Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба, - ГУР Минобороны

Угрозы со стороны России атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей Украиной.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также посольству США в Украине озвучил заместитель председателя комитета по обороне нелегитимной Госдумы Юрий Швыткин. Он считает, что обоснованием такого шага являются поставки Украине западного оружия, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS.

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"Эта угроза направлена ​​как на США, так и на все цивилизованные страны мира, которые поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", - отметили в ГУР Минобороны.