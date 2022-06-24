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Угрозы России атаковать посольство США в Киеве актуализируют вопрос закрытия неба, - ГУР Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,посольство

Угрозы со стороны России атаковать посольство США в Украине актуализируют вопрос о закрытии неба над Киевом и всей Украиной.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Призыв нанести удар по правительственным учреждениям в Киеве, а также посольству США в Украине озвучил заместитель председателя комитета по обороне нелегитимной Госдумы Юрий Швыткин. Он считает, что обоснованием такого шага являются поставки Украине западного оружия, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS.

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"Эта угроза направлена ​​как на США, так и на все цивилизованные страны мира, которые поддерживают Украину в борьбе с российским агрессором. Следовательно, она в очередной раз актуализирует вопрос о необходимости закрытия неба над Киевом и всей Украиной", - отметили в ГУР Минобороны.
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Топ комментарии
+13
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25.06.2022 00:38
+12
Пусть смотрят, чтобы посольство США не атаковало Россию в ответ.
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24.06.2022 23:45
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Деркач після вишу ФСБ повернувся в Україну саме на кордон із мордором у Сумській області. Як то кажуть, перше кохання.

@Vjt3M71hyLgqUCg

· 5h

https://inforesist.org/sbu-razoblachila-agenturnuyu-set-gru-rf-v-kotoruyu-vhodil-nardep-derkach/?fbclid=IwAR2bPEWNiXIdsbEdXYRDeamagP5G14xfdJr3QjH9wpv96rsgcUBOZb3dydk… В Глухове в кресле главы Глуховской ОТГ сидит Н. А. Вайло официальное доверенное лицо Деркача , это она уничтожала волонтерское движение в Глухове и саботировала строительство укреплений в начале войны
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24.06.2022 23:44 Ответить
сидит Н. А. Вайло а такое впечатление что *****
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24.06.2022 23:57 Ответить
Дочекаємось вже Петріотів нарешті?
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24.06.2022 23:45 Ответить
Да пора бы уже, раз химарсы пошли
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24.06.2022 23:48 Ответить
Коростильов пропонував Боневтіку 2 роки тому розробку ПВО з дальністю 100 км.
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки

"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський

Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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25.06.2022 00:18 Ответить
Пусть смотрят, чтобы посольство США не атаковало Россию в ответ.
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24.06.2022 23:45 Ответить
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!...
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24.06.2022 23:50 Ответить
І до чого тут ГУР? Заява рашистського ідіота була відкритою.
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24.06.2022 23:51 Ответить
росії пох, у неї є су-57. як ото у топ ган 2. нема шансів.
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24.06.2022 23:52 Ответить
У России "Лада Калина" без АБС - какой там Су-57 ...
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24.06.2022 23:55 Ответить
У пида рассии есц ссу бис номера и ссыцца у штаны ригулярна.
Ну и во-вторых вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента недовольно посмеиваясь теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", стало быть так.
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25.06.2022 00:08 Ответить
******* вже цією піздоватою фразою, закрий краще пельку
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24.06.2022 23:54 Ответить
А якщо отримають у відповідь?
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24.06.2022 23:58 Ответить
Русофашисти звикли всіх лякати , а зі слабкішими від себе воювати та мародерити !!
Кацапи - це не люди , а дикуни і бридкі істоти , яких потрібно знищувати
допоки всі не повиздихають 😠
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24.06.2022 23:59 Ответить
ГУРу Минобороны нада было начинать думать о закрытом небе 3 года назад. А уж год назад их все западные разведки предупреждали о нападении рашки. А теперь дебилы только и могут, шо сыдять и скыклят "закройте небо, закройте небо". В отставку!
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25.06.2022 00:00 Ответить
А Шапито 95 и есть его сообщники, когда вы это уже поймете.
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25.06.2022 00:19 Ответить
Наумов в Сербіі - його там допитають і відпустять 😠
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25.06.2022 01:15 Ответить
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25.06.2022 00:38 Ответить
Три "Патриота" решат проблемы посольства США и + Киева
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25.06.2022 06:26 Ответить
5 баллов!
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25.06.2022 11:06 Ответить
 
 