частина влади, а влада себе оберігатиме докінця. Лінчування як варіант (щось подібне, але дуже лагідне вже було -- чиновник + сміттєвий бак), але після перемоги. Зараз одна надія на "дядю Сема" на те які в нього плани і як міцно він тримає клоуна за бейци.
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25.06.2022 08:56 Ответить
Браво....
Реформированная прокуратура Венедиктовой в самом цвете....
Интересно как там дела на Стерненко, Антоненко, Кузьменко, Дугарь и др.?
Или прокуроры пока на паузе?
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25.06.2022 04:15 Ответить
так ті хто зраджували поруч вже давно на своїх посадах - це заступник, нач. відділку поліції та його підлеглий. далі ще цікавіще. у громаді поруч голова мороз взагалі захопив владу, створив своє формування, озброїв його і це після того коли теж саме робив що і брюханов, про що було в новинах висвітлено на відео 2 березня. потім мороз з своїм оточенням став "займатись" гуманітаркою і навіть розікрав продуктові пакунци допомоги від Кадміну. при прикритті того ж начальника відділу поліції М. Кудікова, брат і батько якого служать гауляйтерами в Липцях і Глубокому. і це не санта барбара - це ріалії цієї війни..
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25.06.2022 06:03 Ответить
Прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры Бондаренко А.А. заключает с Брюхановым соглашение о признании виновности, в котором уже нет никакой государственной измены.
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25.06.2022 06:48 Ответить
Така держава приречена на загибель. Голосуйте й надалі за клоунів. Д.Б.
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25.06.2022 06:55 Ответить
Який там ЄС цей висер-зветься дорожна карта ОПУ для "членства в ЄС"
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25.06.2022 07:04 Ответить
как были твари у власти так и остались ничего не меняется, Слава Украине.
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25.06.2022 08:04 Ответить
Если колаборантов и предателей родины и дальше судьи будут отпускать с такими смешными приговорами, то их всех скопом скоро будут находить развешанными на столбах.
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25.06.2022 08:08 Ответить
Це ж не Порошенко і не Семенченко !
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25.06.2022 08:11 Ответить
Таваріщ путєн папрасіл
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25.06.2022 08:41 Ответить
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25.06.2022 09:10 Ответить
И вот теперь возникает один простой вопрос :" Почему власть проявляет такую импотентность в борьбе с коллаборантами?"
А Харьков так вообще становится ее рассадником. Сам работаю в Харьковских теплосетях , и каждый день вижу и слышу как эти ******** выливают потоки помоев на ЗСУ и тероборону.
Теперь понятно , почему они не боятся этого делать. Потому , что в Харьковских судах правят такие же ******** как и они.
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25.06.2022 09:37 Ответить
ого рожа кацапская! Умовно он будет и дальше работать на оккупанта.
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25.06.2022 10:09 Ответить
А дарма. У тюрмі йому було б набагато безпечніше.
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25.06.2022 10:26 Ответить
Краще промовчу-бл@ді.
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25.06.2022 11:30 Ответить
Колаборантам - нові можливості! Рехворми Зе-влади в дії!
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25.06.2022 11:46 Ответить
Сподіваюсь знайдеться патріот, котрий утилізує це риго-зелене недорозуміння. місце цього виродка в могилі біля цвинтаря
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25.06.2022 12:43 Ответить
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