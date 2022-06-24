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Российский посол Антонов предлагал США "тайное перемирие" по Украине за спиной Киева, - Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

антонов

Посол России в США Анатолий Антонов во время ужина с экс-послом США в Афганистане Залмаем Халилзадом предлагал "тайное перемирие" и пугал "нацистами в Киеве".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Politico.

Антонов с Халилзадом решили поужинать в ресторане Cafe Milano в Джорджтауне, районе вдоль северо-западного побережья Вашингтона.

Халилзад начал разговор с того, что нужно найти "некий путь" окончания войны России против Украины через договоренности, с чем Антонов согласился. Однако он сразу спросил, на какие уступки США готовы пойти. А американский дипломат настоял, что такие вещи Антонову следует обсуждать с украинскими послами, а не с ним.

Тогда Антонов начал пугать своего собеседника "нацистами в Киеве".

"У вас здесь живет много евреев в Соединенных Штатах? Почему они терпят все то, что происходит в Киеве?" - сказал он.

Далее российский посол посетовал на президента Владимира Зеленского, что он "разрушает будущее Украины".

Впоследствии в беседе подняли вопросы отношений между США и Россией. Антонов сказал, что Россия "требует уважения" и "хочет, чтобы США уважали Россию".

Читайте также: Россия не будет капитулировать, - посол РФ в США Антонов
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Топ комментарии
+115
Роїський посол- ***** посол!
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24.06.2022 23:26
+57
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24.06.2022 23:29
+52
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24.06.2022 23:40
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Россия - это дьявольское отродье! А Дьявол - это искуситель. Нужно добиться, чтобы русских выгнали в Россию и должны быть закрыты все посольства в странах стороны света.
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25.06.2022 09:46 Ответить
Хай суки для початку принесуть голову *****, тоді можна буде поговорити про мирне урегулювання.
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25.06.2022 10:20 Ответить
Неужели в бредни про нацистов кто-то ещё верит?😂😂
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25.06.2022 10:35 Ответить
Да ясный хер, они и будут продолжать предлагать договориться за спиной у Украины с унизительно условиями для Украины, типа "конфигурация поменялась ". Просто, американцы, сами не хотят с этими животными договариваться. Поэтому у свинособак и пердаки разрывает.
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25.06.2022 11:26 Ответить
Як можна поважати цю дику ,звірячу,на рівні 18-19 століття свого розовитку,агресивну орду...
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25.06.2022 12:29 Ответить
Поваги? До гопніка?

Росія має бути змішана із гівном в переносному і прямому смислі.

Інакше вони повторять і буде атомний конфлікт із атомними ударами.
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25.06.2022 13:53 Ответить
Гнида мокшанська.
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25.06.2022 14:07 Ответить
ОН ТОЖЕ ****** ЧТОБ ВЫ ПОНЯЛИ ...
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25.06.2022 15:21 Ответить
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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25.06.2022 16:06 Ответить
самая ***************,хитро вые---ая нация это кацапуры,надувают щёки "достоинства",а в штанах дерьма от скотства своего не вывести эшелонами.
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25.06.2022 16:10 Ответить
Уважение?) Теперь только презрение.
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25.06.2022 18:57 Ответить
йой *** шось там в "кабаку" поп'яні переговорили.. Ви це серйозно??????
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25.06.2022 19:37 Ответить
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