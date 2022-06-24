"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", - Кулеба

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры ускоряют поставки вооружений в Украину.

"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", – сказал министр в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Кулеба добавил, что только за сегодняшний день, 24 июня, президент Владимир Зеленский провел два совещания по поставкам вооружений.

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"Партнеры также видят, что нам необходимо больше оружия и четко знают, какое оружие нам необходимо передать", - сказал глава МИД.