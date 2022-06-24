"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международные партнеры ускоряют поставки вооружений в Украину.
"Оружие будет. И уже скоро его будет еще больше. Мы ускоряем эти процессы", – сказал министр в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Кулеба добавил, что только за сегодняшний день, 24 июня, президент Владимир Зеленский провел два совещания по поставкам вооружений.
"Партнеры также видят, что нам необходимо больше оружия и четко знают, какое оружие нам необходимо передать", - сказал глава МИД.
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слава ЗСУ!
При тому, на сході країни досі є цілі міста з совковими/рашистськими назвами
https://twitter.com/i/status/1540255478168649728
ВОТ ПО ТАКОМУ БЫДЛУ ПОТОМ СУДЯТ ОБ УКРАИНЦАХ
Іван Дмитрович Кулеба
Кто тут братья? Тут
Удержать эти позиции фактически нереально, наступать с этих позиций, это самоубийство.
Это называется удавка, когда оккупант добровольно засунул свою тупую голову в петлю и чем дальше, тем сильнее петля сдавливает шею оккупанта. Чем больше таких телодвижений осуществляет оккупант, тем больше он не теряет сил и тем быстрее к выносу тела вперед ногами.
ЗБРОЯ ЛЮБЕ ТИХО !!!!!
З Порошенком ми впевнено йшли і до НАТО і до ЄС , і дякуючи йому навіть закріпили цей напрямок в Конституції.... А потім, з Зє, почалося "нада-нєнада" "нравіца-нєнравіца".... Але ми всеодно там будемо ... ми мусимо повернутись в свою європейську сім'ю навіть попри намагання команди "бєні і крота" загальмувати цей рух!