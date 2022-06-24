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"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры ускоряют поставки вооружений в Украину.

"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", – сказал министр в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кулеба добавил, что только за сегодняшний день, 24 июня, президент Владимир Зеленский провел два совещания по поставкам вооружений.

Читайте также: России не удается помешать поставке западного оружия для Украины, - Sky News

"Партнеры также видят, что нам необходимо больше оружия и четко знают, какое оружие нам необходимо передать", - сказал глава МИД.
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Топ комментарии
+14
щоб нищити кацапів зброї багато не буває
слава ЗСУ!
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24.06.2022 23:12
+13
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24.06.2022 23:14
+12
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24.06.2022 23:21
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щоб нищити кацапів зброї багато не буває
слава ЗСУ!
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24.06.2022 23:12 Ответить
А партнери просили не інформіровати поки не прийде
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24.06.2022 23:13 Ответить
Зазвичай іноформують тоді, коли вона вже на фронті.
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24.06.2022 23:14 Ответить
хохли
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24.06.2022 23:14 Ответить
От саме тих, хто голосував проти, й треба б було депортувати до кацапстану.
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24.06.2022 23:20 Ответить
Не факт, що це правда, дмитро мельникович таке собі джерело інформації.
При тому, на сході країни досі є цілі міста з совковими/рашистськими назвами
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25.06.2022 01:26 Ответить
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24.06.2022 23:14 Ответить
Драсси. А Майк Тайсон укроп? А Рой Джонс мазафака кацапская? А Депардьё в самолёте и вообще уссавшийся?
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24.06.2022 23:19 Ответить
Вторую страницу уже рисуют
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24.06.2022 23:35 Ответить
Міла Йовович - Ой, у гаю при Дунаю
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24.06.2022 23:27 Ответить
Супер! Нежно, красиво и трогательно! Спасибо за линк.
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25.06.2022 02:28 Ответить
Ще Віра Фарміга - що не дивно з її українським походженням ), та Шон Пенн, який взагалі вимагав надати Україні винищувачі. Ну й знов таки не без походження з України ) Лієв Шрайбер, активно працює в гуманітарному напрямі. І недавній візитер *нічний музейник* ) Бен Стілер. Тож друга сторінка таки точно не буде зайвою, як і третя і т.д...
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25.06.2022 00:46 Ответить
Да Б-гу в уши!
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24.06.2022 23:14 Ответить
Європа пересрала що війна прийде і до них, тому і пертимуть сюди зброю.
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24.06.2022 23:16 Ответить
Пане Кулеба, вам успіху, а нам усім перемоги!
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24.06.2022 23:16 Ответить
Тепер зрозуміло, чому Дубінському дали втекти з України. Бо наріду і союзникам кинули кістку у вигляді затримання Деркача. А коли Деркача, то як же Дубинський? І, до речі, де Козак з Волошиним? Про Бєню взагалі не варто казати
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24.06.2022 23:17 Ответить
(30 травня 2019) Зеленського Деркач зустрів важливим подарунком - саме він подав позов до Окружного адмінсуду Києва із вимогою надати докази існування коаліції у ВРУ. Доказів не знайшлося - це дало підстави розпустити ВР і оголосити дострокові вибори.
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24.06.2022 23:21 Ответить
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24.06.2022 23:25 Ответить
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24.06.2022 23:24 Ответить
Щира подяка євроатлантичним друзям!! Спільними зусиллями знищимо московську орду!!))
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24.06.2022 23:17 Ответить
а почему этот петух не в окопе ?гороловой петух
https://twitter.com/i/status/1540255478168649728

ВОТ ПО ТАКОМУ БЫДЛУ ПОТОМ СУДЯТ ОБ УКРАИНЦАХ
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24.06.2022 23:19 Ответить
Братья Кулебы хорошо устроились при зебильной власти, а был в подмастерье у Климкина.
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24.06.2022 23:20 Ответить
Дмитро Іванович Кулеба
Іван Дмитрович Кулеба

Кто тут братья? Тут
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24.06.2022 23:34 Ответить
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24.06.2022 23:21 Ответить
Майже ))) - Кубань очистимо таки під зернові )
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25.06.2022 00:50 Ответить
А якщо провести чотири наради, то зброї стане вдвічі більше?
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24.06.2022 23:33 Ответить
Зброї багато не буває...
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24.06.2022 23:44 Ответить
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24.06.2022 23:56 Ответить
до чого тут цей імпотент? воно таке саме беззубе як і мельник пара дефективних мудаків... беручи до уваги що голова мзс входить до складу рнбо,а значить знав про напад,його діяльність на міжнародній арені до 24го повний нуль,а розуміючи що європейці теж знали що ***** нападе,тому не спішили давати зброю уїбанам які самі нічого не роблять для захисту,і яких по їх(європейців) тверезим розрахункам,мали захопити за кілька днів.тому кулеба стули ******,то не твій здобуток,ти такий же співучасник у злочині під статтею "Державна зрада",як і вся зелена шобла
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25.06.2022 00:12 Ответить
По поводу отвода войск от Северодонецка кричать о зраде могут те кто абсолютно некомпетентен в военном деле, а те кто смотрит по военному, понимает чем этот отвод грозит российской армии. ВСУ отошли на хорошо укрепленные позиции, а куда пришла русня? Русня пришла на позиции где их видно как на ладони, позиции которые простреливаются и вдоль и поперек.

Удержать эти позиции фактически нереально, наступать с этих позиций, это самоубийство.
Это называется удавка, когда оккупант добровольно засунул свою тупую голову в петлю и чем дальше, тем сильнее петля сдавливает шею оккупанта. Чем больше таких телодвижений осуществляет оккупант, тем больше он не теряет сил и тем быстрее к выносу тела вперед ногами.
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25.06.2022 00:27 Ответить
Та до чого тут Сєвєр? Більшість вкурвило те, як "успішно" з Золотого та Гірського було організовано відступ. Крім того, не все так радісно, як у вашій розповіді. З півдня вони далі будуть сунути значними силами і річки там немає.
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25.06.2022 00:33 Ответить
У змі повідомили, що причиною відступу були відсутність припасів, медикаментів, бк.
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25.06.2022 11:00 Ответить
Наше руководство делает одну ошибку в обеспечении оружием ВСУ.Просят ЕС и США о поставках высокоточного оружия...С одной стороны это правильно!Но !Почему бы самим не закупать снаряды,артустановки,РСЗО .Пусть это ************ и не высокоточные как нам предоставляют США ,но нужно много простых антустановок и снарядов к ним.Так же и РСЗО ,чтобы был перелом в тяжелом вооружении на фронте.Сейчас армия рф просто выдавливает всу с позиций постоянными артобстрелами,которые преобладают над нашими.А нам нужно ,чтобы было много снарядов к гаубицам и ракет к РСЗО.По этому нужно закупать это вооружениеиу третьих стран.У той же Бразилии ,Индии,Китая и т.д.Лучше у той страны,которая давно не воевала .Можно относительно не дорого купить РСЗО и ракеты к ним,а так же артустановки с миллионами снарядов к ним.Пусть оружие будет 60 годов .Снаряды продадут не дорого ,так как их нужно списывать и утилизировать.Пусть оружие не высокоточное ,но ,чтобы его было очень много.Чтобы было можно Сыпать и Сыпать ,сбивать наступательный темп врага.Ровнять с землёй опорники и укрепрайоны .Все это параллельно с тем,что дают.Сейчас можно договориться о закупках этого вооружения через посольства и максимум через месяц оно будет уже на фронте.Победа будет за нами!Слава Украине!
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25.06.2022 01:22 Ответить
Ну во первых с чего Вы взяли, что министерство не закупает оружие и боеприпасы, а во вторых Вы не учли малюсенького ньюанса - логистику.
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25.06.2022 08:45 Ответить
О то прискорюють- прискорюють, але вже четвертий місяць, ніяк не прискорять... ***** гєйропєйські! Ненавиджу це підарське кодло! І ***** нам така унія з такими дегенератами???
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25.06.2022 05:24 Ответить
НАХ€Р КАРТИ РОЗКРИВАЄТЕ!!!!!!!

ЗБРОЯ ЛЮБЕ ТИХО !!!!!
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25.06.2022 07:10 Ответить
"Доля веде того, хто хоче....а хто не хоче - того вона волоче..." Це українська поговірка .
З Порошенком ми впевнено йшли і до НАТО і до ЄС , і дякуючи йому навіть закріпили цей напрямок в Конституції.... А потім, з Зє, почалося "нада-нєнада" "нравіца-нєнравіца".... Але ми всеодно там будемо ... ми мусимо повернутись в свою європейську сім'ю навіть попри намагання команди "бєні і крота" загальмувати цей рух!
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25.06.2022 07:55 Ответить
 
 