Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба, - ГУР Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угрозы со стороны России атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей Украиной.
Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также посольству США в Украине озвучил заместитель председателя комитета по обороне нелегитимной Госдумы Юрий Швыткин. Он считает, что обоснованием такого шага являются поставки Украине западного оружия, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS.
"Эта угроза направлена как на США, так и на все цивилизованные страны мира, которые поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", - отметили в ГУР Минобороны.
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https://inforesist.org/sbu-razoblachila-agenturnuyu-set-gru-rf-v-kotoruyu-vhodil-nardep-derkach/?fbclid=IwAR2bPEWNiXIdsbEdXYRDeamagP5G14xfdJr3QjH9wpv96rsgcUBOZb3dydk… В Глухове в кресле главы Глуховской ОТГ сидит Н. А. Вайло официальное доверенное лицо Деркача , это она уничтожала волонтерское движение в Глухове и саботировала строительство укреплений в начале войны
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки
"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський
Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].
Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
Ну и во-вторых вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента недовольно посмеиваясь теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", стало быть так.
Кацапи - це не люди , а дикуни і бридкі істоти , яких потрібно знищувати
допоки всі не повиздихають 😠